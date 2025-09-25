Giá vàng lao dốc vì đồng USD tăng mạnh

Áp lực giảm giá vàng trong phiên ngày thứ Tư đến từ sự phục hồi của đồng USD...

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (24/9) do đồng USD mạnh lên và sự thận trọng của nhà đầu tư trước khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát quan trọng trong tuần này. Quỹ vàng SPDR Gold Trust bán ròng gần 4 tấn vàng.

Lúc 6h sáng nay (25/9) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giao dịch ở mức 3.740,6 USD/oz, tăng 4,4 USD/oz so với đóng cửa đêm qua tại New York, tương đương tăng 0,12% - theo dữ liệu từ hãng tin Bloomberg. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương khoảng 119,2 triệu đồng/lượng, giảm 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.195 đồng (mua vào) và 26.445 đồng (bán ra), giảm 3 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.

Đóng cửa phiên Mỹ vào đêm qua, giá vàng giao ngay còn 3.736,2 USD/oz, giảm 27,8 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm 0,7%.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 1,2%, đóng cửa ở mức 3.786,1 USD/oz.

Hôm thứ Ba, giá vàng giao ngay lập kỷ lục mọi thời đại ở mức hơn 3.790 USD/oz và giá vàng giao sau cũng đóng cửa trên mức 3.800 USD/oz lần đầu tiên trong lịch sử.

Áp lực giảm giá vàng trong phiên ngày thứ Tư đến từ sự phục hồi của đồng USD. Chỉ số Dollar Index tăng gần 0,6% trong phiên này, đóng cửa ở mức 97,84 điểm.

Ngoài ra, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng cũng gây áp lực giảm giá lên vàng. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng lên gần mức 4,15%, từ mức 4,11% của phiên trước.

“Thị trường vàng vẫn đang nghiền ngẫm một vài đánh giá mà Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Jerome Powell đưa ra vào ngày hôm trước và cả căng thẳng địa chính trị với Nga. Nhà đầu tư cũng có phần thận trọng trước khi một số dữ liệu kinh tế quan trọng được công bố”, chiến lược gia trưởng Phillip Streible của công ty Blue Line Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Phát biểu hôm thứ Ba, ông Powell không đưa ra tín hiệu gì mới về đường đi của lãi suất trong thời gian tới. Thay vào đó, ông nhấn mạnh rằng Fed cần cân bằng rủi ro giữa lạm phát dai dẳng và thị trường lao động tăng trưởng chậm lại.

Thị trường hiện vẫn đang đặt cược nhiều vào khả năng Fed hạ lãi suất thêm 2 lần trong năm nay, với khả năng hạ lãi suất vào tháng 10 là 94% và khả năng hạ lãi suất vào tháng 12 là 77% - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME.

Ngày thứ Năm, Bộ Lao động Mỹ sẽ công bố báo cáo hàng tuần về số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu. Ngày thứ Sáu, Bộ Thương mại Mỹ sẽ công bố báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng. Những dữ liệu này đều có thể ảnh hưởng nhiều đến triển vọng lãi suất Fed.

Về căng thẳng địa chính trị, Ukraine ngày thứ Tư cho biết đã tấn công vào hai trạm bơm dầu ở vùng Volgograd của Nga. Các cuộc xung đột vũ trang và sự bất định trong các chính sách của Mỹ là một lý do quan trọng khiến giới đầu tư toàn cầu mua vàng trong năm nay.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 3,7 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 996,9 tấn vàng. Quỹ đã mua ròng khoảng 6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Hai, sau khi mua gần 20 tấn trong tuần trước.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Theo nhà chiến lược Mike McGlone của công ty nghiên cứu kinh tế Bloomberg Intelligence, các chỉ báo kỹ thuật cho thấy giá vàng đã đi sâu vào vùng mua quá nhiều (overbought) khi giá vàng giao sau vượt mốc 3.800 USD/oz vào đầu tuần này. Tuy nhiên, ông cũng nói rằng vị thế đầu cơ vàng trên thị trường chưa hề cao quá mức. Ông chỉ rõ theo dữ liệu mới nhất của Ủy ban Giao dịch hàng hóa tương lai Mỹ (CFTC), các nhà đầu cơ ở Mỹ đang có vị thế ròng đầu cơ giá lên vàng 16 triệu oz, thấp hơn nhiều so với mức đỉnh 25,5 triệu ounce của năm ngoái.

Ông McGlone cũng nói sớm muộn gì giá vàng cũng sẽ đạt mốc 4.000 USD/oz, nhưng cần có một chất xúc tác mới để mốc giá này được thiết lập. Theo vị chiến lược gia, chất xúc tác đó có thể là một cuộc điều chỉnh trên thị trường chứng khoán Mỹ, sau khi các chỉ số chứng khoán Mỹ liên tục lập kỷ lục trong thời gian gần đây. Ông nói sự tăng giá mạnh mẽ của vàng là một dấu hiệu cho thấy nếu xảy ra một sự điều chỉnh trên thị trường tài chính toàn cầu, đó sẽ là điều chỉnh mạnh.