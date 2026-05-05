Giá vàng trong nước sụt về mức thấp nhất trong vòng 4 tháng

Trong phiên sáng 5/5, giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu giảm mạnh từ 500 nghìn đến 1,6 triệu đồng mỗi lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Giá bán quay về mốc 165 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong 4 tháng qua…

Trong phiên sáng nay (5/5), giá giao dịch vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt điều chỉnh giảm. Ngay khi mở cửa phiên, giá mua, bán vàng miếng SJC ghi nhận mức giảm phổ biến là 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 5/5, giá mua vàng miếng tại Công ty SJC niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng và giá bán là 165 triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua (4/5).

Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường, các doanh nghiệp khác khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng đồng loạt đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Sau khi giảm mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng nay, giá bán vàng miếng SJC phổ biến niêm ở mức 165 triệu đồng/lượng. Đây là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1/2026 tới nay.

So với giá chốt phiên 4/5, giá mua, bán vàng miếng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều giảm 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Riêng tại PNJ và Phú Quý, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm tương ứng 1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều và 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng miếng SJC nhẹ nhất trong phiên sáng nay. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 500 nghìn đồng/lượng, niêm yết tại 161,5 triệu – 164,5 triệu đồng/lượng.

Với 2 nhịp giảm liên tiếp chỉ trong 3 tiếng đầu mở cửa, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm tổng cộng 800 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 1,3 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.

Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá bán vàng miếng SJC ở mức 162,5 triệu đồng/lượng trong khi giá mua là 164 triệu đồng/lượng

Diễn biến giá mua, bán vàng miếng SJC từ đầu năm 2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá doanh nghiệp

Xu hướng giảm cũng xuất hiện trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”. Biên độ giảm tại các đơn vị kinh doanh dao động từ 1 triệu – 1,8 triệu đồng/lượng đồng/lượng mỗi chiều. So với doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao nhất trên thị trường, chênh lệch giá giao dịch giữa các đơn vị lên tới 12 triệu đồng/lượng.

Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 161,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 164,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định. So với giá chốt phiên 4/5, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, tính đến 10 giờ 30 phút, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá giao dịch vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo niêm yết ở mức 162 triệu – 164,9 triệu đồng/lượng.

Trong 3 tiếng đầu mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ vẫn neo ở mức 161,7 triệu – 164,7 triệu đồng/lượng. Giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1,8 triệu đồng/lượng mỗi chiều với giá chốt phiên 4/5. Đồng thời, đây là đơn vị ghi nhận mức điều chỉnh giảm mạnh nhất trong phiên sáng nay.

Mức giảm giá mua, bán vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 5/5 so với 4/5. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Trong phiên sáng 5/5, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn chủ yếu nằm ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Riêng tại Mi Hồng, khoảng cách này giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên 4/5, xuống 1,5 triệu đồng/lượng đối với giá vàng miếng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, mức chênh lệch cao nhất vẫn thuộc với Ngọc Thẩm với 3,5 triệu đồng/lượng.

DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý là ba doanh nghiệp niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường. Đồng thời, đây cũng là các doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn tương đương giá vàng miếng SJC.

DOJI niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng (mua – bán) ngay từ khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 4/5, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này cũng niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 4/5, giá vàng nhẫn tròn trơn tại thương hiệu này giảm 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.

Sau khi giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý đặt ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Tại khu vực phía Nam, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm cũng giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 149,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 153 triệu đồng/lượng.

Đồng thời, đây cũng là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường. Với hai phiên đầu tuần giảm liên tiếp (4-5/5), giá vàng nhẫn tại đơn vị này giảm tổng cộng 2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.