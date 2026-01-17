Giá vàng giảm, “cá mập” SPDR Gold Trust gom gần 11 tấn

Sau khi giá vàng lập kỷ lục trong tuần này, nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận đã diễn ra ở vùng giá trên 4.600 USD/oz, khiến giá vàng không duy trì được mức giá này cho tới hết tuần...

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (16/1) khi nhà đầu tư tiếp tục chốt lời ở vùng giá 4.600 USD/oz và căng thẳng địa chính trị dịu đi làm suy yếu nhu cầu phòng ngừa rủi ro của nhà đầu tư. Tuy nhiên, quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust đã xem phiên giảm này của giá vàng là một cơ hội tốt để mua vào.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường Mỹ giảm 19,3 USD/oz, tương đương giảm 0,4%, còn 4.598 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 146,1 triệu đồng/lượng, giảm 900.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Giá vàng giao tháng 2 trên sàn COMEX giảm 0,6%, còn 4.595,4 USD/oz.

Giá bạc giao ngay giảm hơn 2,4%, chốt phiên ở mức 90,29 USD/oz.

Tuy giảm phiên này, giá vàng giao ngay đã tăng gần 1,9% trong tuần này. Hôm thứ Tư, giá vàng giao ngay lập kỷ lục mọi thời đại ở mức gần 4.643 USD/oz.

Sau khi giá vàng lập kỷ lục, nhu cầu hiện thực hóa lợi nhuận đã diễn ra ở vùng giá trên 4.600 USD/oz, khiến giá vàng không duy trì được mức giá này cho tới hết tuần.

Ngoài ra, căng thẳng địa chính trị dịu bớt cũng làm suy yếu nhu cầu của nhà đầu tư nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro.

Các cuộc biểu tình chống chính phủ ở Iran đang xuống thang và Tổng thống Donald Trump đang giữ quan điểm “chờ xem” thay vì hạ lệnh tấn công Iran. Ngày 16/1, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng có động thái hòa giải tình hình ở Iran để giảm bớt sự căng thẳng ở nước này.

“Đây là một sự thoái lui trên thị trường hàng hóa cơ bản sau nhiều tuần giá tăng liên tục. Một số hoạt động chốt lời đã diễn ra. Căng thẳng dịu đi ở Trung Đông cũng làm giảm bớt phần bù rủi ro của giá vàng và các kim loại khác, nhất là bạc”, nhà phân tích Edward Meir của công ty Marex nhận xét.

Tuy nhiên, các điểm nóng địa chính trị được dự báo sẽ không sớm hạ nhiệt hoàn toàn mà sẽ còn âm ỉ, nên nhu cầu tìm kiếm “hầm trú ẩn” ở vàng có thể sẽ sớm gia tăng trở lại. Ngoài ra, giá vàng còn được hỗ trợ bởi triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất 2 lần trong năm nay, với đợt giảm đầu tiên dự kiến diễn ra vào tháng 6.

“Tôi vẫn cho rằng giá vàng có thể đạt tới mức 5.000 USD/oz trong năm nay, nhưng cũng sẽ có những đợt điều chỉnh mạnh xem kẽ”, ông Meir nói với hãng tin Reuters.

Giá bạc tăng gần 13% trong tuần này, với kỷ lục mới được ghi nhận ở mức gần 94 USD/oz.

Trong một báo cáo công bố ngày thứ Sáu, ngân hàng JPMorgan Chase nói rằng các rủi ro, từ khả năng nguồn cung bạc ngoài Mỹ được nới lỏng và hoạt động bán ra của các quỹ ETF, cho tới nhu cầu công nghiệp yếu đi và việc Trung Quốc tăng cường kiểm soát giao dịch bạc, đều có khả năng khiến giá bạc điều chỉnh mạnh.

Diễn biến giá vàng thế giới tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 10,9 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 1.085,7 tấn vàng. Cả tuần, quỹ mua ròng hơn 21 tấn vàng.

Trong khi đó, đồng USD tiếp tục xu hướng tăng giá. Chỉ số Dollar Index tăng 0,05%, đóng cửa phiên ngày thứ Sáu ở mức 99,38 điểm. Cả tuần, chỉ số tăng 0,24%, nâng tổng mức tăng từ đầu năm đến nay lên gần 1,1% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank chốt tuần ở mức 26.057 đồng (mua vào) và 26.387 đồng (bán ra), giảm 4 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng thứ Sáu. Nếu so với cuối tuần trước, giá USD tại ngân hàng này tăng 4 đồng ở mỗi đầu giá.