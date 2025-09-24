Giá vàng lập kỷ lục mới sau phát biểu của Chủ tịch Fed rồi quay đầu giảm

Giá vàng thế giới lập đỉnh mới của mọi thời đại trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (23/9) nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro địa chính trị và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất...

Sau đó, giá vàng trượt khỏi mức đỉnh mới này do hoạt động chốt lời nhanh của một số nhà đầu tư trước ngưỡng cản kỹ thuật quan trọng 3.800 USD/oz.

Lúc 6h sáng nay (24/9) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á giao dịch ở mức 3.765,4 USD/oz, tăng 1,4 USD/oz so với đóng cửa phiên đêm qua tại Mỹ, tương đương tăng 0,04% - theo dữ liệu từ hãng tin Bloomberg. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương gần 120 triệu đồng/lượng, tăng 900.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.198 đồng (mua vào) và 26.448 đồng (bán ra), giá mua tăng 10 đồng nhưng giá bán không thay đổi so với cùng thời điểm ngày hôm qua.

Chốt phiên ngày thứ Ba tại New York, giá vàng giao ngay đạt 3.764 USD/oz, tăng 17 USD/oz so với đóng cửa phiên trước, tương đương tăng 0,45%. Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay lập kỷ lục mới ở mức 3.790,82 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 tăng 1,1%, đóng cửa ở mức 3.815,7 USD/oz.

Đây là lần đầu tiên giá vàng giao sau chốt phiên trên mốc 3.800 USD/oz. Đối với vàng giao ngay, ngưỡng này đang được giới phân tích đánh giá là một ngưỡng kháng cự mạnh.

Phiên tăng giá này của vàng diễn ra khi cả tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng giảm nhẹ.

Chỉ số Dollar Index đóng cửa ở mức 97,22 điểm từ mức hơn 97,3 điểm vào đầu phiên giao dịch. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm 0,03 điểm phần trăm, còn hơn 4,11%.

Sự hỗ trợ từ yếu tố tỷ giá và lợi suất dường như không lớn, song giá vàng được hỗ trợ nhiều hơn bởi những suy luận của nhà đầu tư sau bài phát biểu của Chủ tịch Fed. Ông Powell nói rằng Fed - ngân hàng trung ương lớn nhất thế giới - đang đối mặt với một “tình thế khó khăn” là sự kết hợp giữa rủi ro lạm phát tăng mạnh hơn kỳ vọng trong khi thị trường việc làm suy yếu. Trái với kỳ vọng trước đó của thị trường, ông Powell không đưa ra tín hiệu nào về thời điểm Fed có thể hạ lãi suất lần tiếp theo.

“Thị trường vàng nhận thấy không có gì mới trong bài phát biểu này của ông Powell so với những gì ông ấy đã nói trong tuần trước. Không có gì quan trọng tới mức đủ để thay đổi xu hướng giá lên của vàng”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định với hãng tin Reuters.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch vẫn đang đặt cược nhiều vào khả năng Fed hạ lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và tháng 12 - hai cuộc họp chính sách tiền tệ còn lại của Fed trong năm nay.

Sau mấy phiên mua mạnh, quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust không có động thái mua bán ròng nào trong phiên ngày thứ Ba, giữ nguyên khối lượng nắm giữ ở mức hơn 1.000 tấn vàng. Một báo cáo của ngân hàng Commerzbank nhận định nhu cầu mua vàng mạnh mẽ của các quỹ ETF trong thời gian gần đây có thể đang góp phần thúc đẩy xu hướng tăng của giá kim loại quý, bên cạnh mối lo về sự độc lập của Fed và các diễn biến địa chính trị.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong thời gian còn lại của tuần này, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ hướng tới báo cáo chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) dự kiến được Bộ Thương mại Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu. PCE là thước đo lạm phát chính của Fed, có vai trò lớn trong các quyết định lãi suất của cơ quan này.

Trong một diễn biến cho thấy sức nóng của căng thẳng địa chính trị, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ngày 23/9 cáo buộc Nga xâm phạm không phận Estonia bằng “một xu hướng hành vi ngày càng thiếu trách nhiệm”. NATO cảnh báo Moscow rằng khối này sẽ sử dụng “tất cả các công cụ quân sự và phi quân sự cần thiết” để tự vệ.

Một tuyên bố mới từ phía Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho thấy tiến trình hòa bình cho Ukraine đang trở nên mong manh. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump nói Ukraine - với sự hỗ trợ của Liên minh châu Âu (EU) - có thể lấy lại lãnh thổ từ Nga và lập lại biên giới ban đầu. Trước đây, ông Trump từng nhiều lần có ý nói rằng việc Ukraine chấp nhận từ bỏ một phần lãnh thổ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giải quyết cuộc chiến tranh với Nga.