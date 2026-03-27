Giá vàng miếng SJC giảm 2 phiên liên tiếp

Trong hai phiên (26-27/3), giá vàng miếng SJC giảm tổng cộng 2,9 triệu đồng/lượng với giá bán phổ biến là 170,6 triệu đồng/lượng, mặc dù giá vàng thế giới trong xu thế tăng…
Sau khi Bảo Tín Minh Châu hoạt động trở lại
từ 12 giờ trưa hôm qua (26/3), các đơn vị kinh doanh vàng miếng trong phiên chiều
đồng loạt giảm từ 2 triệu – 3,5 triệu đồng/lượng. Trong phiên sáng nay (27/3), giá
mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tiếp tục nằm trong xu hướng giảm.
Sau khi Bảo Tín Minh Châu hoạt động trở lại từ 12 giờ trưa hôm qua (26/3), các đơn vị kinh doanh vàng miếng trong phiên chiều đồng loạt giảm từ 2 triệu – 3,5 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ ngày 27/3, giá mua, bán
vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh
Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm đồng loạt niêm yết ở mức 167,6 triệu – 170,6 triệu đồng/lượng.
So với giá chốt phiên hôm qua (26/3), giá giao dịch vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ,Bảo Tín Mạnh
Hải và Ngọc Thẩm giảm 900 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều.
Trong khi đó, tại Bảo Tín Minh
Châu và Phú Quý, giá
bán tại hai đơn vị này cùng giảm 900 nghìn
đồng/lượng, tuy nhiên giá mua giảm lần lượt 800 nghìn đồng/lượng và 400 nghìn đồng/lượng.
Sau khi chốt phiên 26/3, chênh lệch giá mua bán vàng miếng tại Phú Quý nới rộng lên tới 3,5 triệu đồng/lượng, cao nhất kể từ đầu tháng 2/2026. Tuy nhiên, trong phiên sáng 27/3, mức chênh lệch này đã thu hẹp về ngưỡng phổ biến 3 triệu đồng/lượng. Mi Hồng có mức chênh lệch thấp nhất là 2 triệu đồng/lượng.
Mi
Hồng cũng niêm
yết giá bán vàng miếng SJC tại 170,6 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vàng miếng là
168,6 triệu đồng/lượng, giảm 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 900
nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.
Theo sát diễn biến trên thị trường
vàng miếng, cập nhật bảng giá niêm yết tại các đơn vị kinh doanh, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” cũng nằm trong xu hướng giảm. Tuy nhiên,
biên độ điều chỉnh trải rộng hơn, dao động từ 400 nghìn – 1 triệu đồng/lượng mỗi
chiều.
Mở
cửa phiên sáng, Công ty
SJC đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 166,7
triệu đồng/lượng và giá bán là 169,7 triệu
đồng/lượng, giảm 1,6 triệu
đồng/lượng mỗi chiều.
Chỉ trong 10 phút đầu mở cửa, giá mua, bán vàng
nhẫn tăng trở lại 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết tại 167,4 triệu –
170,4 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, Công ty SJC vẫn
không đổi mức giá giao dịch trên, giảm tổng cộng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Phiên sáng 27/3, giá vàng trang sức phổ giảm từ 400 nghìn – 900 nghìn đồng/lượng. Riêng giá vàng nữ trang "4 số 9 tại DOJI" tăng 500 nghìn đồng/lượng, niêm yết tại 166 triệu
– 170 triệu đồng/lượng. Đồng thời chênh lệch giá mua, bán
vàng trang sức đồng loạt ở mức 4 triệu đồng, cao hơn so với vàng nhẫn.
Sau khi giảm 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên
sáng, vàng nhẫn "4 số 9" tại DOJI tăng thêm 700 nghìn đồng/lượng, niêm yết giá
mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 167,6 triệu – 170,6 triệu đồng/lượng.
So
với giá chốt phiên 26/3, giá giao dịch vàng
nhẫn tại thương hiệu này cũng giảm 900
nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với cả hai chiều
mua và bán.
Cập nhật lúc 10 giờ ngày
27/3, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ cũng niêm yết ở mức 167,6 triệu – 170,6 triệu
đồng/lượng, giảm 900 nghìn đồng/lượng
so với phiên 26/3.
Giá mua, bán vàng
nhẫn tròn trơn
tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ
Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Mạnh Hải mở cửa phiên sáng giảm 1,1 triệu
đồng/lượng, niêm yết tại 166,9 triệu –
169,9 triệu đồng/lượng ngay.
Tính đến 10 giờ, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại cả hai
doanh nghiệp này tăng thêm 700 nghìn đồng/lượng, đặt giá giao dịch tại 167,6 triệu
– 170,6 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên
26/3, giá giao dịch vàng
nhẫn tại hai
thương hiệu này giảm 400 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều.
Mở cửa phiên
sáng, Phú Quý đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 166,9triệu đồng/lượng và giá bán là 169,9 triệu
đồng/lượng, giảm 1,1 triệu
đồng/lượng mỗi chiều.
Chỉ trong 30 phút mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng thêm 700 nghìn đồng/lượng,
niêm yết tại 167,6 triệu – 170,6 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên không đổi, giảm tổng cộng 400 nghìn đồng/lượng
mỗi chiều.
Tại TP. Hồ Chí Minh, sau khi giảm
3 triệu đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 26/3, mở cửa
phiên sáng nay, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm tiếp tục giảm 1 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ,
thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 159 triệu
đồng/lượng và giá bán ra là 163 triệu đồng/lượng.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 27/3, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng hơn 1%, tiến lên ngưỡng 4.431 USD/oz. Như vậy, giá vàng trong nước ngược chiều
so với giá vàng thế giới.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới thu hẹp hơn 2 triệu đồng/lượng so với phiên 26/3, phổ biến ở mức 28,37
triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này
dao động từ 20,77 – 28,37 triệu đồng/lượng, tùy thương hiệu.
