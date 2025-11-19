Thứ Năm, 20/11/2025

Giá vàng bật tăng trở lại nhờ số liệu việc làm ảm đạm của Mỹ

Điệp Vũ

19/11/2025, 07:52

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (18/11), hồi phục một phần thiệt hại trong mấy phiên đổ dốc liên tiếp trước đó...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Động lực cho giá kim loại quý đi lên trong phiên này là số liệu việc làm xấu hơn dự báo của Mỹ giúp cải thiện khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 12.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 21,9 USD/oz, tương đương tăng 0,54%, đạt 4.068,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Sự phục hồi diễn ra vào nửa sau của phiên và trước đó, có lúc giá vàng giảm xuống mức thấp nhất kể từ hôm 10/11.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,2%, đóng cửa ở mức 4.066,5 USD/oz.

Số liệu công bố ngày thứ Ba cho thấy số người Mỹ hưởng trợ cấp thất nghiệp ở thời điểm giữa tháng 10 tăng lên mức cao nhất 2 tháng. Trong tuần kết thúc vào ngày 18/10, số người nộp đơn xin tiếp tục được trợ cấp thất nghiệp tăng lên mức 1,9 triệu người.

“Số liệu này giúp làm tăng nhẹ kỳ vọng của thị trường về một đợt giảm lãi suất vào tháng 12. Nhờ đó, giá vàng và giá bạc được hỗ trợ”, nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nói với hãng tin Reuters.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đang đặt cược khả năng hơn 47% Fed hạ lãi suất trong cuộc họp vào tháng tới, tăng nhẹ so với mức 43% trước đó một ngày. Dù vậy, mức đặt cược này vẫn thấp hơn nhiều so với mức gần 70% vào tuần trước và hơn 90% vào cuối tháng trước.

Mấy phiên gần đây, giá vàng đã sụt giảm vì thị trường đặt cược ít hơn vào khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp cuối cùng của năm 2025. Trước khi giảm 1% trong phiên ngày thứ Hai, giá vàng đã giảm hơn 3% trong phiên ngày thứ Sáu.

Sau số liệu việc làm nói trên, thị trường đang chờ hai báo cáo kinh tế Mỹ quan trọng nhất trong tuần này. Đó là biên bản cuộc họp tháng 10 của Fed dự kiến được công bố vào ngày thứ Tư, và số liệu việc làm phi nông nghiệp tháng 9 vào ngày thứ Năm. Cả hai báo cáo này lẽ ra đều đã được công bố từ lâu nhưng bị hoãn do Chính phủ Mỹ đóng cửa.

Đồng USD tăng giá nhẹ trong phiên ngày thứ Ba, với chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 99,6 điểm. Xu hướng của USD thời gian gần đây là phục hồi và ổn định, với mức tăng của Dollar Index trong 1 tuần, 1 tháng và 3 tháng qua tương ứng lần lượt là 0,15%, 0,57% và 1,35% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua, bán ròng nào trong phiên ngày thứ Ba, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.041,4 tấn vàng. Trong hai phiên giảm mạnh vừa rồi của giá vàng, quỹ này bán ròng gần 8 tấn vàng.

Dù giá vàng đã có sự điều chỉnh đáng kể sau khi đạt kỷ lục mọi thời đại gần 4.400 USD/oz vào tháng 10, giới phân tích vẫn lạc quan về triển vọng của giá kim loại quý này trong dài hạn, một phần vì cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục xu hướng mua ròng vàng.

Trong một báo cáo mới công bố, ngân hàng Deutsche Bank dự báo giá vàng sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026, đạt bình quân 4.000 USD/oz.

Lúc 6h50 sáng nay (19/11) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 3,8 USD/oz so với giá chốt phiên Mỹ, tương đương tăng 0,09%, giao dịch ở mức 4.072,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 129,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng so với lúc thị trường mới mở cửa sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, Vietcombank báo giá USD ở mức 26.138 đồng (mua vào) và 26.388 đồng (bán ra), tăng 12 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

