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Giá vàng trong nước đi ngược giá thế giới

M Mai Nhi

Trong phiên sáng 7/8, giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn tại hầu hết các đơn vị kinh doanh giảm từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng, neo tại mức phổ biến 139,2 triệu – 142,2 triệu đồng/lượng, 0,35% so với chốt phiên 6/8. Diễn biến này trái chiều với mức tăng 0,6% của giá vàng thế giới...

Giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng. Nguồn ảnh: Bảo Tín Minh Châu
Giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm từ 300 nghìn – 500 nghìn đồng/lượng. Nguồn ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Sau hai phiên tăng liên tiếp (5-6/8) với tổng mức tăng lên tới hơn 2 triệu đồng/lượng, giá giao dịch vàng miếng SJC niêm yết tại các hệ thống kinh doanh lớn mở cửa phiên sáng nay đảo chiều giảm.

Cập nhật bảng giá niêm yết, giá mua, bán vàng miếng SJC tại công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đồng loạt hạ 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiết hôm qua (7/8). Các doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng miếng tại ngưỡng 139,2 triệu – 142,2 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên và duy trì ổn định đến khi chốt phiên sáng.

Tại TP.Hồ Chí Minh, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng điều chỉnh giảm trong biên độ hẹp nhưng vẫn thuộc nhóm niêm yết giá giao dịch thấp nhất thị trường. Đóng cửa phiên sáng, Mi Hồng niêm yết giá mua, bán vàng miếng SJC tại 139,7 triệu – 141,2 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.

Riêng tại Ngọc Thẩm, đây là đơn vị duy nhất vẫn giữ nguyên giá giao dịch vàng miếng SJC từ phiên hôm qua. Doanh nghiệp này neo giá mua vàng miếng ổn định ở ngưỡng 137,5 triệu và giá bán là 141 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng nay.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 7/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 7/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch niêm yết giữa các đơn vị kinh doanh ghi nhận diễn biến phân hoá rõ rệt. Trong khi phần lớn các doanh nghiệp vẫn bám sát đà giảm trên thị trường vàng miếng, một đơn vị cá biệt điều chỉnh tăng hoặc giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn so với phiên hôm qua.

Trong phiên sáng 7/8, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC phổ biến neo ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng, trong khi mức chênh lệch tại Mi Hồng chỉ bằng một nửa. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, chênh lệch phổ biến là 4 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa giá mua và giá bán tại PNJ và Ngọc Thẩm dù thu hẹp 500 nghìn đồng/lượng so với phiên hôm qua nhưng vẫn neo ở ngưỡng cao là 3,5 triệu đồng/lượng

Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất tăng giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay.

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng lần lượt 1 triệu đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng. Ngọc Thẩm đặt giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 130 triệu – 134 triệu đồng/lượng (mua – bán), thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung.

Ngược lại, Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 140,5 triệu, còn giá bán là 144,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng nay, không đổi so với giá chốt phiên hôm qua.

Trong khi đó, PNJ vẫn giữ nguyên giá mua vàng nhẫn trơn 9999 nhưng giảm 500 nghìn đồng/lượng với chiều bán. Doanh nghiệp này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại mức 138,5 triệu – 142 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán lên 4 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới trong phiên 7/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới trong phiên 7/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại công ty SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiết hôm qua, niêm yết giá vàng nhẫn tại ngưỡng 138,7 triệu – 141,7 triệu đồng/lượng (mua – bán). Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng nay.

Đóng cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết tại mức 139,5 triệu – 143,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo chốt phiên sáng tại mức 139,7 triệu – 143,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 6/8, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tương tự, Phú Quý cũng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều đối với giá giao dịch vàng nhẫn tròn 9999. Doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở ngưỡng 139,2 triệu – 142,2 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Trên thị trường thế giới, tính đến 12 giờ ngày 7/8 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay đảo chiều tăng 0,6%, tiến lên ngưỡng 4.265 USD/oz. Như vậy diễn biến giá vàng trong nước và giá vàng thế giới ngược chiều nhau.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chêch lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ghi nhận tại ngưỡng 4,91 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, mức chênh lệch này dao động từ 4,41 triệu – 7,21 triệu đồng/lượng. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn vẫn thấp hơn vàng thế giới tới 2,79 triệu đồng/lượng.

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