Đồng yên thoát đáy 18 tháng sau cảnh báo can thiệp của Nhật Bản

Đồng tiền của Nhật Bản đương đầu áp lực giảm giá liên tục trong thời gian gần đây, khi nhà đầu tư lo ngại về chủ trương nới lỏng chính sách...

Tỷ giá đồng yên Nhật Bản so với đồng USD giảm xuống mức thấp nhất 18 tháng trong phiên ngày 14/1, sau đó phục hồi nhờ cảnh báo của giới chức Nhật về khả năng can thiệp vào thị trường ngoại hối để bảo vệ tỷ giá đồng nội tệ.

Trong phiên, có lúc đồng yên giảm về 159,45 yên đổi 1 USD, mức thấp nhất kể từ tháng 7/2024. Cuối phiên giao dịch tại thị trường Mỹ, đồng yên hồi về 158,5 yên/USD. Sáng nay (15/1), đồng yên tiếp tục phục hồi trong phiên châu Á, đạt mức hơn 158,3 yên tương đương 1 USD.

Đồng tiền của Nhật Bản đương đầu áp lực giảm giá liên tục trong thời gian gần đây, khi nhà đầu tư lo ngại về chủ trương nới lỏng chính sách, cả tài khóa và tiền tệ, của Thủ tướng Nhật Sanae Takaichi. Mối lo này gia tăng trong những ngày qua, khi có đồn đoán rằng bà Takaichi sẽ kêu gọi tiến hành bầu cử sớm.

Một cuộc bầu cử sớm có thể giúp liên minh cầm quyền của bà Takaichi giành thêm ghế trong Hạ viện, theo đó sẽ dễ dàng thúc đẩy chính sách nới lỏng hơn. Ngoài ra, việc tổ chức bầu cử sớm cũng có thể gây trì hoãn việc Quốc hội Nhật Bản phê chuẩn một dự luật cho phép Chính phủ có quyền phát hành trái phiếu để bù đắp thâm hụt ngân sách.

“Kế hoạch của bà Takaichi nhằm tăng tỷ lệ ủng hộ của cử tri Nhật dành cho bà vốn dĩ đã ở mức cao, bằng cách tiến hành bầu cử sớm, đồng nghĩa với sự gia tăng đặt cược vào sự leo thang của lạm phát trong nền kinh tế Nhật, mức chi tiêu lớn hơn của Chính phủ, và lợi suất trái phiếu chính phủ cao hơn. Tất cả những yếu tố này gây áp lực mất giá lên đồng yên. Áp lực đó đang được cân bằng một phần bởi những lời cảnh báo can thiệp từ phía nhà chức trách”, chiến lược gia trưởng Karl Schamotta của công ty Corpay nhận định với hãng tin Reuters.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản Satsuki Katayama ngày 14/1 nói rằng giới chức nước này sẽ “có hành động phù hợp để chống lại biến động quá mức của tỷ giá hối đoái, không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào”.

Nhưng cho tới hiện tại, Tokyo chưa phát tín hiệu nào cho thấy hành động can thiệp sẽ sớm được tiến hành.

“Nếu có can thiệp ngay, thị trường sẽ ít nhiều bất ngờ, bởi những phát biểu gần đây chưa cho thấy tính cấp bách của vấn đề”, chiến lược gia trưởng James Lord của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley nói với Reuters.

Một số nhà phân tích cho rằng sự mất giá của đồng yên có thể đã đi quá xa. Một báo cáo của công ty LMAX Group nhận định trên phương diện kỹ thuật, “đã có những dấu hiệu cho thấy tỷ giá USD so với yên đang qua đỉnh”.

Ở góc độ các yếu tố nền tảng, “hầu hết vị thế đầu cơ giá lên đồng yên đều đã bị thoái vốn, mở ra dư địa cho việc bán khống USD để mua yên nếu tỷ giá USD so với yên tăng vượt mức 160 yên/USD, dù cảnh báo can thiệp từ giới chức Nhật Bản đặt ra rủi ro theo cả hai chiều hướng”, báo cáo viết.

Về phần mình, xu hướng của đồng USD trong những tuần gần đây là tăng giá do kỳ vọng rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong nửa đầu năm 2026. Tính từ đầu năm, chỉ số Dollar Index đã tăng hơn 0,8% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Morgan Stanley lùi mốc thời gian dự báo cho hai đợt giảm lãi suất trong năm 2026 của Fed về tháng 6 và tháng 9, từ tháng 1 và tháng 4 trong dự báo trước đây. Động thái điều chỉnh dự báo này diễn ra sau khi số liệu do Bộ Lao động Mỹ công bố vào tuần trước cho thấy tỷ lệ thất nghiệp giảm về 4,4% trong tháng 12, từ mức 4,5% của tháng 11.

“Với tỷ lệ thất nghiệp giảm, Fed sẽ khó hạ lãi suất trong ngắn hạn. Điều này giảm rủi ro mất giá đối với đồng USD. Tuy nhiên, với áp lực mà Fed đang phải đương đầu gần đây, mọi chuyện cũng có thể đi theo chiều hướng ngược lại”, ông Lord nhận xét.

Mối lo về sự độc lập của Fed phủ bóng lên thị trường tài chính sau khi có tin Chủ tịch Fed Jerome Powell trở thành đối tượng của một cuộc điều tra hình sự do Bộ Tư pháp Mỹ tiến hành. Những ngày qua, lãnh đạo các ngân hàng trung ương trên thế giới đồng loạt bày tỏ sự đoàn kết với ông Powell, cảnh báo việc đe dọa sự độc lập của ngân hàng trung ương có thể dẫn tới những hệ quả tiêu cực đối với nền kinh tế và thị trường tài chính.