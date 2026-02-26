Thứ Năm, 26/02/2026

Trang chủ Thế giới

Tỷ suất sinh của Hàn Quốc tăng hai năm liên tiếp

Điệp Vũ

26/02/2026, 07:00

Tỷ suất sinh của Hàn Quốc đã tăng trong hai năm liên tiếp, đi ngược xu hướng dân số giảm kéo dài đẩy nước này vào cuộc khủng hoảng nhân khẩu học thuộc hàng nghiêm trọng nhất thế giới...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Theo dữ liệu chính thức được công bố vào ngày 25/2, tổng tỷ suất sinh (TFR) của Hàn Quốc - số con trung bình mà một phụ nữ dự kiến sẽ sinh trong suốt cuộc đời - đã tăng lên 0,8 vào năm ngoái, từ mức 0,75 vào năm 2024 và mức thấp kỷ lục 0,72 vào năm 2023.

Con số này vượt qua cả những dự báo lạc quan nhất của Chính phủ Hàn Quốc cho năm 2025, nhưng vẫn còn thấp hơn nhiều so với ngưỡng 2,1 mà các nhà nhân khẩu học cho là cần thiết để duy trì sự ổn định dân số nếu không có nhập cư ròng.

Ngoài ra, số lượng trẻ sơ sinh ở Hàn Quốc đạt mức 254.500 trẻ vào năm 2025, tăng 6,8% so với năm trước và là con số cao nhất kể từ năm 2021.

Hàn Quốc đã phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân khẩu học kéo dài, khi dân số già hóa và suy giảm làm tăng chi phí lương hưu và chăm sóc sức khỏe, đồng thời ảnh hưởng đến dự báo về sản lượng kinh tế. Theo dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (WB), TFR của Hàn Quốc là thấp nhất thế giới trong năm 2023 ngoại trừ vùng lãnh thổ Macau thuộc Trung Quốc.

Ông Park Hyun-jung, Giám đốc phụ trách vấn đề xu hướng dân số tại Cục Thống kê Hàn Quốc, cho rằng sự gia tăng tỷ suất sinh ở nước này trong năm ngoái là do số cuộc kết hôn đã phục hồi sau đại dịch Covid-19 và nhận thức của người dân về việc sinh con được cải thiện.

Ngoài ra, thái độ đối với việc sinh con ngoài hôn nhân - từ lâu đã là điều cấm kỵ ở Hàn Quốc - cũng đã được nới lỏng một chút. Năm 2024, có 5,8% trẻ sơ sinh ở Hàn Quốc được sinh ra ngoài giá thú, tăng từ mức 4,7% của năm trước.

Ông Jeong Jae-hoon, giáo sư tại Đại học Phụ nữ Seoul, cho biết sự gia tăng số ca sinh ở Hàn Quốc trong năm 2025 đến từ nhóm phụ nữ ra đời vào giữa những năm 1990, hiện đang ở giai đoạn đỉnh cao của tuổi sinh đẻ. So với những nhóm tuổi khác còn khả năng sinh đẻ ở Hàn Quốc, nhóm này tương đối lớn hơn.

Vị giáo sư lưu ý rằng nhóm phụ nữ sinh vào những năm 2000 lại có quy mô nhỏ hơn, và điều này có nghĩa là ngay cả khi TFR tăng lên 1,27 - theo như dự báo trung bình của Chính phủ Hàn Quốc - thì dân số tổng thể của nước này vẫn sẽ giảm 10 triệu người vào năm 2067. "Sẽ rất khó để tạo ra đủ số dân cần thiết để duy trì đất nước”, ông nói.

Chính phủ Hàn Quốc đã triển khai các chính sách khuyến khích sinh con nhằm thúc đẩy việc sinh đẻ và tăng tỷ lệ sinh. Bố mẹ của trẻ sơ sinh được nhận số tiền trợ cấp 1 triệu won (696 USD) mỗi tháng trong một năm đầu tiên, sau đó là một năm nữa với 500.000 won mỗi tháng.

Trong những năm gần đây, các dịch vụ công cộng chăm sóc trẻ đã được mở rộng, bên cạnh các quyền lợi nghỉ phép cho cha mẹ và cải cách nhằm thúc đẩy cân bằng công việc-cuộc sống. Các khoản trợ cấp nhà ở và điều trị thụ tinh nhân tạo (IVF), cũng như chính sách giảm thuế cho các cặp vợ chồng trẻ, cũng được tăng cường.

Tuy nhiên, sự suy giảm dân số ở Hàn Quốc vẫn tiếp tục kể từ khi số người chết hàng năm ở nước này bắt đầu vượt quá số ca sinh vào năm 2020. Hàn Quốc hiện được coi là một "xã hội siêu già", với 21% dân số là người từ 65 tuổi trở lên.

Dịch vụ Hưu trí Quốc gia Hàn Quốc, quỹ hưu trí lớn thứ ba thế giới với tài sản 1.437,9 nghìn tỷ won, được dự báo sẽ cạn kiệt vào năm 2065 nếu xu hướng hiện tại duy trì. Trong trường hợp số ca sinh không tăng, "Hàn Quốc sẽ phải chuẩn bị cho việc nhập cư và lao động nước ngoài, và một cấu trúc trong đó người trung niên và người già tiếp tục làm việc", ông Jeong nói.

“Những thách thức về việc làm không ổn định, chi phí nhà ở cao và sự tập trung đô thị đang khiến giới trẻ thay đổi giá trị lối sống, trì hoãn việc kết hôn và sinh con”, bà Yoo Jae-eun, người đứng đầu Special Space, một trung tâm nghiên cứu các vấn đề của thanh niên Hàn Quốc, nhận định khi trao đổi với tờ báo Financial Times. Bà cho rằng sự suy giảm của mức sinh của Hàn Quốc cũng xuất phát từ kỳ vọng cạnh tranh và "văn hóa nuôi dạy con cái chuyên sâu" trong xã hội nước này.

"Khi gánh nặng của việc cân bằng công việc và gia đình mà không để gián đoạn sự nghiệp ngày càng tăng", những người phụ nữ có công việc càng cân nhắc kỹ lưỡng lợi ích của việc có con - bà Yoo nói.

