Giá vàng nhẫn tăng 11 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần
Mai Nhi
25/03/2026, 11:00
Trong 2 phiên liên tiếp (24 – 25/3), giá vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn tăng chủ yếu 9 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và chiều bán. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, tổng mức tăng dao động từ 8,9 triệu – 11,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều...
Trong phiên sáng nay (25/3), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các đơn vị
kinh doanh vẫn giữ xu thế tăng. Hầu hết các doanh nghiệp điều chỉnh tăng giá mua,
bán 2 lần liên tiếp trong phiên sáng.
Tính đến 11 giờ ngày 25/3, giá mua, bán vàng miếng tại Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải, Phú Quý và Ngọc Thẩm đồng loạt đặt ở mức 172
triệu – 175 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (24/3), giá giao
dịch vàng miếng tăng 4,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Mi Hồng cũng niêm yết giá bán vàng miếng SJC tại 175 triệu đồng/lượng nhưng giá mua niêm yết ở mức 172,5 triệu đồng/lượng, tăng
lần lượt 4,3 triệu đồng/lượng và 4,8 triệu đồng/lượng.
Cùng chung xu hướng đi lên, giá mua, bán
vàng nhẫn “4 số 9” tại các hệ thống hơn cũng đồng loạt tăng mạnh. Tuỳ từng
thương hiệu, mức tăng dao động từ 4 triệu – 4,8 triệu đồng/lượng
mỗi chiều, bám sát diễn biến vàng miếng.
Chỉ trong 2 phiên liên tiếp (24-25/3), giá mua, bán vàng miếng tại các đơn vị kinh doanh tăng phổ biến là 9 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Cá biệt tại DOJI, tổng mức tăng lên tới 11,2 triệu đồng/lượng.
Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, mức tăng dao động từ 8,9 triệu – 11,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tuỳ đơn vị. Tổng mức điều chỉnh trên đã bù đắp toàn bộ mức giảm sau hai phiên sập giá mạnh (21 và 23/3) trước đó.
Giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại Công ty SJC mở cửa phiên sáng niêm yết
tại 171,5 triệu – 174,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng
4,5 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Sau chưa đầy nửa tiếng mở
cửa, thương hiệu này tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá giao dịch
tại 171,8 triệu – 174,8 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 24/3, giá mua,
bán vàng nhẫn tại Công ty SJC tăng tổng cộng 4,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Công ty DOJI đặt giá mua, bán vàng nhẫn "Tròn 9999 Hưng Thịnh
Vượng" ở ngưỡng 171,7 triệu –
174,7 triệu đồng/lượng, tăng 4,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Sau gần 1 tiếng mở
cửa, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng,
đặt tại 172 triệu – 175 triệu đồng/lượng.
Mức giao dịch 172 triệu – 175 triệu đồng/lượng cũng được
niêm yết tại Phú Quý. Sau 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn Phú Quý 9999 chốt phiên sáng tăng tổng cộng 4,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Cũng trong sáng nay, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại
PNJ tăng 4,9 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Tính đến 11 giờ, thương hiệu này niêm
yết giá giao dịch vàng nhẫn 9999 ở mức 171,9 triệu – 174,9 triệu đồng/lượng.
Bảo Tín Minh Châu và Bảo
Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu có giá bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất
thị trường sau 2 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên sáng nay. Hai đơn vị này cũng niêm yết giá vàng nhẫn cao hơn so với giá vàng miếng SJC.
Sau khi tăng 4,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh
Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia
Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết tại 172,2 triệu – 175,2 triệu đồng/lượng.
Chỉ trong vòng gần 1 tiếng mở cửa, cả
hai doanh nghiệp này tiếp tục thêm thêm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá
giao dịch tại 172,5 triệu – 175,5 triệu đồng/lượng Mức giá trên duy trì ổn định
đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 24/3, giá giao dịch vàng nhẫn
tại hai thương hiệu trên tăng 4,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Ở TP.Hồ Chí Minh, tính đến 11 giờ ngày 25/3, Ngọc Thẩm đặt
giá mua vàng nhẫn ở mức 163 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 167 triệu
đồng/lượng.
Như vậy, sau ba phiên giảm liên tiếp (21 – 24/3), giá vàng nhẫn trơn tại thương hiệu này tăng trở lại 4 triệu
đồng/lượng mỗi chiều. Mức điều chỉnh tăng tại đơn vị này nhẹ nhất, đi kèm giá bán
thấp hơn hẳn so với thị trường chung.
Trên thị
trường thế giới, chốt phiên 24/3, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng trở lại gần
1,5%, kết thúc chuỗi giảm 4 phiên liên tiếp. Tính đến 11 giờ ngày 25/3, hợp đồng
giá vàng giao ngay tăng thêm hơn 2,1%, tiến lên ngưỡng 4.567,8 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 28,36 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 20,36 – 28,86 triệu đồng/lượng,
tùy thương hiệu.
