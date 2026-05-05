Giá vàng trong nước sụt về mức thấp nhất trong vòng 4 tháng
Mai Nhi
05/05/2026, 10:57
Trong phiên sáng 5/5, giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu giảm mạnh từ 500 nghìn đến 1,6 triệu đồng mỗi lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Giá bán quay về mốc 165 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong 4 tháng qua…
Trong phiên sáng nay (5/5), giá giao dịch vàng
miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh đồng loạt điều chỉnh giảm. Ngay khi mở cửa phiên,
giá mua, bán vàng miếng SJC ghi nhận mức giảm phổ biến là 1,3 triệu đồng/lượng mỗi
chiều.
Tính đến 10 giờ 30 phút ngày 5/5, giá mua
vàng miếng tại Công ty SJC niêm yết ở mức 162 triệu đồng/lượng và giá bán là 165
triệu đồng/lượng, giảm 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm
qua (4/5).
Cập nhật bảng giá niêm yết trên thị trường,
các doanh nghiệp khác khác như DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải
và Phú Quý cũng đồng loạt đặt giá giao dịch vàng miếng SJC tại 162 triệu – 165 triệu
đồng/lượng (mua – bán).
Sau khi giảm mạnh 1,3 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng nay, giá bán vàng miếng SJC phổ biến niêm ở mức 165 triệu đồng/lượng. Đây là mức thấp nhất kể từ giữa tháng 1/2026 tới nay.
So với giá chốt phiên 4/5, giá mua, bán
vàng miếng tại DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều giảm 1,3 triệu đồng/lượng
mỗi chiều. Riêng tại PNJ và Phú Quý, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm tương ứng
1,6 triệu đồng/lượng mỗi chiều và 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trong khi đó, tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm
là thương hiệu ghi nhận mức điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng miếng SJC nhẹ nhất
trong phiên sáng nay. Giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giảm 500
nghìn đồng/lượng, niêm yết tại 161,5 triệu – 164,5 triệu đồng/lượng.
Với 2 nhịp giảm liên tiếp chỉ trong 3 tiếng
đầu mở cửa, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng giảm tổng cộng 800 nghìn đồng/lượng đối
với chiều mua và 1,3 triệu đồng/lượng đối với chiều bán.
Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này
đặt giá bán vàng miếng SJC ở mức 162,5 triệu đồng/lượng trong khi giá mua là 164
triệu đồng/lượng
Xu hướng giảm cũng xuất hiện trên thị trường
vàng nhẫn “4 số 9”. Biên độ giảm tại các đơn vị kinh doanh dao động từ 1 triệu –
1,8 triệu đồng/lượng đồng/lượng mỗi chiều. So với doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn cao
nhất trên thị trường, chênh lệch giá giao dịch giữa các đơn vị lên tới 12 triệu
đồng/lượng.
Mở cửa phiên sáng, Công ty SJC niêm yết giá
mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 161,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 164,5 triệu
đồng/lượng. Tính đến 10 giờ
30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn
duy trì ổn định. So với giá chốt phiên 4/5, giá giao dịch vàng nhẫn tại
thương hiệu này giảm 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Cùng chung mức điều chỉnh trên, tính
đến 10 giờ 30 phút, tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá giao dịch vàng nhẫn tròn ép vỉ
Kim Gia Bảo niêm yết ở mức 162 triệu – 164,9 triệu đồng/lượng.
Trong 3 tiếng đầu mở cửa phiên sáng, giá
mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ vẫn neo ở mức 161,7 triệu – 164,7 triệu
đồng/lượng. Giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 1,8 triệu đồng/lượng
mỗi chiều với giá chốt phiên 4/5. Đồng thời, đây là đơn vị ghi nhận mức điều chỉnh
giảm mạnh nhất trong phiên sáng nay.
Trong phiên sáng 5/5, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn chủ yếu nằm ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Riêng tại Mi Hồng, khoảng cách này giảm 500 nghìn đồng/lượng so với phiên 4/5, xuống 1,5 triệu đồng/lượng đối với giá vàng miếng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, mức chênh lệch cao nhất vẫn thuộc với Ngọc Thẩm với 3,5 triệu đồng/lượng.
DOJI, Bảo Tín Minh Châu và Phú Quý là ba
doanh nghiệp niêm yết giá mua, bán vàng
nhẫn “4 số 9” cao nhất thị trường. Đồng thời, đây cũng là các doanh nghiệp niêm
yết giá vàng nhẫn tương đương giá vàng miếng SJC.
DOJI
niêm yết giá giao dịch nhẫn Tròn
9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng (mua – bán)
ngay từ khi mở cửa phiên sáng. Tính đến 10 giờ 30 phút,
mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên 4/5, giá vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này giảm 1,3 triệu
đồng/lượng mỗi chiều.
Tại Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp này
cũng niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn ở mức 162 triệu – 165 triệu
đồng/lượng (mua – bán) trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 4/5, giá
vàng nhẫn tròn trơn tại thương hiệu này giảm 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán.
Sau khi
giảm 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều ngay khi mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng
nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý đặt ở mức 162 triệu – 165 triệu đồng/lượng. Mức giá giao
dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.
Tại khu vực phía Nam, giá vàng
nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm cũng giảm 1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều
mua và chiều bán. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này niêm yết giá mua
vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 149,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 153
triệu đồng/lượng.
Đồng thời, đây cũng là thương
hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp nhất trên thị trường. Với hai phiên
đầu tuần giảm liên tiếp (4-5/5), giá vàng nhẫn tại đơn vị này giảm tổng cộng
2,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Trên thị
trường thế giới, cập nhật đến 10 giờ 30 phút ngày 5/5, hợp đồng giá vàng giao
ngay tăng gần 0,4% so với phiên hôm qua (4/5), tiến lên mốc 4.541 USD/oz. Như vậy,
diễn biến giá vàng trong nước đang ngược chiều so với giá vàng thế giới.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 19,18 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 7,18 triệu – 19,18 triệu đồng/lượng,
tùy thương hiệu.
Thặng dư ngân sách hơn 445 nghìn tỷ đồng trong bốn tháng đầu năm 2026
Ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng chất lượng tăng trưởng
Trước áp lực tăng trưởng cao trong bối cảnh kinh tế thế giới biến động phức tạp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận cho biết sẽ triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và nâng cao chất lượng tăng trưởng.
Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (4/5), khi giá dầu leo thang bởi những diễn biến căng thẳng mới ở Trung Đông...
CPI tháng 4 tăng 5,46% do giá xăng dầu leo thang
Sự leo thang của giá xăng dầu là yếu tố chính khiến CPI tháng 4 tăng 5,46%, đồng thời kéo theo chi phí ở nhiều lĩnh vực khác. Trong bối cảnh đó, việc vừa kiểm soát lạm phát vừa duy trì đà tăng trưởng đòi hỏi các chính sách điều hành phải linh hoạt và hiệu quả hơn trong thời gian tới…
Moody's nâng triển vọng tín nhiệm Việt Nam lên "Tích cực"
Giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, việc Moody's điều chỉnh triển vọng tín nhiệm của Việt Nam lên "Tích cực" cho thấy niềm tin ngày càng gia tăng vào khả năng ổn định vĩ mô, cải cách thể chế và duy trì đà tăng trưởng của nền kinh tế…
