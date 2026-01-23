Giá vàng miếng SJC vọt lên 173,3 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 23/01/2026
Mai Nhi
23/01/2026, 14:23
Trong phiên sáng 23/1, giá vàng miếng SJC tăng từ 4 triệu – 4,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều, tương đương 2,36% so với chốt phiên hôm qua (22/1). Giá bán ra thiết lập mức đỉnh mới ở mức 173,3 triệu đồng/lượng…
Sau phiên giảm hơn 1 triệu đồng/lượng đầu tiên trong tuần qua (19-23/1), giá giao dịch vàng miếng trong phiên sáng nay (23/1) tiếp tục tăng mạnh. Cập nhật từ thị trường, mức tăng phổ biến tại các đơn vị kinh doanh là 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Công ty SJC, DOJI, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đều niêm yết giá mua vàng miếng SJC ở mức 171,3 triệu và giá bán vàng miếng ở mức 173,3 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng.
Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu trên vẫn giữ nguyên. So với giá chốt phiên ngày hôm qua (22/1), giá vàng miếng đồng loạt tăng 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Cùng mức điều chỉnh trên, Bảo Tín Mạnh Hải cũng niêm yết giá bán vàng miếng chốt phiên sáng ở mức 173,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng niêm yết ở mức 171,4 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý và Mi Hồng, đóng cửa phiên sáng, cả hai doanh nghiệp này cũng đặt giá bán vàng miếng SJC ở mức 173,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá mua vàng miếng niêm yết lần lượt ở mức 170,3 triệu và 171,5 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 22/1, giá mua vàng miếng tại Phú Quý và Mi Hồng đều tăng 3,7 triệu đồng, và giá bán vàng miếng tăng 4 triệu đồng/lượng
Dù Ngọc Thẩm là đơn vị ghi nhận giá bán ra thấp hơn mặt bằng chung nhưng có mức điều chỉnh tăng mạnh nhất trên thị trường. Chốt phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại doanh nghiệp này tăng 4,3 triệu đồng/lượng. Giá giao dịch vàng miếng đặt ở mức 171 triệu – 173 triệu đồng/lượng.
Cùng chung xu hướng đi lên, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các đơn vị kinh doanh đều tăng từ 4 triệu – 4,4 triệu đồng/lượng. Duy chỉ có Ngọc Thẩm, mức điều chỉnh tăng tại đơn vị này chỉ bằng một nửa so với các doanh nghiệp trên thị trường.
Tại TP.Hồ Chí Minh, sau khi ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng trong phiên sáng với tổng mức tăng là 2,5 triệu đồng/lượng, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng tại Ngọc Thẩm niêm yết ở mức 158 triệu – 161 triệu đồng/lượng. Đồng thời, đây cũng là doanh nghiệp ghi nhận giá bán ra thấp hơn so với các đơn vị còn lại hơn 10 triệu đồng/lượng.
Trong phiên sáng, duy chỉ có chênh lệch giá mua, bán vàng miếng tại Phú Quý và Mi Hồng nới rộng hơn so với hôm qua. Như vậy, chênh lệch giá mua, bán vàng cao nhất thuộc về Phú Quý với 3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, tại Mi Hồng, đây vẫn là đơn vị có mức chênh lệch giá mua, bán thấp nhất với 1,8 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, giá mua, bán vàng nhẫn SJC loại 1 chỉ, 2 chỉ và 5 chỉ tại Công ty SJC tăng 4,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 22/1, đặt giá giao dịch ở mức 169,3 triệu – 171,8 triệu đồng/lượng (mua - bán) trong suốt phiên sáng.
Giá giao dịch vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng.
Mở cửa phiên, giá giao dịch vàng nhẫn tại đơn vị này tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 166 triệu – 169 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau chưa đầy 10 phút mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 2,8 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết ở mức 168,8 triệu – 171,8 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định đến hết phiên sáng. So với giá chốt phiên 22/1, tổng mức tăng đối với giá vàng nhẫn tại DOJI là 4,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Tương tự, sau khi ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng, giá vàng nhẫn trơn 9999 PNJ chốt phiên sáng ở mức 168,9 triệu - 171,9 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 22/1, tổng mức tăng đối với giá vàng nhẫn tại PNJ là 4,4 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, dòng vàng trang sức 9999 tại PNJ chỉ tăng 3,5 triệu đồng/lượng, niêm yết ở mức 166,3 triêu – 170,3 triệu đồng/lượng.
Tại Phú Quý, mở cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 165,2 triệu – 168,2 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, sau hơn 1 tiếng mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn tại Phú Quý tăng thêm 4,1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 169,3 triệu – 172,3 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 22/1, tổng mức giảm đối với giá vàng nhẫn tại Phú Quý là 4,1 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.
Ngược lại, sản phẩm vàng trang sức 9999 và vàng trang sức 999 tại thương hiệu này đều điều chỉnh tăng mạnh hơn so với vàng “4 số 9”, lên tới 5,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Chốt phiên sáng, hai dòng sản phẩm này niêm yết lần lượt ở mức 168,7 triệu – 171,7 triệu đồng/lượng và 168,6 triệu – 171,6 triệu đồng/lượng
Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải ghi nhận giá bán ra cao hơn hẳn so với mặt bằng chung.
Giá giao dịch vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và giá vàng Kim Gia Bảo 999.9 tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đều giữ nguyên ở mức 166,3 triệu – 169,3 triệu đồng/lượng (mua – bán) lúc mở cửa phiên sáng.
Chỉ sau hơn 2 tiếng mở cửa, cả hai thương hiệu này đều tăng thêm 4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 22/1, đặt giá giao dịch ở mức 170,3 triệu – 173,3 triệu đồng/lượng. Mức giá niêm yết được giữ nguyên đến hết phiên sáng.
Trên thị trường NewYork, cập nhật lúc 13 giờ ngày 23/1, hợp đồng giá vàng giao ngay chỉ tăng gần 0,5%, tiến lên mốc 4.958,4 USD/oz.
Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới đồng loạt ở mức 13,99 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, mức chênh lệch này dao động từ 1,69 – 13,99 triệu đồng/lượng tùy từng thương hiệu.
Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) vừa có thông báo về việc điều chuyển, bổ nhiệm nhân sự cấp cao đối với ông Phạm Quang Thắng và ông Nguyễn Anh Tuấn.
Việc huy động 600 triệu USD từ thị trường nước ngoài giúp SHB tăng cường nguồn vốn ngoại tệ trung và dài hạn, mở rộng dư địa tài trợ cho doanh nghiệp và dự án theo định hướng tăng trưởng xanh và phát triển bền vững, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển của quốc gia.
Giá vàng thế giới đảo chiều ngoạn mục trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (22/1), thiết lập lại xu hướng tăng và hướng tới mốc lớn 5.000 USD/oz...
Kiều hối về TP. Hồ Chí Minh năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định khi đạt hơn 10,34 tỷ USD. Trong đó, khu vực châu Á vẫn là nguồn chủ lực, đóng góp gần một nửa tổng lượng kiều hối chuyển về Thành phố…
Trong năm chuyển tiếp 2026, Bộ Tài chính kiến nghị áp dụng cơ chế chi riêng cho Cục Thuế, Hải quan và Kho bạc Nhà nước nhằm bảo đảm không gián đoạn hoạt động thu ngân sách, chống buôn lậu và vận hành hệ thống tài chính công, khi các định mức chi mới chưa kịp ban hành…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: