Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 16-23/5/2026: Fed chính thức có Chủ tịch mới, nỗi lo lãi suất tăng phủ bóng thị trường tài chính

Tuần này, thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu bán tháo mạnh do nỗi lo các ngân hàng trung ương có thể phải tăng lãi suất để chống lạm phát...

Ông Kevin Warsh đã chính thức tiếp quản cương vị Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đúng vào lúc cơ quan này đối mặt tình thế tiến thoái lưỡng nan về chính sách tiền tệ.

Trong khi đó, đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran vẫn chưa có tiến triển cụ thể và eo biển Hormuz vẫn đóng cửa, đồng nghĩa tình trạng gián đoạn tiếp diễn trong nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có chuyến thăm Bắc Kinh và cuộc gặp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 16-23/5/2026 do VnEconomy điểm lại:

Giới đầu tư bán tháo trái phiếu chính phủ vì nỗi lo lãi suất tăng

Kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương sẽ phải tăng lãi suất để chống lại rủi ro lạm phát leo thang do giá năng lượng tăng cao đã được phản ánh rõ nét trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu trong tuần này. Do trái phiếu bị bán tháo, lợi suất có những cú tăng mạnh mẽ ở trái phiếu chính phủ nhiều nước từ Mỹ, tới Đức, Pháp, Nhật Bản…

Thị trường lãi suất tương lai bắt đầu tính đến khả năng Fed tăng lãi suất ít nhất một lần, với lượng tăng 0,25 điểm phần trăm, trong năm nay. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể sẽ tăng lãi suất hai lần trong thời gian còn lại của năm. Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) có thể tăng lãi suất ngay trong cuộc họp vào tháng 6.

Lợi suất trái phiếu chính phủ tăng có thể kéo theo những biến động lớn ở giá các tài sản khác, như gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu hay thị trường kim loại quý. Đồng thời, lợi suất tăng cũng có thể đẩy cao lãi suất đi vay ở nhiều khoản vay từ vay thế chấp nhà, vay mua xe, vay qua thẻ tín dụng…

Chưa kể, lợi suất trái phiếu tăng có khả năng dẫn tới sự dịch chuyển mạnh mẽ của các dòng vốn. Dòng vốn đầu tư danh mục có thể bị rút mạnh khỏi các thị trường mới nổi, gây sức ép mất giá nghiêm trọng lên đồng nội tệ của các quốc gia này.

Ông Kevin Warsh chính thức nhậm chức Chủ tịch Fed

Vào ngày thứ Sáu (22/5), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chủ trì lễ tuyên thệ nhậm chức chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) của ông Kevin Warsh. Ông Warsh đã chính thức trở thành nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới, tiếp quản một nền kinh tế đang có nhiều biến động và những kỳ vọng hạ lãi suất của ông Trump.

Khi bổ nhiệm ông Warsh cho cương vị Chủ tịch Fed, ông Trump đã bày tỏ rõ mong muốn ông Warsh sẽ thúc đẩy việc hạ lãi suất. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng với áp lực lạm phát gia tăng như hiện nay, Fed sẽ không hạ lãi suất trong năm 2026, thậm chí có thể sẽ tăng lãi suất ít nhất một lần.

Nhiều đồng tiền châu Á đương đầu áp lực mất giá mạnh

Một số đồng tiền của các nền kinh tế mới nổi thuộc khu vực châu Á đương đầu áp lực mất giá mạnh trong tuần này, như đồng rupee của Ấn Độ hay rupiah của Indonesia. Đây đều là những nền kinh tế có mức độ phụ thuộc lớn vào năng lượng nhập khẩu và đối mặt rủi ro dòng vốn nước ngoài rút đi khi lợi suất trái phiếu chính phủ toàn cầu tăng cao.

Đồng rupee và rupiah đều giảm giá xuống mức thấp chưa từng thấy trong tuần này, buộc ngân hàng trung ương của Ấn Độ và Indonesia phải có biện pháp can thiệp.

Khủng hoảng năng lượng phủ bóng lên triển vọng tăng trưởng và lạm phát toàn cầu

Trong tuần này, một số tổ chức như Liên minh châu Âu (EU) và Liên hiệp quốc đã đưa ra những dự báo u ám về tăng trưởng kinh tế và lạm phát toàn cầu. Theo đó, triển vọng tăng trưởng bị cắt giảm và dự báo lạm phát bị điều chỉnh tăng.

