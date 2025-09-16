Giá vàng cao nhất mọi thời đại nhờ tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu cùng giảm

Nhà đầu tư dường như đang hưng phấn trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sự kiện có thể quyết định hướng đi của thị trường trong thời gian còn lại của năm nay...

Giá vàng thế giới đạt mức cao chưa từng thấy trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (15/9), nhờ lực hỗ trợ từ tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm. Nhà đầu tư dường như đang hưng phấn trước thềm cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), sự kiện có thể quyết định hướng đi của thị trường trong thời gian còn lại của năm nay.

Lúc 6h sáng nay (16/9), giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giảm 2,3 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương giảm 0,06%, giao dịch ở mức 3.679,2 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 117,4 triệu đồng/lượng, tăng 1,3 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.166 đồng (mua vào) và 26.476 đồng (bán ra).

Kết thúc phiên đầu tuần tại thị trường New York, giá vàng giao ngay đạt 3.681,5 USD/oz, tăng 37,6 USD/oz so với đóng cửa tuần trước, tương đương tăng khoảng 1,1%.

Đây là mức giá đóng cửa cao chưa từng thấy của vàng giao sau. Một kỷ lục nội phiên mới của giá vàng giao sau cũng được thiết lập trong phiên này, ở mức hơn 3.685 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 0,8%, chốt ở mức 3.719 USD/oz.

Phiên tăng này diễn ra sau khi giá vàng đã tăng 1,7% trong tuần trước, đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp.

Trong phiên, chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD so với một rổ gồm 6 đồng tiền chủ chốt khác có lúc giảm 0,3% xuống mức thấp nhất 1 tuần. Vàng được định giá bằng USD nên giá vàng được hỗ trợ khi USD mất giá. Dollar Index đóng cửa với mức giảm hơn 0,2%, còn 97,34 điểm - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Giá vàng cũng được thúc đẩy bởi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống trong phiên này. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm giảm 2,4 điểm cơ bản còn 4,036%. Tuần trước, có lúc lợi suất của kỳ hạn này giảm xuống dưới 4% sau khi các dữ liệu thống kê mới nhất cho thấy thị trường lao động Mỹ suy yếu nhiều hơn so với dự báo.

Nguyên nhân khiến tỷ giá USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm là đặt cược gần như chắc chắn của thị trường vào một động thái giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm của Fed vào ngày thứ Tư tuần này. Đây sẽ là đợt giảm lãi suất đầu tiên của Fed kể từ tháng 12 năm ngoái.

Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, thị trường lãi suất tương lai vẫn đang đặt cược khả năng trên 90% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong lần họp này, và khả năng gần 10% Fed giảm lãi suất 0,5 điểm phần trăm.

“Kỳ vọng về một đợt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm về cơ bản đã được phản ánh vào thị trường ở thời điểm này”, chiến lược gia cấp cao Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận xét. Ông Grant dự báo sau lần giảm này, Fed có thể có thêm 1-2 đợt giảm lãi suất nữa trước khi kết thúc năm 2025.

Nhà chiến lược nhận định mục tiêu tiếp theo của giá vàng trong ngắn hạn là mốc 3.700 USD/oz, sau đó sẽ là các mốc 3.730 USD/oz và 3.743 USD/oz.

Diễn biến giá vàng thế giới 5 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Cuộc họp lần này của Fed diễn ra trong bối cảnh ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới đương đầu sức ép chưa từng có tiền lệ từ Nhà Trắng. Từ khi bắt đầu nhiệm kỳ thứ hai, Tổng thống Donald Trump đã không ngừng gây áp lực đòi Fed giảm lãi suất.

Chính quyền ông Trump đang tìm cách sa thải bà Lisa Cook, một thống đốc của Fed, và Thượng viện Mỹ đang để ngỏ khả năng đưa ông Stephen Miran - một cố vấn kinh tế của ông Trump - vào Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC), bộ phận ra quyết sách trong Fed. Cuộc bỏ phiếu phê chuẩn ông Miran cho vị trí này sẽ diễn ra vào ngày thứ Tư tuần này.

Theo giới phân tích, nếu Fed phát tín hiệu tiếp tục giảm lãi suất sau lần họp này, đó sẽ là một chất xúc tác mới cho vàng tăng giá. Ngược lại, giá vàng có thể đương đầu áp lực giảm nếu Fed bày tỏ quan điểm dè dặt trong việc giảm lãi suất xuống sâu hơn.

Giá vàng còn được hỗ trợ sau khi cuối tuần vừa rồi có thông tin cho biết Trung Quốc có thể sẽ nới lỏng các quy định về xuất khẩu và nhập khẩu vàng. Nhà giao dịch kim loại quý độc lập Tai Wong ở New York nhận định một động thái như vậy của Trung Quốc sẽ đồng nghĩa rằng nhu cầu của cả khu vực công và tư nhân sẽ đều đóng vai trò chủ chốt trong xu hướng tăng giá của vàng.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2 tấn vàng trong phiên đầu tuần, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 976,8 tấn vàng. Quỹ đã bán ròng hơn 7 tấn vàng trong tuần tước, nhưng xu hướng của quỹ những tháng gần đây là mua ròng.