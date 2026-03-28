Giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn "4 số 9" giảm lần lượt 9,48% - 10,38% sau gần 1 tháng
Mai Nhi
28/03/2026, 18:37
Tính đến hết ngày 28/3 so với đầu tháng, giá vàng miếng SJC đồng loạt giảm 9,48%; vàng nhẫn “4 số 9” giảm từ 8,87% – 10,38%. Cùng khoảng thời gian trên, mức giảm giá vàng thế giới lên tới 16%, gần gấp đôi so với trong nước…
Giá giao dịch vàng miếng SJC trong phiên hôm
qua (27/3) chỉ nhích nhẹ 100 nghìn đồng/lượng. Mở cửa phiên sáng nay (28/3), các
đơn vị kinh doanh tiếp tục điều chỉnh giá mua, bán vàng miếng SJC với mức tăng đồng
loạt là 1,2 triệu đồng/lượng.
So với thời điểm thiết lập mức đỉnh kỷ lục 190,9 triệu đồng/lượng vào phiên giao dịch đầu tháng 3/2026 sau khiMỹ và Israel tấn công Iran, giá mua, bán vàng miếng SJC tại tất cả các đơn vị kinh doanh đồng loạt sụt mạnh 18,1 triệu đồng/lượng.
Đóng cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng tại
Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh
Hải, Phú Quý và
Ngọc Thẩm đều niêm yết ở mức 169,8 triệu – 172,8 triệu đồng/lượng.
Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng cũng neo cứng giá bán vàng miếng
SJC chốt phiên ở mức 172,8 triệu đồng/lượng nhưng giá mua niêm yết nhỉnh hơn
100 nghìn đồng/lượng so với các thương hiệu khác là 170,8 triệu đồng/lượng.
Trong tuần 23/3
– 28/3, sau 2 tuần giảm liên tiếp, giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống
lớn tăng trở lại. So với giá chốt phiên đầu tuần (23 - 28/3), giá vàng
miếng SJC tăng phổ biến
6,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Cũng nằm trong xu hướng đi lên, cập nhật bảng giá niêm yết tại các đơn vị kinh
doanh, giá vàng nhẫn “4 số 9” tăng từ 1 triệu – 1,2 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có
một doanh nghiệp vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn so với phiên 27/3.
Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc
Thẩm đặt giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 160 triệu – 164 triệu đồng/lượng trong suốt phiên
sáng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên đến hết phiên chiều, không đổi so với giá
chốt phiên 27/3.
Đồng thời, đây là phiên đi ngang thứ ba liên tiếp tại đơn vị này
đối với vàng nhẫn “4 số 9”. So với giá chốt phiên đầu tuần, giá mua, bán vàng nhẫn
tại thương hiệu này vẫn duy trì ổn định ở mức giao dịch trên.
Trong khi đó, sau
khi tăng 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều vào phiên hôm qua (27/3), giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên
sáng tiếp tục tăng thêm 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Công ty SJC đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số
9” ở mức 169,6 triệu – 172,6 triệu
đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên chiều. So với giá chốt phiên đầu tuần (23/3), giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 6,8 triệu
đồng/lượng mỗi chiều.
Tính đến ngày 28/3, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh giảm 9,48% so với đầu tháng. Đối với vàng nhẫn 4 số 9, mức giảm này tương đương 8,87%. – 10,38%. Trong khi đó, giá vàng thế giới sau khi chốt phiên 27/3 giảm 16,54% so với đầu tháng 3, tốc độ giảm gần gấp đôi so với trong nước.
Tại Phú Quý, giá mua bán vàng nhẫn “4 số
9” mở phiên sáng cũng đặt tại 169,6
triệu – 172,6 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.Đóng cửa phiên chiều, mức giá giao dịch trên vẫn
duy trì ổn định. So với giá chốt phiên 23/3, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 6,6 triệu
đồng/lượng mỗi chiều.
Chốt
phiên 28/3, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết ở mức 169,8 triệu – 172,8 triệu
đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và
chiều bán so với giá chốt phiên 27/3 và tăng tới 9,1 triệu
đồng/lượng mỗi chiều so với phiên đầu tuần.
Mức giá giao
dịch 169,8 triệu – 172,8 triệu
đồng/lượng cũng được niêm yết tại PNJ ngay khi mở cửa phiên sáng, tăng 1,2 triệu
đồng/lượng và giữ nguyên đến hết phiên
chiều. So với giá chốt phiên 23/3, giá vàng nhẫn 9999 tại PNJ tăng 6,8 triệu
đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Mở cửa phiên sáng, Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá mua vào vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 169,8 triệu còn giá vàng nhẫn bán ra
niêm yết ở mức 172,8 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên không
đổi đến hết phiên chiều. Giá mua, bán vàng nhẫn tròn
trơn tại thương hiệu này tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 27/3
và tăng 6,8 triệu đồng/lượng so với đầu tuần.
Giá mua, bán
vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia
Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải chốt phiên cũng niêm yết ở mức 169,1 triệu – 172,1 triệu
đồng/lượng sau khi tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm nay. So với chốt phiên đầu tuần, giá vàng nhẫn tăng 6,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới đồng loạt ở mức 28,51 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tùy từng thương hiệu, khoảng cách này đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”dao động ở mức 19,71 triệu – 28,51 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường NewYork, đóng cửa phiên ngày 27/3, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng hơn 2,6%, tiến lên mốc 4.495,1 USD/oz. Như vậy, mức tăng này gấp hơn 4 lần so với nhịp điều chỉnh của giá vàng trong nước vào phiên hôm nay.
Theo Reuters, giá vàng tìm được lực đẩy nhờ những tín hiệu suy yếu của kinh tế Mỹ, đặc biệt là sự đi xuống rõ rệt trong tâm lý người tiêu dùng.
Khảo sát về chỉ số niềm tin trong tháng 3 của Đại học Michigan chỉ ở mức 53,3 điểm, thấp hơn nhiều so dự báo. Như vậy, chỉ số này đã giảm tới 6% chỉ trong tháng và chạm đáy kể từ tháng 12/2025 khi giá nhiên liệu leo thang và thị trường tài chính biến động bởi căng thẳng tại Iran.
Tuy nhiên, giá vàng vẫn đối diện với sức ép đến từ rủi ro lạm phát toàn cầu. Giá dầu tăng nóng sau khi Iran đóng cửa eo biển Hormuz đã kéo theo làn sóng tăng giá trên diện rộng.
Trong bối cảnh đó, chính sách tiền tệ được dự báo sẽ duy trì theo hướng thận trọng khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) cùng nhiều ngân hàng trung ương lớn chưa vội nới lỏng nếu áp lực lạm phát vẫn hiện hữu. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool, không có sự đặt cược nào vào khả năng Fed giảm lãi suất trong năm 2026. Khả năng kéo dài mặt bằng lãi suất cao, thậm chí điều chỉnh tăng tạo ra lực cản đối với giá vàng.
