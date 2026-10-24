Dấu ấn kinh tế thế giới tuần 18-24/10/2026: Vàng và cổ phiếu AI bị bán tháo, giá dầu tăng mạnh, kỳ vọng lãi suất Fed dịch chuyển

Hai tài sản bị bán nhiều trong tuần này là vàng và cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi thị trường trái phiếu chính phủ có một số dấu hiệu ổn định trở lại.
Dưới đây là những thông tin và sự kiện kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần từ ngày 18-24/10/2026 do VnEconomy điểm lại:
Thị trường trái phiếu chính phủ bán tháo rồi hồi phục
Vào đầu tuần, mối lo về nợ công, lạm phát và bất ổn chính trị đã phủ bóng lên tâm trí của nhà đầu tư trái phiếu chính phủ toàn cầu. Đặc biệt, các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn đường phố ở Pháp đã khiến trái phiếu chính phủ Pháp trở thành một mục tiêu bán tháo lớn, dẫn tới lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của nước này lần đầu tiên sau 24 năm vượt mốc 5%.
Về cuối tuần, áp lực bán trái phiếu chính phủ có phần dịu đi, thể hiện qua việc lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm lần đầu tiên sau 1 tháng giảm dưới mốc 5%. Đợt bán mạnh cổ phiếu AI trong tuần này được cho là một động lực khiến giới đầu tư mua trái phiếu chính phủ trở lại để tìm kiếm sự an toàn.
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Mối lo lớn về làn sóng đầu tư AI
Đợt bán tháo cổ phiếu AI trong tuần này phản ánh mối lo ngại của giới đầu tư về hoạt động vay nợ ồ ạt của các công ty công nghệ để đầu tư vào các dự án AI trong bối cảnh lãi suất tăng, cũng như triển vọng lợi nhuận khó đoán định của các dự án này. Áp lực bán đặc biệt mạnh trong phiên ngày thứ Năm, điển hình là cổ phiếu Coreweave với mức giảm 10% và Meta Platforms với mức giảm 7%.
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Kỳ vọng về lãi suất Fed thay đổi đáng kể
Các nhà giao dịch trên thị trường lãi suất tương lai đã giảm mạnh đặt cược vào việc Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và tháng 12/2026. Trong đó, xác suất tăng lãi suất trong cuộc họp tuần tới đã giảm dưới 10%, từ mức 17% vào đầu tuần, còn xác suất tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 12 giảm còn 74% từ 90%.
Tuy nhiên, với xu hướng leo thang của giá năng lượng do khủng hoảng Vùng Vịnh kéo dài, thị trường đang bị thuyết phục rằng trong dài hạn, lãi suất sẽ duy trì cao hơn, lâu hơn.
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Giá vàng giảm mạnh do giá dầu tăng cao
Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế giảm 4% trong tuần này, đánh dấu tuần giảm mạnh nhất từ tháng 6, dưới áp lực từ xu hướng tăng mạnh của giá dầu. Kết thúc tuần, giá kim loại quý này không giữ được mốc chủ chốt 4.000 USD/oz.
Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng hơn 6% do căng thẳng ở Vùng Vịnh có nhiều dấu hiệu nóng lên, sau khi có thông tin nói rằng Mỹ và Israel có thể đang lên kế hoạch cho các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran, và Tehran cũng tuyên bố đã sẵn sàng đáp trả.
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Chiến tranh tiếp tục gây ra những biến động lớn trong lĩnh vực năng lượng trên toàn cầu
Cước vận tải leo thang, các tuyến vận tải gián đoạn, sự dịch chuyển của cán cân quyền lực năng lượng… là một vài trong số những biến động lớn mà lĩnh vực năng lượng trên toàn cầu đang phải trải qua khi cuộc chiến Mỹ - Iran và xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn. Tuần này, tiến trình đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran không có bước tiến nào, trong khi tiến trình hòa bình giữa Nga và Ukraine có một vài tín hiệu khả quan.
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Thuế quan và căng thẳng thương mại vẫn nóng
Câu chuyện thuế quan và căng thẳng thương mại tiếp tục nóng trong tuần này, nhất là những cảnh báo cứng rắn của Liên minh châu Âu (EU) đối với Trung Quốc, và mâu thuẫn giữa Mỹ và châu Âu liên quan tới mạng viễn thông Starlink.
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Châu Âu tiếp tục gây sức ép với Trung Quốc về thương mại
Các nền kinh tế lớn đối mặt nhiều bất ổn
Số liệu thống kê công bố trong tuần này cho thấy kinh tế Trung Quốc khởi sắc trong quý 3/2026, nhưng chỉ vừa đạt tới cận dưới của khoảng tăng trưởng mục tiêu mà Bắc Kinh đề ra cho cả năm. Ở Mỹ, áp lực lạm phát tăng đang gây thách thức lớn đối với Đảng Cộng hòa của Tổng thống Donald Trump trước thềm bầu cử giữa nhiệm kỳ vào đầu tháng 11/2026.
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Thế giới có thể sắp có vụ sáp nhập doanh nghiệp lớn nhất lịch sử
Tuần này, CEO Elon Musk của công ty khai phá không gian SpaceX và hãng xe điện Tesla tuyên bố hai doanh nghiệp này đang bàn về một kế hoạch sáp nhập. Nếu diễn ra, đây sẽ là vụ sáp nhập doanh nghiệp lớn chưa từng có trên thế giới. Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng kế hoạch sáp nhập sẽ phải vượt qua nhiều trở ngại, gồm khả năng phản đối của cổ đông và các cơ quan chức năng.
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