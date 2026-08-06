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Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới thu hẹp hơn 84% sau mốc đỉnh

M Mai Nhi

Giá vàng trong nước và thế giới tiếp tục co hẹp nhanh trong phiên 6/8, khi khoảng cách từng ở mức kỷ lục hồi tháng 3 nay đã “bốc hơi” gần 82%, đưa mặt bằng chênh lệch về vùng thấp nhất trong hơn 1 tháng...

Giá vàng trong nước về sát giá vàng thế giới. Nguồn ảnh: Bảo Tín Minh Châu
Giá vàng trong nước về sát giá vàng thế giới. Nguồn ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Trong phiên 6/8, giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh tiếp tục nằm trong xu thế tăng. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại công ty SJC tăng tổng cộng 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiết hôm qua (5/8). Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng miếng tại ngưỡng 140,2 triệu – 143,2 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, tính đến 15 giờ, giá mua, bán vàng miếng SJC giảm 500 nghìn đồng/lượng, đặt tại ngưỡng 139,7 triệu – 142,7 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 5/8, giá vàng miếng tại Công ty SJC tăng tổng cộng 900 nghìn đồng/lượng.

Trong phiên 6/8, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới sụt hơn 27 triệu đồng/lượng so với mốc đỉnh được thiết lập ngày 20/3 là  32,1 triệu đồng/lượng, tương đương 84,39%. Đối với vàng nhẫn, mức chênh lệch này giảm từ 84 đến 86%,  tuỳ từng thường hiệu. 

Mức giá giao dịch 139,7 triệu – 142,7 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý. So với giá chốt phiên 5/8, giá vàng miếng tại PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều tăng 900 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Riêng tại DOJI, biên độ điều chỉnh lên tới 1,7 triệu đồng/lượng

Trong khi đó, tại khu vực phía Nam, hai doanh nghiệp lớn ghi nhận mức điều chỉnh tăng không đồng đều giữa chiều mua và chiều bán.

Với 3 nhịp điều chỉnh tăng và 4 nhịp giảm liên tiếp trong phiên 6/8, giá vàng miếng SJC tại Mi Hồng tăng lần lượt 500 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 200 nghìn đồng/lượng với chiều bán. Tính đến 15 giờ, Mi Hồng niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại 140 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), kéo chênh lệch giá mua, bán vàng miếng giảm 300 nghìn đồng/lượng, xuống 1,5 triệu đồng/lượng.

Khoảng cách giữa giá mua và giá bán vàng miếng tại Ngọc Thẩm nới rộng thêm 500 nghìn đồng/lượng, lên 3,5 triệu đồng/lượng. Ngọc Thẩm neo giao dịch vàng miếng SJC ở ngưỡng 137,5 triệu – 141,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng lần lượt 500 nghìn đồng/lượng với chiều mua và 1 triệu đồng/lượng với chiều bán.

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 6/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp
Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 6/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Ở phân khúc vàng nhẫn “4 số 9”, giá giao dịch niêm yết tại các hệ thống lớn cũng tiếp đà tăng. Tuy nhiên, biên độ điều chỉnh tăng trải rộng hơn so với thị trường vàng miếng SJC, dao động từ 600 nghìn – 1,5 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại công ty SJC tăng 1,4 triệu đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiết hôm qua (5/8), niêm yết giá vàng nhẫn tại ngưỡng 139,7 triệu – 142,7  triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, mở cửa phiên chiều, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng, neo tại ngưỡng 139,2 triệu – 142,2 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên, tăng tổng cộng 900 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 5/8.

Chênh lệch giá mua và giá bán vàng miếng cao nhất thuộc về Ngọc Thẩm với 3,5 triệu đồng/lượng, nhỉnh hơn mặt bằng chung khoảng 500 nghìn đồng/lượng. Tuy nhiên, chênh lệch phổ biến ở phân khúc vàng nhẫn ở mốc cao hơn là 4 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 tại Phú Quý cũng ghi nhận 2 nhịp tăng và 2 nhịp giảm trong phiên sáng nay.

Giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999  tăng 2 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên, đặt giá mua, bán vàng nhẫn tại mức 140,8 triệu – 144,8 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 tại thương hiệu này nhanh chóng sụt 600 nghìn đồng/lượng mỗi chiều ngay khi chốt phiên sáng. Phú Quý niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại 140,2 triệu – 143,2 triệu đồng/lượng (mua – bán),

Tính đến 15 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn 9999 giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng, neo tại ngưỡng 139,7 triệu – 142,7 triệu đồng/lượng, tăng tổng cộng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 5/8.

Bảo Tín Mạnh Hải đặt giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo chốt phiên sáng tại mức 140,2 triệu – 144,2 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì ổn định sang phiên chiều. So với giá chốt phiên 5/8, giá vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải tăng 1,5 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI niêm yết tại mức 140 triệu – 144 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới trong phiên 6/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán
Chênh lệch giá vàng trong nước so với thế giới trong phiên 6/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Bảo Tín Minh Châu là doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay. Chốt phiên sáng, thương hiệu này neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 140,5 triệu, còng giá bán là 144,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch trên không đổi, tăng 1,3 triệu đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong khi đó, Ngọc Thẩm là đơn vị neo giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường. Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này tăng lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 1 triệu đồng/lượng. Ngọc Thẩm niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 130 triệu – 134 triệu đồng/lượng. Giá mua tăng mạnh hơn giá bán, nới chênh lệch khoảng cách tại thương hiệu này lên ngưỡng 4 triệu đồng/lượng.

Giá mua vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ tăng 600 nghìn đồng/lượng trong khi giá bán tăng 800 nghìn đồng/lượng. PNJ đặt giá mua, bán vàng nhẫn 9999 tại mức 138,5 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng, kéo chênh lệch giá mua, bán lên 4 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, tính đến 15 giờ ngày 6/8 (giờ Việt Nam), hợp đồng giá vàng giao ngay tiếp tục tăng hơn 0,7%, tiến lên ngưỡng 4.274 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), Khoảng cách giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến neo ở 5 triệu đồng/lượng. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, mức chênh lệch này dao động từ 4,51 triệu – 6,81 triệu đồng/lượng. Riêng tại Ngọc Thẩm, giá vàng nhẫn thấp hơn vàng thế giới tới 3,69 triệu đồng/lượng.

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