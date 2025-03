Giá vàng nhảy vọt lên gần 3.100 USD/oz vì nhu cầu “hầm trú ẩn”

Nhu cầu nắm giữ vàng để phòng ngừa rủi ro đang dâng cao trong bối cảnh Tổng thống Donald Trump dự kiến công bố thuế quan có đi có lại vào tuần tới.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 28,1 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng 0,92%, đạt 3.085,7 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trong phiên, có lúc giá vàng đạt mức hơn 3.088 USD/oz, cao nhất mọi thời đại.

Giá vàng giao sau trên sàn COMEX tăng 0,8%, đóng cửa ở mức 3.114,3 USD/oz.

Cả tuần này, giá vàng giao ngay tăng 1,7%, đánh dấu tuần tăng thứ tư liên tiếp và là tuần tăng thứ 12 trong vòng 13 tuần trở lại đây. Nếu tính từ đầu năm, giá vàng đã lập kỷ lục 16 lần và tăng khoảng 17%.

Mức giá đóng cửa tuần này của vàng giao ngay tương đương gần 95,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, tăng 600.000 đồng/lượng so với sáng qua. Cả tuần này, giá vàng quy đổi tăng 1,9 triệu đồng/lượng.

Báo giá USD tại Vietcombank chốt tuần ở mức 25.370 đồng (mua vào) và 25.760 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng thứ Sáu.

“Nhu cầu ‘hầm trú ẩn’ tiếp tục gia tăng do mối lo ngại lớn về chính sách thuế quan và thương mại của Mỹ, cũng như bất ổn địa chính trị tiếp diễn”, chiến lược gia cấp cao Peter Grant của công ty Zaner Metals nhận định với hãng tin Reuters, nói rằng đây đang là động lực chính thúc đẩy giá vàng tăng.

Bản báo cáo được thị trường chờ đợi từ Cục Phân tích kinh tế (BEA) thuộc Bộ Thương mại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) lõi - thước đo lạm phát mà Cục Dự trữ Liên bang (Fed) ưa chuộng - nóng hơn dự báo. So với cùng kỳ năm trước, PCE lõi tăng 2,8%, và so với tháng trước, chỉ số này tăng 0,4%. Những con số này đều cao hơn so với dự báo là tăng tương ứng 2,7% và 0,3% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Dow Jones.

Trước đó, một số nhà phân tích đã nhận định rằng số liệu PCE cao hơn kỳ vọng có thể gây áp lực bán tháo lên vàng vì lạm phát cao dai dẳng trên mục tiêu 2% có thể khiến Fed giảm lãi suất chậm lại. Nhưng thay vì bán tháo, giá vàng vẫn bứt phá mạnh mẽ.

Giải thích về việc này, ông Grant cho rằng dữ liệu PCE có thể sẽ không khiến kỳ vọng lãi suất thay đổi nhiều vì số liệu được công bố không chênh lệch nhiều so với dự báo. Thị trường lãi suất tương lai hiện đang phản ánh khả năng Fed giảm lãi suất tổng cộng 0,63 điểm phần trăm trong năm nay, bắt đầu vào tháng 7. Khả năng này cho thấy Fed có thể có ít nhất 2 lần giảm lãi suất, mỗi lần giảm 0,25 điểm phần trăm, trong cả năm.

Diễn biến giá vàng thế giới trong tuần này. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Hàng loạt tuyên bố thuế quan của chính quyền Trump 2.0 đã khiến giới đầu tư bất an cao độ trong những tuần vừa rồi, gây áp lực giảm lên giá cổ phiếu và đẩy giá vàng đi lên không ngừng. Đầu tuần này, ông Trump tuyên bố áp thuế quan 25% lên “tất cả ô tô không sản xuất tại Mỹ” - một động thái khiến cổ phiếu ô tô bị bán tháo và làm gia tăng rủi ro suy thoái kinh tế. Hiện tại, thị trường đang chờ tới ngày 2/4, thời điểm ông Trump dự kiến công bố thuế quan có đi có lại.

Các chính sách của ông Trump được cho là sẽ khiến cho lạm phát ở Mỹ cao hơn, trong khi tăng trưởng kinh tế có thể sụt giảm, dẫn tới tình trạng đình lạm - một môi trường có lợi cho giá vàng.

Đồng USD đã hồi phục trong 3 phiên đầu tuần này, nhưng lại quay đầu giảm trong hai phiên ngày thứ Năm và thứ Sáu, dẫn tới giảm trong cả tuần. Phiên ngày thứ Sáu, chỉ số Dollar Index giảm 0,31%, chốt ở mức 104,01 điểm. Cả tuần, chỉ số giảm 0,07% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Rủi ro suy giảm tăng trưởng kinh tế Mỹ do chính sách của ông Trump đã khiến USD mất giá mạnh từ đầu năm đến nay, với mức giảm của Dollar Index đã lên tới hơn 4,1%.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 2,2 tấn vàng trong phiên ngày thứ Sáu, nâng khối lượng nắm giữ lên mức 931,9 tấn vàng. Cả tuần này, quỹ mua ròng khoảng 1,4 tấn vàng, sau khi mua ròng 36 tấn vàng trong hai tuần trước.