Thứ Năm, 25/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Giá vàng lao dốc vì đồng USD tăng mạnh

Điệp Vũ

25/09/2025, 07:10

Áp lực giảm giá vàng trong phiên ngày thứ Tư đến từ sự phục hồi của đồng USD...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (24/9) do đồng USD mạnh lên và sự thận trọng của nhà đầu tư trước khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát quan trọng trong tuần này. Quỹ vàng SPDR Gold Trust bán ròng gần 4 tấn vàng.

Lúc 6h sáng nay (25/9) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giao dịch ở mức 3.740,6 USD/oz, tăng 4,4 USD/oz so với đóng cửa đêm qua tại New York, tương đương tăng 0,12% - theo dữ liệu từ hãng tin Bloomberg. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 119,2 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.195 đồng (mua vào) và 26.445 đồng (bán ra), giảm 3 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Đóng cửa phiên Mỹ vào đêm qua, giá vàng giao ngay còn 3.736,2 USD/oz, giảm 27,8 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,7%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 1,2%, đóng cửa ở mức 3.786,1 USD/oz.

Hôm thứ Ba, giá vàng giao ngay lập kỷ lục mọi thời đại ở mức hơn 3.790 USD/oz và giá vàng giao sau cũng đóng cửa trên mức 3.800 USD/oz lần đầu tiên trong lịch sử.

Áp lực giảm giá vàng trong phiên ngày thứ Tư đến từ sự phục hồi của đồng USD. Chỉ số Dollar Index tăng gần 0,6% trong phiên này, đóng cửa ở mức 97,84 điểm.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cũng gây áp lực giảm giá lên vàng. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng lên gần mức 4,15%, từ mức 4,11% của phiên trước.

“Thị trường vàng vẫn đang nghiền ngẫm một vài đánh giá mà Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra vào ngày hôm trước và cả căng thẳng địa chính trị với Nga. Nhà đầu tư cũng có phần thận trọng trước khi một số dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố”, chiến lược gia trưởng Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Phát biểu hôm thứ Ba, ông Powell không đưa ra tín hiệu gì mới về đường đi của lãi suất trong thời gian tới. Thay vào đó, ông nhấn mạnh rằng Fed cần cân bằng rủi ro giữa lạm phát dai dẳng và thị trường lao động tăng trưởng chậm lại.

Thị trường hiện vẫn đang đặt cược nhiều vào khả năng Fed hạ lãi suất thêm 2 lần trong năm nay, với khả năng hạ lãi suất vào tháng 10 là 94% và khả năng hạ lãi suất vào tháng 12 là 77% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Ngày thứ Năm, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo hàng tuần về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Ngày thứ Sáu, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Những dữ liệu này đều có thể ảnh hưởng nhiều đến triển vọng lãi suất Fed.

Về căng thẳng địa chính trị, Ukraine ngày thứ Tư cho biết đã tấn công vào hai trạm bơm dầu ở vùng Volgograd của Nga. Các cuộc xung đột vũ trang và sự bất định trong các chính sách của Mỹ là một lý do quan trọng khiến giới đầu tư toàn cầu mua vàng trong năm nay.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 3,7 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 996,9 tấn vàng. Quỹ đã mua ròng khoảng 6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, sau khi mua gần 20 tấn trong tuần trước.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo nhà chiến lược Mike McGlone của công ty nghiên cứu kinh tế Bloomberg Intelligence, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy giá vàng đã đi sâu vào vùng mua quá nhiều (overbought) khi giá vàng giao sau vượt mốc 3.800 USD/oz vào đầu tuần này. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng vị thế đầu cơ vàng trên thị trường chưa hề cao quá mức. Ông chỉ rõ theo dữ liệu mới nhất của Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC), các nhà đầu cơ ở Mỹ đang có vị thế ròng đầu cơ giá lên vàng 16 triệu oz, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 25,5 triệu ounce của năm ngoái.

Ông McGlone cũng nói sớm muộn gì giá vàng cũng sẽ đạt mốc 4.000 USD/oz, nhưng cần có một chất xúc tác mới để mốc giá này được thiết lập. Theo vị chiến lược gia, chất xúc tác đó có thể là một cuộc điều chỉnh trên thị trường chứng khoán Mỹ, sau khi các chỉ số chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục trong thời gian gần đây. Ông nói sự tăng giá mạnh mẽ của vàng là một dấu hiệu cho thấy nếu xảy ra một sự điều chỉnh trên thị trường tài chính toàn cầu, đó sẽ là điều chỉnh mạnh.

Giá vàng lập kỷ lục mới sau phát biểu của Chủ tịch Fed rồi quay đầu giảm

07:17, 24/09/2025

Giá vàng lập kỷ lục mới sau phát biểu của Chủ tịch Fed rồi quay đầu giảm

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư phân bổ 10% danh mục vào vàng

13:26, 22/09/2025

Ray Dalio khuyên nhà đầu tư phân bổ 10% danh mục vào vàng

Lời khuyên của chuyên gia về đầu tư vàng

19:18, 15/09/2025

Lời khuyên của chuyên gia về đầu tư vàng

Từ khóa:

giá USD giá vàng thế giới

Đọc thêm

Rupee sụt xuống mức thấp kỷ lục, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ có thể đã can thiệp

Rupee sụt xuống mức thấp kỷ lục, Ngân hàng Trung ương Ấn Độ có thể đã can thiệp

Rupee đã trượt giá mạnh những ngày gần đây, trong bối cảnh có nhiều lo ngại về thuế quan cao của Mỹ và việc Tổng thống Donald Trump có kế hoạch tăng mạnh phí visa...

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

15 quốc gia có đầu tư tư nhân vào AI lớn nhất thế giới

“Cơn sốt” trí tuệ nhân tạo (AI) những năm gần đây thu hút hàng trăm tỷ USD vốn đầu tư. Tại nhiều quốc gia, bên cạnh vốn chiến lược từ chính phủ, khu vực tư nhân cũng chạy đua rót tiền vào lĩnh vực này...

Đằng sau sự sa sút của Argentina

Đằng sau sự sa sút của Argentina

Các nhà kinh tế đã chỉ ra những sai lầm lớn trong chiến lược vực dậy nền kinh tế khỏi khủng hoảng của Chính phủ Argentina...

Tổng thống Trump muốn chặn dự án điện gió ngoài khơi, tòa án từ chối

Tổng thống Trump muốn chặn dự án điện gió ngoài khơi, tòa án từ chối

Phán quyết của tòa án đưa ra vào ngày 23/9 không chỉ mang lại hy vọng cho Orsted mà còn cho toàn bộ ngành công nghiệp năng lượng tái tạo ở Mỹ nói chung...

Những công ty thiệt nhiều nhất vì phí thị thực 100.000 USD của Mỹ

Những công ty thiệt nhiều nhất vì phí thị thực 100.000 USD của Mỹ

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến thu phí 100.000 USD với các đơn xin cấp thị thực H-1B từ tháng 2/2026. Thông báo về kế hoạch này gây chấn động lớn trong cộng đồng người nhập cư cũng như doanh nghiệp tại Mỹ...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

eMagazine

Kiến tạo không gian phát triển cho kinh tế tư nhân

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Thế giới

Xu hướng dân số trái ngược tại 4 nền kinh tế lớn

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Dòng tiền mua chủ động đã dần quay trở lại thị trường

Chứng khoán

2

Ngân hàng Nhà nước bơm ròng hơn 12.280 tỷ đồng, áp lực tỷ giá chưa vơi

Tài chính

3

Thủ tướng: Tranh thủ "từng ngày, từng giờ" để thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số

Kinh tế số

4

Luật Sở hữu trí tuệ (sửa đổi) chuyển trọng tâm từ “bảo vệ quyền” sang “tài sản hóa, thương mại hóa” quyền sở hữu trí tuệ

Kinh tế số

5

Bộ Tài chính cảnh báo tình trạng giả mạo trang Facebook của Bộ để lừa đảo

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy