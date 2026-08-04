Giá bán vàng miếng SJC giảm gần 1 triệu đồng/lượng trong phiên 4/8
MMai Nhi
Chọn cỡ chữ
Trong phiên 4/8, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh giảm phổ biến lần lượt 500 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 1 triệu đồng/lượng với chiều bán, kéo khoảng cách giữa giá mua và giá bán thu hẹp khoảng 1 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, biên độ điều chỉnh giá mua, bán giữa các doanh nghiệp diễn biến trái chiều…
Cập nhật diễn biến thị trường, giá
mua, bán vàng miếng SJC tại công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đồng
loạt giảm mạnh ngay khi mở cửa phiên sáng.
Các thương hiệu trên đều niêm yết
giá mua vàng miếng ở mức 137 triệu đồng/lượng còn giá bán là 140 triệu
đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (3/8), giá mua giảm 500 nghìn đồng/lượng
trong khi giá bán giảm 1 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, tại khu vực phía
Nam, biên độ giảm của giá vàng miếng SJC thấp hơn so với khu vực phía Bắc. Tuy nhiên,
giá bán vàng miếng niêm yết tại các hệ thống lớn vẫn thấp hơn so với mặt bằng chung
khoảng 1 triệu đồng/lượng.
Tính đến 10 giờ 30 phút, với hai nhịp
điều chỉnh giảm liên tiếp ngay đầu phiên, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng sụt
tổng cộng 200 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng với chiều
bán. Thương hiệu này niêm yết giá vàng miếng SJC tại 138 triệu – 139,5 triệu
đồng/lượng (mua – bán).
Ngọc Thẩm là doanh nghiệp duy nhất
giữ nguyên chiều mua nhưng giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán trong phiên
sáng nay. Giá giao dịch vàng miếng SJC đặt ở ngưỡng 136 triệu – 139 triệu đồng/lượng
(mua – bán).
Trái ngược với diễn biến giảm trên
thị trường vàng miếng SJC, biên độ điều chỉnh giá mua, bán vàng nhẫn 9999 giữa các
đơn vị kinh doanh hình thành xu hướng phân hoá rõ rệt. Trong khi phần lớn các doanh
nghiệp hạ giá giao dịch vàng nhẫn thì hai doanh nghiệp lại giữ nguyên giá vàng nhẫn
từ phiên hôm qua (3/8). Duy chỉ có một đơn vị điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong
phiên sáng nay.
Trong phiên sáng 4/8, giá bán giảm gấp đôi giá mua, kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng so với đầu tuần trước, phổ biến neo ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Riêng tại Mi Hồng, mức chênh lệch này chỉ bằng một nửa, ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, khoảng cách giữa giá mua và giá bán cao hơn so với vàng miếng, dao động từ 3,5 triệu – 4 triệu, tuỳ doanh nghiệp.
Tính đến 10 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn Tròn 9999
Hưng Thịnh Vượngtại DOJItăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai
chiều mua và bán. Thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức
137,3 triệu và giá bán đặt tại ngưỡng 141,3 triệu đồng/lượng.
Trong khi đó, sau khi giảm 300 nghìn
đồng/lượng trong phiên 3/8, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn
tại Bảo Tín Minh Châu giữ xu thế đi ngang ngay khi mở cửa phiên sáng nay.
Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 138 triệu –
142 triệu đồng/lượng, không thay đổi cả hai chiều mua và bán so với phiên 3/8.
Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua, bán
vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo đứng im trong suốt hai phiên liên tiếp. Doanh
nghiệp này đặt giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại ngưỡng 137,2 triệu
– 141,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với giá chốt phiên hôm qua.
Ngược lại, giá giao dịch vàng
nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay.
Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại
ngưỡng 127 triệu – 130,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Công ty SJC, PNJ và Phú Quý là ba doanh
nghiệp điều chỉnh giảm không đồng đều giữa giá mua và giá bán, kéo chênh lệch giá
mua, bán vàng nhẫn thu hẹp tới gần 1 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua.
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng
nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC giảm 500 nghìn
đồng/lượng với cả hai chiều mua và giảm 1 triệu đồng/lượng với chiều bán.
Thương hiệu này neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 136 triệu và giá bán
là 139,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên
sáng.
Tương tự, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú
Quý cũng giảm lần lượt 500
nghìn đồng/lượng và 1 triệu đồng. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại mức 137
triệu – 140 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá niêm yết trên vẫn
không đổi.
Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ giảm gấp gần 4 lần so với giá mua
vào trong phiên sáng nay, kéo chênh lệch giá mua, bán giảm 800 nghìn đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn trơn 9999 tại thương hiệu này giảm 1,1 triệu đồng/lượng trong khi giá mua 300 nghìn đồng/lượng.
PNJ niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại mức 135,8 triệu – 139,8 triệu đồng/lượng.
Trên thị
trường thế giới, tính đến 10 giờ 30 phút ngày 4/8 (giờ Việt Nam), hợp
đồng giá vàng giao ngay diễn biến giằng co khi chỉ nhích nhẹ 0,02%, tiến lên ngưỡng
4.055,5 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), Khoảng cách giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở ngưỡng 9,2 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, mức
chênh lệch này dao động từ 8,7 triệu– 11,2 triệu đồng/lượng, tùy từng doanh
nghiệp.Riêng tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn thấp hơn
vàng thế giới khoảng 300 nghìn đồng/lượng.
Sau 7 tháng, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt xấp xỉ 42% kế hoạch, đặt ra áp lực lớn cho công tác điều hành trong nửa cuối năm. Dù quy mô giải ngân tăng so với cùng kỳ, nhiều vướng mắc về vật liệu, giải phóng mặt bằng và thủ tục vẫn đang cản trở khả năng hấp thụ vốn…
Tín dụng toàn nền kinh tế vượt 20 triệu tỷ đồng, tăng 8,38% so với cuối năm trước, tập trung vào sản xuất – kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Trước áp lực đạt mục tiêu tăng trưởng cao, chính sách tiền tệ được điều hành linh hoạt, phối hợp với tài khóa để ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và hỗ trợ dòng vốn cho các lĩnh vực trọng điểm…
Sáu tháng đầu năm 2026 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực của nền kinh tế. Đằng sau những con số tăng trưởng là yêu cầu nhìn lại hiệu quả thực thi các quyết sách và nhận diện những động lực cần tiếp tục được khơi thông trong chặng đường còn lại của năm, hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong chủ trì ngày 3/8, thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm cho thấy các ngành sản xuất duy trì xu hướng tích cực.