Cùng với đó, kinh tế Trung Quốc bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu gây lo ngại. Số liệu thống kê chính thức cho thấy trong tháng 4, tăng trưởng ở nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã chậm lại trên nhiều phương diện, đặt ra câu hỏi về lập trường dè dặt của Chính phủ nước này trong việc bổ sung các biện pháp kích cầu giữa lúc khủng hoảng năng lượng tác động trực tiếp đến các nhà máy và người tiêu dùng trên toàn thế giới.

Kinh tế Nhật Bản trụ vững giữa cú sốc năng lượng

Các số liệu thống kê công bố trong tuần này cho thấy kinh tế Nhật Bản tăng trưởng tốt hơn dự báo và lạm phát thấp hơn kỳ vọng, dù Nhật được cho là một trong những quốc gia chịu tác động nặng nề nhất từ cú sốc gián đoạn nguồn cung dầu do cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh. Kết quả này có được là nhờ các biện pháp trợ giá của Chính phủ, tăng trưởng xuất khẩu mạnh, và tiêu dùng - đầu tư trong nước ổn định.

Khủng hoảng năng lượng bước sang giai đoạn mới nguy hiểm hơn

Theo đánh giá của một số chuyên gia, cuộc khủng hoảng năng lượng do chiến tranh ở Vùng Vịnh đã bước sang một giai đoạn mới nguy hiểm hơn. Kịch bản giá dầu có thể tăng lên tới 180 USD/thùng đã được tính đến, mà trong đó, lạm phát sẽ tăng vọt và nhiều kinh tế tế có thể rơi vào suy thoái.

Khủng hoảng năng lượng đã dẫn tới mối lo ngại về khủng hoảng lương thực, được phản ánh phần nào qua việc giá gạo thế giới tăng mạnh.

Đàm phán hòa bình Mỹ - Iran chưa có tiến triển rõ rệt

Tuần này, Mỹ gửi đề xuất hòa bình mới tới Iran và Tehran cho biết họ đang xem xét đề xuất của Washington. Tuy nhiên, hai bên còn bất đồng lớn trong những vấn đề như kho uranium đã được làm giàu của Iran và phí tàu bè đi qua eo biển Hormuz.

Trong lúc chưa thể đạt thỏa thuận, chính quyền Tổng thống Trump gia hạn miễn trừng phạt dầu Nga nhằm cải thiện nguồn cung dầu toàn cầu. Cùng với đó, Mỹ áp lệnh trừng phạt mới lên Iran và kêu gọi các đồng minh trong khối G7 gây sức ép tài chính lên Iran.

Tổng thống Putin thăm Trung Quốc, đạt một số kết quả quan trọng

Ngày 19/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tới Trung Quốc trong chuyến thăm Bắc Kinh kéo dài 2 ngày. Với chuyến đi này, Moscow không chỉ muốn củng cố quan hệ với Bắc Kinh, mà còn tìm kiếm các kết quả cụ thể trong lĩnh vực thương mại và năng lượng.

Ngày 20/5, sau hội đàm, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ký tuyên bố chung giữa Nga và Trung Quốc nhằm củng cố quan hệ đối tác toàn diện và phối hợp chiến lược trong kỷ nguyên mới

Space X nộp hồ sơ IPO, có thể trở thành vụ IPO lớn nhất trong lịch sử

Theo hồ sơ chứng khoán công bố trong tuần này, công ty khai phá vũ trụ SpaceX xác nhận kế hoạch bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu tiên (IPO). Nhiều khả năng đây sẽ là vụ IPO lớn nhất trong lịch sử, vượt qua đợt niêm yết của tập đoàn dầu khí Saudi Aramco vào năm 2020.

IPO của SpaceX cũng có thể đưa CEO Elon Musk trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu khối tài sản 1 nghìn tỷ USD. Cột mốc này cho thấy cho thấy quy mô tài sản khổng lồ mà ngành công nghệ đã tạo ra trong 3 thập kỷ qua.

Honda lần đầu tiên báo lỗ trong hơn 70 năm

Honda, một trong những nhà sản xuất ô tô hàng đầu thế giới, đã ghi nhận khoản lỗ đầu tiên kể từ năm 1955. Nguyên nhân chính dẫn đến sự thua lỗ ở Honda là những điều chỉnh lớn trong kế hoạch phát triển xe điện (EV) của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu, nhất là sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump thay đổi các quy định về khí thải tại Mỹ và chấm dứt khoản tín dụng thuế 7.500 USD cho người mua xe điện ở nước này.