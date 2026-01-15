Thứ Năm, 15/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Giá vàng tiếp tục bứt phá nhờ nhu cầu “hầm trú ẩn”, giá bạc tăng còn mạnh hơn

Điệp Vũ

15/01/2026, 07:37

Bối cảnh thế giới hiện nay hội tụ đầy đủ tất cả các yếu tố thuận lợi cho sự tăng giá của vàng...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (14/1), nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro trước những bất định địa chính trị và kinh tế, cộng thêm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất. Giá bạc cũng tăng theo giá vàng, với tốc độ tăng thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 40,9 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng gần 0,9%, chốt ở mức 4.628,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 tăng 0,8%, chốt ở mức 4.635,7 USD/oz.

Đây là mức giá đóng cửa cao chưa từng thấy của cả giá vàng giao ngay và giao sau.

Giá bạc giao ngay tăng hơn 7,2%, chốt ở mức kỷ lục 93,35 USD/oz.

“Tất cả mọi con đường đều dẫn tới vàng và bạc”, Giám đốc hoạt động Alex Ebkarian của công ty Allegiance Gold nhận định với hãng tin Reuters, đề cập tới nhu cầu từ đa dạng đối tượng nhà đầu tư và cho rằng thị trường kim loại quý đang ở trong một chu kỳ giá lên mang tính cấu trúc.

Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và/hoặc có sự bất định cao về kinh tế hay địa chính trị. Bối cảnh thế giới hiện nay hội tụ đầy đủ tất cả các yếu tố thuận lợi này cho sự tăng giá của vàng.

Iran ngày 14/1 cảnh báo các quốc gia láng giềng có lính Mỹ đồn trú rằng Tehran có thể tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ nếu Washington can thiệp vào các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Iran.

Cùng ngày, ngoại trưởng của Đan Mạch và Greenland đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ và Phó tổng thống JD Vance, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục thể hiện ý định muốn thâu tóm đảo Greenland. Sau cuộc gặp, giới chức Đan Mạch cho biết hai bên còn bất đồng về vấn đề Greenland nhưng sẽ duy trì đối thoại.

Về số liệu kinh tế Mỹ, doanh thu bán lẻ tháng 11/2025 tăng mạnh hơn dự báo, còn chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 12 có mức tăng so với tháng trước phù hợp với dự báo nhưng mức tăng so với cùng kỳ năm trước mạnh hơn kỳ vọng. Trước đó, số liệu công bố hôm thứ Ba cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 của Mỹ tăng yếu hơn so với dự báo.

Sau loạt dữ liệu này, thị trường lãi suất tương lai tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ có hai đợt giảm lãi suất trong năm nay.

Giữa lúc đó, mối lo về sự độc lập của Fed tiếp tục phủ bóng lên thị trường tài chính và là một động lực khác cho nhà đầu tư mua vàng. Giá vàng đã “bốc đầu” vào hôm thứ Hai tuần này sau khi có tin Chủ tịch Fed Jerome Powell trở thành đối tượng của một cuộc điều tra hình sự do Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành. Những ngày qua, lãnh đạo các ngân hàng trung ương trên thế giới đồng loạt bày tỏ sự đoàn kết với ông Powell, cảnh báo việc đe dọa sự độc lập của ngân hàng trung ương có thể dẫn tới những hệ quả tiêu cực đối với nền kinh tế và thị trường tài chính.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Sau khi mua ròng gần 10 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust giữ nguyên khối lượng nắm giữ trong phiên ngày thứ Tư, ở mức 1.074,2 tấn vàng - theo dữ liệu từ website của quỹ.

Đồng USD giảm giá nhẹ, với chỉ số Dollar Index hạ về mức dưới 99,1 điểm, từ mức 99,2 điểm của phiên trước.

