Giá vàng miếng lập đỉnh mới sau 3 phiên đi ngang

Trong phiên sáng 19/1, giá vàng miếng SJC chạm đỉnh 165 triệu đồng/lượng. Cùng đó, so với mức đỉnh thiết lập ngày 27/11/2025, chênh lệch giữa giá vàng nhẫn “4 số 9” và giá vàng thế giới sụt giảm từ 7,35 triệu đến 17,05 triệu đồng/lượng, tương đương 37,2% tới 80,4%…

Các hệ thống lớn đồng loạt nâng giá giao dịch vàng miếng SJC trong phiên sáng nay (19/1/2026) sau 3 phiên cuối tuần đi ngang liên tiếp (15-17/1/2026).

Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 163 triệu – 165 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Đóng cửa phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (17/1), giá giao dịch vàng miếng tại các doanh nghiệp này đều bật tăng 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Điều chỉnh cùng mức tăng trên, Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua vàng miếng nhỉnh hơn 100 nghìn đồng/lượng so với các thương hiệu trên, ở mức 163,1 triệu trong khi giá bán vàng miếng vẫn giữ ổn định ở mức 165 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, Phú Quý là doanh nghiệp duy nhất tăng giá bán mạnh hơn giá mua, kéo chênh lệch mua bán lên mức 3 triệu đồng/lượng. Đây là mức chênh lệch cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý niêm yết ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 17/1, giá giao dịch vàng miếng tại doanh nghiệp này tăng 2 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và tăng 2,2 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Tại TP.Hồ Chí Minh, Mi Hồng ghi nhận 3 nhịp tăng liên tiếp đối với chiều mua và 1 nhịp tăng đối với chiều bán.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này giữ nguyên giá bán và tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với giá mua, niêm yết ở mức 161,6 triệu – 162,8 triệu đồng/lượng (mua - bán). Sau chưa đầy 5 phút, giá mua vào vàng miếng tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng.

Chốt phiên sáng, giá giao dịch vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng thêm 1,7 triệu đồng/lượng với chiều mua và tăng 2,2 triệu đồng/lượng với chiều bán, đặt giá giao dịch ở mức 163,5 triệu – 165 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 19/1/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng đi lên, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh cũng đồng loạt tăng từ 1 triệu – 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên cuối tuần trước (17/1).

Giá mua, bán vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ tại Công ty SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 17/1, đặt giá giao dịch ở mức 159,7 triệu – 162,2 triệu đồng/lượng ( mua – bán). Đóng cửa phiên, mức giá giao dịch trên giữ nguyên.

Các loại nhẫn 0,5 chỉ và 0,3 chỉ dù cũng điều chỉnh tăng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều nhưng giá bán vẫn nhỉnh hơn 100 nghìn đồng, ở mức 162,3 triệu đồng và giá mua vẫn giữ ở mức 159,7 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn Hưng Thịnh Vượng tại DOJI cũng như vàng nhẫn trơn PNJ đều tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch ở mức 159,5 triệu – 162,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trong vòng 10 phút mở cửa, cả hai thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết giá mua, bán vàng “4 số 9” ở mức 160 triệu – 163 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 17/1, giá giao dịch vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp trên tăng tổng cộng 2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 19/1 so với phiên 17/1. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn và mở cửa phiên cũng tăng 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 161,5 triệu – 164,5 triệu đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên sáng, tương đương mức chênh lệch là 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng Kim Gia Bảo 999.9 niêm yết ở mức 162 triệu/lượng và 165 triệu đồng/lượng (mua-bán) khi mở cửa phiên sáng, tăng 2,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, các dòng trang sức tại Bảo Tín Mạnh Hải chỉ tăng 700 nghìn đồng/lượng, giữ chênh lệch giá mua – bán ở mức 1,6 triệu đồng/lượng, thấp hơn một nửa so với vàng Kim Gia Bảo 999.9. Cụ thể, loại 999,9 giao dịch ở 159,5 – 161,1 triệu đồng/lượng, còn loại 99,9 ở 159,4 – 161 triệu đồng/lượng.

Sau hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch ở mức 161,5 triệu – 164,5 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch trên được giữ nguyên đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 17/1, giá giao dịch vàng nhẫn tại đây cũng tăng 1,7 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Sau 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý ghi nhận tổng mức tăng là 2 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch ở mức 160 triệu – 163 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Ngược lại, dòng vàng trang sức tại thương hiệu này đều ghi nhận giá bán ra tăng gấp đôi giá mua vào, lần lượt là 2 triệu đồng/lượng và 1 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua-bán lên tới 4 triệu đồng/lượng, phản ánh mức độ rủi ro lớn đối với người tiêu dùng.

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn mở cửa phiên ở mức 151 triệu – 154 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng so với phiên 17/1. Mức giá giao dịch trên được duy trì ổn định đến hết phiên sáng.