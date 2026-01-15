Giá vàng tiếp tục bứt phá nhờ nhu cầu “hầm trú ẩn”, giá bạc tăng còn mạnh hơn

Bối cảnh thế giới hiện nay hội tụ đầy đủ tất cả các yếu tố thuận lợi cho sự tăng giá của vàng...

Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (14/1), nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro trước những bất định địa chính trị và kinh tế, cộng thêm triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất. Giá bạc cũng tăng theo giá vàng, với tốc độ tăng thậm chí còn mạnh mẽ hơn.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York tăng 40,9 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng gần 0,9%, chốt ở mức 4.628,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 tăng 0,8%, chốt ở mức 4.635,7 USD/oz.

Đây là mức giá đóng cửa cao chưa từng thấy của cả giá vàng giao ngay và giao sau.

Giá bạc giao ngay tăng hơn 7,2%, chốt ở mức kỷ lục 93,35 USD/oz.

“Tất cả mọi con đường đều dẫn tới vàng và bạc”, Giám đốc hoạt động Alex Ebkarian của công ty Allegiance Gold nhận định với hãng tin Reuters, đề cập tới nhu cầu từ đa dạng đối tượng nhà đầu tư và cho rằng thị trường kim loại quý đang ở trong một chu kỳ giá lên mang tính cấu trúc.

Vàng thường tăng giá trong môi trường lãi suất thấp và/hoặc có sự bất định cao về kinh tế hay địa chính trị. Bối cảnh thế giới hiện nay hội tụ đầy đủ tất cả các yếu tố thuận lợi này cho sự tăng giá của vàng.

Iran ngày 14/1 cảnh báo các quốc gia láng giềng có lính Mỹ đồn trú rằng Tehran có thể tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ nếu Washington can thiệp vào các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Iran.

Cùng ngày, ngoại trưởng của Đan Mạch và Greenland đã có cuộc gặp với Ngoại trưởng Mỹ và Phó tổng thống JD Vance, trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump tiếp tục thể hiện ý định muốn thâu tóm đảo Greenland. Sau cuộc gặp, giới chức Đan Mạch cho biết hai bên còn bất đồng về vấn đề Greenland nhưng sẽ duy trì đối thoại.

Về số liệu kinh tế Mỹ, doanh thu bán lẻ tháng 11/2025 tăng mạnh hơn dự báo, còn chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) tháng 12 có mức tăng so với tháng trước phù hợp với dự báo nhưng mức tăng so với cùng kỳ năm trước mạnh hơn kỳ vọng. Trước đó, số liệu công bố hôm thứ Ba cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12 của Mỹ tăng yếu hơn so với dự báo.

Sau loạt dữ liệu này, thị trường lãi suất tương lai tiếp tục kỳ vọng Fed sẽ có hai đợt giảm lãi suất trong năm nay.

Giữa lúc đó, mối lo về sự độc lập của Fed tiếp tục phủ bóng lên thị trường tài chính và là một động lực khác cho nhà đầu tư mua vàng. Giá vàng đã “bốc đầu” vào hôm thứ Hai tuần này sau khi có tin Chủ tịch Fed Jerome Powell trở thành đối tượng của một cuộc điều tra hình sự do Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành. Những ngày qua, lãnh đạo các ngân hàng trung ương trên thế giới đồng loạt bày tỏ sự đoàn kết với ông Powell, cảnh báo việc đe dọa sự độc lập của ngân hàng trung ương có thể dẫn tới những hệ quả tiêu cực đối với nền kinh tế và thị trường tài chính.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Sau khi mua ròng gần 10 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust giữ nguyên khối lượng nắm giữ trong phiên ngày thứ Tư, ở mức 1.074,2 tấn vàng - theo dữ liệu từ website của quỹ.

Đồng USD giảm giá nhẹ, với chỉ số Dollar Index hạ về mức dưới 99,1 điểm, từ mức 99,2 điểm của phiên trước.

Nói về đà tăng của giá bạc, ông Ebkarian cho rằng mức độ biến động có thể gia tăng, nhưng “mốc 100 USD/oz bây giờ cũng không có gì khác so với mốc 90 USD/oz”. Ông cho biết dự báo ngắn hạn của Allegiance Gold là giá bạc có thể đạt 100-144 USD/oz và xu hướng tăng sẽ tiếp diễn trong quý 1.

Khi mới mở cửa sáng nay (15/1) tại thị trường châu Á, giá các kim loại quý đồng loạt giảm mạnh, có thể do hoạt động chốt lời.

Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 18,7 USD/oz so với chốt phiên Mỹ, tương đương giảm 0,4%, giao dịch ở mức 4.609,5 USD/oz. Giá bạc giảm hơn 2%, về mức 91,35 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng tương đương khoảng 146,6 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.061 đồng (mua vào) và 26.391 đồng (bán ra), tăng 5 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.