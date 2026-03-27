Thứ Sáu, 27/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Giá vàng miếng SJC giảm 2 phiên liên tiếp

Mai Nhi

27/03/2026, 13:03

Trong hai phiên (26-27/3), giá vàng miếng SJC giảm tổng cộng 2,9 triệu đồng/lượng với giá bán phổ biến là 170,6 triệu đồng/lượng, mặc dù giá vàng thế giới trong xu thế tăng…

Giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm sau khi công an làm việc với hệ thống Bảo Tín Minh Châu
Giá vàng miếng và vàng nhẫn tiếp tục giảm sau khi công an làm việc với hệ thống Bảo Tín Minh Châu

Sau khi Bảo Tín Minh Châu hoạt động trở lại từ 12 giờ trưa hôm qua (26/3), các đơn vị kinh doanh vàng miếng trong phiên chiều đồng loạt giảm từ 2 triệu – 3,5 triệu đồng/lượng. Trong phiên sáng nay (27/3), giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tiếp tục nằm trong xu hướng giảm.

Sau khi Bảo Tín Minh Châu hoạt động trở lại từ 12 giờ trưa hôm qua (26/3), các đơn vị kinh doanh vàng miếng trong phiên chiều đồng loạt giảm từ 2 triệu – 3,5 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ ngày 27/3, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm đồng loạt niêm yết ở mức 167,6 triệu – 170,6 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên hôm qua (26/3), giá giao dịch vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Ngọc Thẩm giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý, giá bán tại hai đơn vị này cùng giảm 900 nghìn đồng/lượng, tuy nhiên giá mua giảm lần lượt 800 nghìn đồng/lượng và 400 nghìn đồng/lượng.

Sau khi chốt phiên 26/3, chênh lệch giá mua bán vàng miếng tại Phú Quý nới rộng lên tới 3,5 triệu đồng/lượng, cao nhất kể từ đầu tháng 2/2026. Tuy nhiên, trong phiên sáng 27/3, mức chênh lệch này đã thu hẹp về ngưỡng phổ biến 3 triệu đồng/lượng. Mi Hồng có mức chênh lệch thấp nhất là 2 triệu đồng/lượng.

Mi Hồng cũng niêm yết giá bán vàng miếng SJC tại 170,6 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vàng miếng là 168,6 triệu đồng/lượng, giảm 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Diễn biến giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 27/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Diễn biến giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp trong phiên sáng 27/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Theo sát diễn biến trên thị trường vàng miếng, cập nhật bảng giá niêm yết tại các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” cũng nằm trong xu hướng giảm. Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh trải rộng hơn, dao động từ 400 nghìn – 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 166,7 triệu đồng/lượng và giá bán là 169,7 triệu đồng/lượng, giảm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chỉ trong 10 phút đầu mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn tăng trở lại 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 167,4 triệu – 170,4 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, Công ty SJC vẫn không đổi mức giá giao dịch trên, giảm tổng cộng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Phiên sáng 27/3, giá vàng trang sức phổ  giảm từ 400 nghìn – 900 nghìn đồng/lượng. Riêng giá vàng nữ trang "4 số 9 tại DOJI" tăng 500 nghìn đồng/lượng, niêm yết tại 166 triệu – 170 triệu đồng/lượng. Đồng thời chênh lệch giá mua, bán vàng trang sức đồng loạt ở mức 4 triệu đồng, cao hơn so với vàng nhẫn.

Sau khi giảm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, vàng nhẫn "4 số 9" tại DOJI tăng thêm 700 nghìn đồng/lượng, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 167,6 triệu – 170,6 triệu đồng/lượng.

So với giá chốt phiên 26/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này cũng giảm 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với cả hai chiều mua và bán.

Cập nhật lúc 10 giờ ngày 27/3, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ cũng niêm yết ở mức 167,6 triệu – 170,6 triệu đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng so với phiên 26/3.

Giá mua, bán  vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải mở cửa phiên sáng giảm 1,1 triệu đồng/lượng, niêm yết tại 166,9 triệu – 169,9 triệu đồng/lượng ngay.

Tính đến 10 giờ, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại cả hai doanh nghiệp này tăng thêm 700 nghìn đồng/lượng, đặt giá giao dịch tại 167,6 triệu – 170,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 26/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại hai thương hiệu này giảm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 27/3 so với 26/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 27/3 so với 26/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 166,9 triệu đồng/lượng và giá bán là 169,9 triệu đồng/lượng, giảm 1,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Chỉ trong 30 phút mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng thêm 700 nghìn đồng/lượng, niêm yết tại 167,6 triệu – 170,6 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên không đổi, giảm tổng cộng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi giảm 3 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 26/3, mở cửa phiên sáng nay, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm tiếp tục giảm 1 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 159 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 163 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 27/3, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng hơn 1%, tiến lên ngưỡng 4.431 USD/oz. Như vậy, giá vàng trong nước ngược chiều so với giá vàng thế giới.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới thu hẹp hơn 2 triệu đồng/lượng so với phiên 26/3, phổ biến ở mức 28,37 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 20,77 – 28,37 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu. 

Giá vàng "nằm im" sau khi công an làm việc với hệ thống Bảo Tín Minh Châu

12:31, 26/03/2026

Giá vàng

Giá vàng nhẫn tăng 11 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần

11:00, 25/03/2026

Giá vàng nhẫn tăng 11 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần

Giá vàng miếng và vàng nhẫn "leo dốc" sau 2 tuần giảm mạnh

13:07, 24/03/2026

Giá vàng miếng và vàng nhẫn “leo dốc” sau 2 tuần giảm mạnh

Từ khóa:

chênh lệch giá vàng giá vàng 9999 giá vàng hôm nay giá vàng miếng giá vàng miếng sjc giá vàng nhẫn giá vàng nhẫn 4 số 9 giá vàng sjc tài chính

Tiền nhàn rỗi không còn

Tiền nhàn rỗi không còn "ngủ quên" với mức sinh lời hấp dẫn

Trong bối cảnh các kênh đầu tư truyền thống như vàng biến động mạnh và thị trường chứng khoán đối mặt với những nhịp điều chỉnh sâu, việc tìm kiếm một "vịnh tránh bão" an toàn nhưng có hiệu suất sinh lời cao là bài toán của mọi nhà đầu tư…

Hạ kịch sàn thuế bảo vệ môi trường từ 0h ngày 27/3

Hạ kịch sàn thuế bảo vệ môi trường từ 0h ngày 27/3

Từ 0h ngày 27/3/2026, thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, nhiên liệu bay và dầu diesel chính thức giảm về 0 đồng/lít theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ và áp dụng đến hết ngày 15/4/2026 nhằm ổn định thị trường và bảo đảm an ninh năng lượng…

Giá vàng sụt mạnh do USD tăng giá và mối lo chiến tranh kéo dài

Giá vàng sụt mạnh do USD tăng giá và mối lo chiến tranh kéo dài

“Nếu xung đột tiếp diễn, giá vàng có thể giảm dưới 4.000 USD/oz. Còn trong trường hợp có một thỏa thuận ngừng bắn và kỳ vọng giảm lãi suất được thiết lập lại, giá vàng có thể tăng trở lại ngưỡng 5.000 USD/oz” - một chuyên gia nói...

VCCI đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với dầu hoả

VCCI đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với dầu hoả

VCCI vừa đề xuất mở rộng diện giảm thuế bảo vệ môi trường, đưa dầu hỏa vào phạm vi điều chỉnh nhằm hỗ trợ người dân và doanh nghiệp chịu tác động từ chi phí nhiên liệu tăng cao...

Giá vàng

Giá vàng "nằm im" sau khi công an làm việc với hệ thống Bảo Tín Minh Châu

Trong phiên sáng 26/3, giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các đơn vị vẫn giữ nguyên ở mức 170,5 triệu – 173,5 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua (25/3) dù giá vàng thế giới nằm trong xu thế giảm. Cá biệt, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại một doanh nghiệp sụt mạnh tới 1 triệu đồng/lượng…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

Thế giới

Dự trữ dầu chiến lược của các nước đủ dùng trong bao lâu?

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thế giới

IMF dự báo 25 nền kinh tế có GDP bình quân đầu người tăng mạnh nhất 5 năm tới

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Tiêu & Dùng

Thúc đẩy hợp tác dược phẩm và thiết bị y tế Việt Nam - Ấn Độ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy