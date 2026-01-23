Giá vàng miếng SJC vọt lên 173,3 triệu đồng mỗi lượng

Trong phiên sáng 23/1, giá vàng miếng SJC tăng từ 4 triệu – 4,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tương đương 2,36% so với chốt phiên hôm qua (22/1). Giá bán ra thiết lập mức đỉnh mới ở mức 173,3 triệu đồng/lượng…

Sau phiên giảm hơn 1 triệu đồng/lượng đầu tiên trong tuần qua (19-23/1), giá giao dịch vàng miếng trong phiên sáng nay (23/1) tiếp tục tăng mạnh. Cập nhật từ thị trường, mức tăng phổ biến tại các đơn vị kinh doanh là 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đều niêm yết giá mua vàng miếng SJC ở mức 171,3 triệu và giá bán vàng miếng ở mức 173,3 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.

Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên ngày hôm qua (22/1), giá vàng miếng đồng loạt tăng 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng mức điều chỉnh trên, Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết giá bán vàng miếng chốt phiên sáng ở mức 173,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng niêm yết ở mức 171,4 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý và Mi Hồng, đóng cửa phiên sáng, cả hai doanh nghiệp này cũng đặt giá bán vàng miếng SJC ở mức 173,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng niêm yết lần lượt ở mức 170,3 triệu và 171,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 22/1, giá mua vàng miếng tại Phú Quý và Mi Hồng đều tăng 3,7 triệu đồng, và giá bán vàng miếng tăng 4 triệu đồng/lượng

Dù Ngọc Thẩm là đơn vị ghi nhận giá bán ra thấp hơn mặt bằng chung nhưng có mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trên thị trường. Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp này tăng 4,3 triệu đồng/lượng. Giá giao dịch vàng miếng đặt ở mức 171 triệu – 173 triệu đồng/lượng.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 23/1/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng đi lên, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh đều tăng từ 4 triệu – 4,4 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Ngọc Thẩm, mức điều chỉnh tăng tại đơn vị này chỉ bằng một nửa so với các doanh nghiệp trên thị trường.

Tại TP.Hồ Chí Minh, sau khi ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên sáng với tổng mức tăng là 2,5 triệu đồng/lượng, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng tại Ngọc Thẩm niêm yết ở mức 158 triệu – 161 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp ghi nhận giá bán ra thấp hơn so với các đơn vị còn lại hơn 10 triệu đồng/lượng.

Trong phiên sáng, duy chỉ có chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý và Mi Hồng nới rộng hơn so với hôm qua. Như vậy, chênh lệch giá mua, bán vàng cao nhất thuộc về Phú Quý với 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tại Mi Hồng, đây vẫn là đơn vị có mức chênh lệch giá mua, bán thấp nhất với 1,8 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, giá mua, bán vàng nhẫn SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ tại Công ty SJC tăng 4,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 22/1, đặt giá giao dịch ở mức 169,3 triệu – 171,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) trong suốt phiên sáng.

Giá giao dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng.

Mở cửa phiên, giá giao dịch vàng nhẫn tại đơn vị này tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 166 triệu – 169 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau chưa đầy 10 phút mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 2,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết ở mức 168,8 triệu – 171,8 triệu đồng/lượng.

Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 22/1, tổng mức tăng đối với giá vàng nhẫn tại DOJI là 4,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Tương tự, sau khi ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng, giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ chốt phiên sáng ở mức 168,9 triệu - 171,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 22/1, tổng mức tăng đối với giá vàng nhẫn tại PNJ là 4,4 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, dòng vàng trang sức 9999 tại PNJ chỉ tăng 3,5 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 166,3 triêu – 170,3 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh tăng giá mua, bán vàng nhẫn tại các thương hiệu trong phiên 23/1 so với phiên 22/1. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán.

Tại Phú Quý, mở cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 165,2 triệu – 168,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau hơn 1 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý tăng thêm 4,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 169,3 triệu – 172,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 22/1, tổng mức giảm đối với giá vàng nhẫn tại Phú Quý là 4,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Ngược lại, sản phẩm vàng trang sức 9999 và vàng trang sức 999 tại thương hiệu này đều điều chỉnh tăng mạnh hơn so với vàng “4 số 9”, lên tới 5,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chốt phiên sáng, hai dòng sản phẩm này niêm yết lần lượt ở mức 168,7 triệu – 171,7 triệu đồng/lượng và 168,6 triệu – 171,6 triệu đồng/lượng

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận giá bán ra cao hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều giữ nguyên ở mức 166,3 triệu – 169,3 triệu đồng/lượng (mua – bán) lúc mở cửa phiên sáng.

Chỉ sau hơn 2 tiếng mở cửa, cả hai thương hiệu này đều tăng thêm 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 22/1, đặt giá giao dịch ở mức 170,3 triệu – 173,3 triệu đồng/lượng. Mức giá niêm yết được giữ nguyên đến hết phiên sáng.