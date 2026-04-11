Vàng giảm giá sau báo cáo lạm phát Mỹ

Triển vọng lãi suất cao hơn, lâu hơn do lạm phát tăng vẫn đang là yếu tố gây áp lực giảm giá lên thị trường kim loại quý...

Giá vàng giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (10/4), khi số liệu thống kê cho thấy lạm phát nóng lên trong tháng 3 củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Quỹ vàng SPDR Gold Trust “án binh bất động” trong phiên này, kết thúc một tuần mua ròng nhẹ.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York giảm 18,3 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,38%, còn 4.749,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay tăng 0,55 USD/oz, tương đương tăng 0,73%, chốt ở mức 76,01 USD/oz.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 giảm 0,6%, chốt ở mức 4.787,4 USD/oz.

Phiên này, thị trường kim loại quý tiếp tục được hỗ trợ bởi lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Israel.

Kể từ khi Tổng thống Donald Trump vào hôm 7/4 tuyên bố hoãn tấn công Iran trong 2 tuần để đổi lấy việc Iran mở cửa eo biển Hormuz, giá dầu đã giảm sâu dưới mức 100 USD/thùng, giúp giải tỏa bớt áp lực lạm phát trên toàn cầu.

Trước đó, việc giá dầu vượt mốc 3 con số do cuộc chiến ở Vùng Vịnh đã gây áp lực giảm mạnh lên giá vàng và giá bạc trong thời gian gần đây vì đặt ra mối lo ngại rằng các ngân hàng trung ương sẽ phải giữ nguyên hoặc tăng lãi suất để chống lạm phát.

Chốt phiên ngày thứ Sáu, giá dầu Brent giao sau tại London giảm 0,8%, còn 95,2 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York giảm 1,3%, còn 96,57 USD/thùng.

Giá dầu giảm trong lúc giới chức Mỹ và Iran chuẩn bị bước vào cuộc đàm phán hòa bình do Pakistan làm trung gian, dự kiến diễn ra ở thủ đô Islamabad của Pakistan vào cuối tuần này. Nhiều khu vực của Islamabad đã được phong tỏa trong ngày thứ Sáu để chuẩn bị cho đàm phán. Trong khi đó, giao thông qua eo biển Hormuz tiếp tục trong tình trạng nhỏ giọt, chưa có dấu hiệu tiến triển đáng kể nào so với trước khi có lệnh ngừng bắn.

“Bên mua trên thị trường vàng đang dần lấy lại được sức mạnh trong tuần này, thể hiện qua giá vàng lập mức đáy cao hơn mỗi ngày, nhờ sự hỗ trợ từ thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Nhưng giá vàng có thể sẽ còn giằng co trước khi lấy lại được mốc 5.000 USD/oz. Nếu vượt được mốc đó, xu hướng giá lên của vàng sẽ được nối lại”, nhà giao dịch kim loại quý Tai Wong nhận định với hãng tin Reuters.

Cả tuần này, giá vàng giao ngay tăng 1,5%. Mức giá chốt tuần của vàng giao ngay tương đương khoảng 150,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Triển vọng lãi suất cao hơn lâu hơn do lạm phát tăng vẫn đang là một yếu tố gây áp lực giảm lên thị trường kim loại quý. Theo báo cáo ngày 10/4 từ Cục Thống kê lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ, CPI của nước này tăng 0,9% trong tháng 3 so với tháng trước - mức tăng theo tháng lớn nhất kể từ tháng 6/2022.

Giới phân tích cho rằng lạm phát ở Mỹ sẽ tiếp tục nóng lên trong những tháng tới khi giá xăng dầu cao ngấm sâu hơn vào nền kinh tế, bên cạnh tác động của thuế quan. Trong bối cảnh như vậy, Fed khó giảm lãi suất trong năm nay, thậm chí có thể phải tăng lãi suất để chống lạm phát.

Tuy nhiên, một số chuyên gia cho rằng với xung đột ở Trung Đông xuống thang, vẫn còn đó một vài tia hy vọng về lãi suất giảm. “Đang có một chút kỳ vọng về lãi suất sẽ giảm, và đồng USD vì thế đang chịu áp lực giảm giá”, hỗ trợ cho giá vàng - theo nhà giao dịch David Meger của công ty High Ridge Futures.

Đồng USD đi xuống trong phiên ngày thứ Sáu, với chỉ số Dollar Index mất hơn 0,1%, chốt phiên ở 98,7 điểm. Chỉ số đã giảm hơn 1,3% trong tuần này và giảm gần 1,7% trong 1 tháng trở lại đây, cho thấy vai trò “hầm trú ẩn” của USD trong chiến tranh Vùng Vịnh đang suy yếu.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Sáu, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức 1.052,4 tấn vàng. Tuy nhiên, trong tuần này, quỹ đã mua ròng 1,4 tấn vàng.