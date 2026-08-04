Giá bán vàng miếng SJC giảm gần 1 triệu đồng/lượng trong phiên 4/8

Trong phiên 4/8, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh giảm phổ biến lần lượt 500 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 1 triệu đồng/lượng với chiều bán, kéo khoảng cách giữa giá mua và giá bán thu hẹp khoảng 1 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, biên độ điều chỉnh giá mua, bán giữa các doanh nghiệp diễn biến trái chiều…

Giá bán vàng miếng SJC giảm 1 triệu đồng/lượng trong phiên 4/8. Nguồn ảnh: SJC

Cập nhật diễn biến thị trường, giá mua, bán vàng miếng SJC tại công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đồng loạt giảm mạnh ngay khi mở cửa phiên sáng.

Các thương hiệu trên đều niêm yết giá mua vàng miếng ở mức 137 triệu đồng/lượng còn giá bán là 140 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên hôm qua (3/8), giá mua giảm 500 nghìn đồng/lượng trong khi giá bán giảm 1 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, biên độ giảm của giá vàng miếng SJC thấp hơn so với khu vực phía Bắc. Tuy nhiên, giá bán vàng miếng niêm yết tại các hệ thống lớn vẫn thấp hơn so với mặt bằng chung khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Tính đến 10 giờ 30 phút, với hai nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp ngay đầu phiên, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng sụt tổng cộng 200 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng với chiều bán. Thương hiệu này niêm yết giá vàng miếng SJC tại 138 triệu – 139,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Ngọc Thẩm là doanh nghiệp duy nhất giữ nguyên chiều mua nhưng giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán trong phiên sáng nay. Giá giao dịch vàng miếng SJC đặt ở ngưỡng 136 triệu – 139 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 4/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trái ngược với diễn biến giảm trên thị trường vàng miếng SJC, biên độ điều chỉnh giá mua, bán vàng nhẫn 9999 giữa các đơn vị kinh doanh hình thành xu hướng phân hoá rõ rệt. Trong khi phần lớn các doanh nghiệp hạ giá giao dịch vàng nhẫn thì hai doanh nghiệp lại giữ nguyên giá vàng nhẫn từ phiên hôm qua (3/8). Duy chỉ có một đơn vị điều chỉnh tăng giá vàng nhẫn trong phiên sáng nay.

Trong phiên sáng 4/8, giá bán giảm gấp đôi giá mua, kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại các hệ thống lớn giảm mạnh 1 triệu đồng/lượng so với đầu tuần trước, phổ biến neo ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Riêng tại Mi Hồng, mức chênh lệch này chỉ bằng một nửa, ở ngưỡng 1,5 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn, khoảng cách giữa giá mua và giá bán cao hơn so với vàng miếng, dao động từ 3,5 triệu – 4 triệu, tuỳ doanh nghiệp.

Tính đến 10 giờ 30 phút, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Thương hiệu này niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 137,3 triệu và giá bán đặt tại ngưỡng 141,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, sau khi giảm 300 nghìn đồng/lượng trong phiên 3/8, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu giữ xu thế đi ngang ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 138 triệu – 142 triệu đồng/lượng, không thay đổi cả hai chiều mua và bán so với phiên 3/8.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo đứng im trong suốt hai phiên liên tiếp. Doanh nghiệp này đặt giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại ngưỡng 137,2 triệu – 141,2 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với giá chốt phiên hôm qua.

Ngược lại, giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại Ngọc Thẩm giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên sáng nay. Tính đến 10 giờ 30 phút, thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn 9999 tại ngưỡng 127 triệu – 130,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Chênh lệch vàng trong nước và thế giới trong phiên 4/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Công ty SJC, PNJ và Phú Quý là ba doanh nghiệp điều chỉnh giảm không đồng đều giữa giá mua và giá bán, kéo chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn thu hẹp tới gần 1 triệu đồng/lượng so với phiên hôm qua.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng với cả hai chiều mua và giảm 1 triệu đồng/lượng với chiều bán. Thương hiệu này neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 136 triệu và giá bán là 139,5 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Tương tự, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý cũng giảm lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 1 triệu đồng. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại mức 137 triệu – 140 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá niêm yết trên vẫn không đổi.

Giá bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ giảm gấp gần 4 lần so với giá mua vào trong phiên sáng nay, kéo chênh lệch giá mua, bán giảm 800 nghìn đồng/lượng. Giá bán vàng nhẫn trơn 9999 tại thương hiệu này giảm 1,1 triệu đồng/lượng trong khi giá mua 300 nghìn đồng/lượng. PNJ niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại mức 135,8 triệu – 139,8 triệu đồng/lượng.