Nói về đà tăng của giá bạc, ông Ebkarian cho rằng mức độ biến động có thể gia tăng, nhưng “mốc 100 USD/oz bây giờ cũng không có gì khác so với mốc 90 USD/oz”. Ông cho biết dự báo ngắn hạn của Allegiance Gold là giá bạc có thể đạt 100-144 USD/oz và xu hướng tăng sẽ tiếp diễn trong quý 1.

Khi mới mở cửa sáng nay (15/1) tại thị trường châu Á, giá các kim loại quý đồng loạt giảm mạnh, có thể do hoạt động chốt lời.

Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 18,7 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương giảm 0,4%, giao dịch ở mức 4.609,5 USD/oz. Giá bạc giảm hơn 2%, về mức 91,35 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng tương đương khoảng 146,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.061 đồng (mua vào) và 26.391 đồng (bán ra), tăng 5 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

CEO JPMorgan Chase: Gây sức ép lên Fed có thể đẩy lạm phát tăng

18:13, 14/01/2026

CEO JPMorgan Chase: Gây sức ép lên Fed có thể đẩy lạm phát tăng

Lạm phát Mỹ yếu hơn dự báo, nhưng Fed có thể chưa hạ lãi suất ngay

15:12, 14/01/2026

Lạm phát Mỹ yếu hơn dự báo, nhưng Fed có thể chưa hạ lãi suất ngay

Giá vàng trượt khỏi kỷ lục, SPDR Gold Trust mua ròng gần 10 tấn

07:38, 14/01/2026

Giá vàng trượt khỏi kỷ lục, SPDR Gold Trust mua ròng gần 10 tấn

Từ khóa:

giá bạc giá USD giá vàng thế giới

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Đọc thêm

Đồng yên thoát đáy 18 tháng sau cảnh báo can thiệp của Nhật Bản

Đồng yên thoát đáy 18 tháng sau cảnh báo can thiệp của Nhật Bản

Đồng tiền của Nhật Bản đương đầu áp lực giảm giá liên tục trong thời gian gần đây, khi nhà đầu tư lo ngại về chủ trương nới lỏng chính sách...

Vì sao sự độc lập của Fed quan trọng?

Vì sao sự độc lập của Fed quan trọng?

Chủ tịch Fed Jerome Powell đang đối mặt với đe dọa truy tố hình sự trong bối cảnh căng thẳng với Tổng thống Trump về chính sách lãi suất...

Chứng khoán Mỹ mất điểm liền hai phiên, giá dầu giảm mạnh sau tín hiệu về Iran

Chứng khoán Mỹ mất điểm liền hai phiên, giá dầu giảm mạnh sau tín hiệu về Iran

Sức ép giảm đối với các chỉ số gia tăng sau khi báo cáo chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) và doanh thu bán lẻ tháng 11 mang tới những con số mạnh hơn kỳ vọng...

Lần đầu tiên sau 7 năm, Boeing bán được nhiều máy bay hơn Airbus

Lần đầu tiên sau 7 năm, Boeing bán được nhiều máy bay hơn Airbus

Kết quả này cho thấy dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ của Boeing sau những cú sốc gần đây...

Greenland và Đan Mạch chống lại sức ép từ Mỹ trước thềm cuộc gặp quan trọng

Greenland và Đan Mạch chống lại sức ép từ Mỹ trước thềm cuộc gặp quan trọng

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen một lần nữa nhấn mạnh: "Greenland không phải để bán”...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Thế giới

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

LA Home kết nối thị trường miền Bắc - đón đầu hạ tầng khu Tây TP.HCM

Bất động sản

2

Lộ trình giúp doanh nghiệp đi từ tiêu chuẩn bền vững đến năng lực xuất khẩu xanh

Doanh nghiệp

3

Hàng loạt công ty bị phạt do vi phạm công bố thông tin trái phiếu

Doanh nghiệp niêm yết

4

Chứng khoán Mỹ mất điểm liền hai phiên, giá dầu giảm mạnh sau tín hiệu về Iran

Thế giới

5

VN-Index gặp thử thách, lực bắt đáy duy trì động lực tăng trưởng

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy