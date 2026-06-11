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Hàng nghìn nhân viên SpaceX có thể thành triệu phú USD sau IPO

Hoài Thu

11/06/2026, 09:21

Hơn 4.400 nhân viên SpaceX có thể trở thành triệu phú USD khi công ty niêm yết cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong tuần này...

Ảnh minh họa - Ảnh: AP
Ảnh minh họa - Ảnh: AP

Theo tờ báo New York Times, hơn 4.400 trong tổng số 22.000 nhân viên hiện tại của SpaceX, cùng hàng trăm cựu nhân viên, nhiều khả năng sẽ trở thành triệu phú sau khi công ty niêm yết.

Tờ báo dẫn phân tích của nền tảng đầu tư Hill.com, cho biết khoảng 400 người trong nhóm này có thể thu về ít nhất 100 triệu USD.

Những người hưởng lợi từ IPO của SpaceX không chỉ là nhân viên văn phòng, mà còn có kỹ thuật viên và nhân viên dịch vụ làm việc tại các cơ sở của công ty ở bang California, Florida và Texas.

“Việc này giúp tôi có tài chính thoải mái trong phần đời còn lại”, ông Juan Hernandez, một thợ hàn đã rời SpaceX vào năm ngoái, chia sẻ với tờ báo Wall Street Journal. Với mức giá IPO dự kiến, số cổ phiếu SpaceX mà ông nắm giữ có thể đạt giá trị 880.000 USD.

Ban đầu ông Hernandez làm việc cho SpaceX theo hình thức lao động hợp đồng, với mức lương 28 USD/giờ, trước khi được nhận vào làm nhân viên toàn thời gian. Sau đó, ông bán một phần cổ phần SpaceX có được để gây dựng một doanh nghiệp bất động sản nhỏ.

SpaceX - công ty tên lửa, vệ tinh và AI do tỷ phú Elon Musk lãnh đạo - chào bán 555,6 triệu cổ phiếu với giá dự kiến 135 USD/cổ phiếu, tương ứng mức định giá khoảng 1,77 nghìn tỷ USD. Cổ phiếu này dự kiến bắt đầu giao dịch vào ngày thứ Sáu (12/6).

Tuy nhiên, theo Wall Street Journal, người lao động và các cổ đông nội bộ nhìn chung sẽ chưa được bán số cổ phiếu nắm giữ trước IPO trong vài tháng đầu sau khi công ty lên sàn, do quy định về hạn chế chuyển nhượng.

Năm ngoái, SpaceX được định giá 800 tỷ USD. Đến tháng 2 năm nay, sau thương vụ sáp nhập với xAI - công ty AI cũng do ông Musk kiểm soát - định giá của SpaceX tăng lên 1,25 nghìn tỷ USD. IPO sắp tới của SpaceX có thể trở thành một trong những thương vụ chào bán cổ phiếu lớn nhất từ trước đến nay, dù công ty vẫn đang lỗ hàng tỷ USD mỗi năm.

Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý hồi tháng 5, SpaceX ghi nhận khoản lỗ hoạt động 2,6 tỷ USD trong năm ngoái, trên doanh thu 18,7 tỷ USD. Khoản lỗ tiếp tục tăng trong những tháng đầu năm nay. Trong khi đó, xAI - công ty đứng sau chatbot Grok - lỗ 6,4 tỷ USD trong năm ngoái.

Đầu năm nay, ông Musk thúc đẩy việc SpaceX mua lại xAI, bất chấp sự phản đối từ một số nhà đầu tư của SpaceX. Nhóm nhà đầu tư này cho rằng thương vụ giống như một biện pháp hỗ trợ tài chính cho xAI và làm dấy lên lo ngại về xung đột lợi ích, bởi ông Musk là cổ đông kiểm soát tại cả hai công ty.

Tuần trước, SpaceX cho biết công ty dự kiến huy động tới 75 tỷ USD khi niêm yết trong tháng này. Nếu thành công, đây sẽ là IPO lớn nhất lịch sử và có thể đưa ông Musk tiến gần hơn tới khả năng trở thành người đầu tiên trên thế giới sở hữu tài sản 1 nghìn tỷ USD.

Với quy mô 75 tỷ USD, IPO của SpaceX sẽ vượt xa kỷ lục hiện tại thuộc về Saudi Aramco. Năm 2019, tập đoàn dầu khí Saudi Aramco huy động khoảng 29 tỷ USD trong đợt niêm yết IPO.

Theo Wall Street Journal, với ông J. André Lavoie, cựu kỹ sư SpaceX, khoản tiền từ cổ phần tại công ty có thể giúp ông tiếp tục cải tạo một khách sạn ở Pontebba, miền Bắc Italy, nơi ông chuyển đến sinh sống cách đây 5 năm. Lượng cổ phần SpaceX mà ông nắm giữ được định giá hơn 28 triệu USD theo mức giá IPO dự kiến.

Ông Lavoie cũng đang cân nhắc hỗ trợ thị trấn nơi mình sinh sống chuyển sang các giải pháp sưởi ấm sạch hơn.

“Tôi không muốn qua đời với một đống tiền trong tài khoản ngân hàng”, ông nói với The Wall Street Journal.

Theo các nguồn tin thân cận của hãng tin Bloomberg, IPO của SpaceX đã thu hút lượng đăng ký mua cao gấp hơn 4 lần số cổ phiếu chào bán.

OpenAI, công ty có các mô hình AI cạnh tranh với mảng xAI của SpaceX, đã nộp hồ sơ niêm yết theo hình thức công khai vào đầu tuần này. Trước đó, Anthropic PBC cũng có động thái tương tự. Theo tính toán của Bloomberg, SpaceX, OpenAI và Anthropic có thể bổ sung tổng cộng 3,6 nghìn tỷ USD vốn hóa cho các sàn chứng khoán Mỹ sau khi lên sàn.

Ngân hàng Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America, Citigroup và JPMorgan Chase là các đơn vị bảo lãnh phát hành chính cho IPO của SpaceX. Ngoài ra, thương vụ còn có sự tham gia của 18 ngân hàng khác. Cổ phiếu của SpaceX, tên đầy đủ là Space Exploration Technologies Corp., sẽ giao dịch trên Nasdaq và Nasdaq Texas với mã SPCX.

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Từ khóa:

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