Giá vàng tăng khi USD tiếp tục suy yếu

Giá vàng thế giới tăng trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (9/4), khi đồng USD tiếp tục giảm giá trong lúc thị trường dõi theo lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran.
Tuy nhiên, mức tăng của giá vàng bị hạn chế khi số liệu thống kê cho thấy lạm phát ở Mỹ còn cao dai dẳng so với mục tiêu và quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust bán ròng phiên thứ hai liên tiếp.
Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York đạt 4.767,5 USD/oz, tăng 46,6 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương tăng gần 1% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.
Giá bạc giao ngay đạt 75,47 USD/oz, tăng 1,22 USD/oz, tương đương tăng 1,6%.
Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 6/2026 tăng 0,9%, chốt ở mức 4.818 USD/oz.
Giá vàng được hỗ trợ khi đồng USD tiếp tục giảm giá trong bối cảnh Mỹ - Iran hôm thứ Tư tuyên bố ngừng bắn trong 2 tuần. Chỉ số Dollar Index chốt phiên với mức giảm 0,34%, còn 98,79 điểm.
Tình hình ở Trung Đông vẫn còn nhiều bất định, cho thấy rủi ro đổ vỡ của lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran. Hôm thứ Tư, Israel vẫn ném bom thêm các mục tiêu ở Lebanon, quốc gia mà Iran cho rằng phải được bao trùm trong lệnh ngừng bắn. Trong ngày thứ Năm, chưa có dấu hiệu nào cho thấy Iran đã mở cửa eo biển Hormuz.
CEO của công ty dầu khí quốc gia Abu Dahbi ADNOC nói rằng tàu bè vẫn bị hạn chế lưu thông qua eo biển Hormuz và Iran đã tuyên bố rằng chỉ những tàu nhận được sự cho phép của lực lượng nước này mới được đi qua.
Trong phiên, có lúc giá dầu thô lại tăng vượt mức 100 USD/thùng, nhưng sau đó giảm trở lại dưới mốc này sau khi Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố muốn đàm phán trực tiếp với Lebanon.
“Đồng USD yếu hơn đã giúp giá vàng vững trở lại, nhưng vẫn còn đó sự thận trọng trên thị trường vì các nhà đầu tư đang cố gắng tìm hiểu xem lệnh ngừng bắn này thực sự sẽ đi đến đâu. Lệnh ngừng bắn rất có lợi cho giá vàng, nhưng giá vàng đã thoái lui khỏi các mức cao gần đây khi những vết nứt trên thị trường đã bắt đầu xuất hiện”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận xét với hãng tin Reuters.
Trong 5 phiên trở lại đây, Dollar Index đã giảm giá hơn 1,2%, cho thấy vai trò “hầm trú ẩn” của đồng bạc xanh đang có dấu hiệu suy yếu khi cuộc chiến tranh Mỹ - Iran có khả năng xuống thang và giá dầu hạ nhiệt xuống dưới mốc 100 USD/thùng. Tuy nhiên, giá vàng không cho thấy khả năng bứt phá mạnh như trước.
Giới phân tích cho rằng thị trường vẫn đề phòng khả năng đàm phán giữa Mỹ và Iran đổ vỡ, dẫn tới xung đột leo thang trở lại, đẩy cao giá năng lượng và áp lực lạm phát, buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất cao hơn lâu hơn. Môi trường lãi suất cao không có lợi cho vàng, một tài sản không mang lãi suất.
Báo cáo từ Bộ Thương mại Mỹ ngày thứ Năm cho thấy chỉ số giá tiêu dùng cá nhân (PCE) - thước đo lạm phát được Fed ưa chuộng - tăng 2,8% trong tháng 2 so với cùng kỳ năm ngoái và PCE lõi tăng 3%. Cả hai mức tăng này đều phù hợp với dự báo, đồng thời cho thấy lạm phát còn cao dai dẳng so với mục tiêu 2% của Fed.
Đây là dữ liệu của kỳ báo cáo trước khi chiến tranh nổ ra, chưa phản ánh sự leo thang dữ dội của giá dầu trong tháng 3. Điều này đồng nghĩa rằng lạm phát tháng 3 có thể tăng tốc, củng cố khả năng Fed giữ nguyên lãi suất trong năm nay.
Phiên ngày thứ Sáu, nhà đầu tư sẽ nhận thêm một báo cáo lạm phát nữa của Mỹ, là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 - dữ liệu sẽ phản ánh giá năng lượng tăng cao trong tháng.
Một báo cáo của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley nhận định giá vàng sẽ duy trì ổn định trong quý 2 năm nay, trước khi lấy lại đà tăng mạnh trong nửa sau của năm. “Chúng tôi cho rằng chỉ cần Fed không tăng lãi suất, giá vàng có thể bật tăng. Và một giải pháp cho xung đột Mỹ - Israel cũng sẽ hỗ trợ giá vàng, vì sẽ đưa sự chú ý của nhà đầu tư quay trở lại với sự gia tăng của cung tiền pháp định”, báo cáo viết.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng khoảng 0,6 tấn vàng trong phiên này, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.052,4 tấn vàng. Hai phiên ngày thứ Tư và thứ Năm, quỹ đã bán ròng tổng cộng khoảng 2 tấn vàng.
Đầu giờ sáng nay (10/4) tại thị trường châu Á, giá vàng và giá bạc cùng giảm nhẹ.
Lúc 6h30 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm gần 0,2%, giao dịch ở mức hơn 4.759 USD/oz. Giá bạc giao ngay giảm gần 0,01%, còn 75,4 USD/oz.
Mức giá trên của vàng tương đương hơn 151 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank.
Cùng thời điểm trên, website Vietcombank báo giá USD ở mức 26.087 đồng (mua vào) và 26.357 đồng (bán ra).
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: