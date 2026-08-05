Đà tăng của giá vàng trong nước chỉ bằng một nửa so với vàng thế giới

Trong phiên 5/8, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn “4 số 9” bán ra chỉ tăng từ 0,36% - 0,7% so với chốt phiên 4/8. Tuy nhiên, mức tăng này chỉ bằng một nửa so với giá vàng thế giới, kéo chênh lệch giá vàng trong nước và vàng thế giới thu hẹp hơn 76% kể từ vùng đỉnh…

Giá vàng trong nước tăng phổ biến từ 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng. Nguồn ảnh: Bảo Tín Minh Châu

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại công ty SJC tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiết hôm qua (4/8). Doanh nghiệp này đặt giá giao dịch vàng miếng tại ngưỡng 138 triệu – 141 triệu đồng/lượng và duy trì ổn định trong suốt phiên sáng.

Cập nhật diễn biến thị trường, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý cũng đồng loạt niêm yết giá mua vàng miếng chốt phiên sáng tại mức 138 triệu đồng/lượng còn giá bán là 141 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 4/8, giá mua, bán vàng miếng tại PNJ, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý đều tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, biên độ điều chỉnh tăng tại DOJI và Bảo Tín Minh Châu tăng gấp đôi so với mặt bằng chung ở cả hai chiều mua và bán, ở mức 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Cùng chung mức điều chỉnh trên, Ngọc Thẩm neo giao dịch vàng miếng SJC ở ngưỡng 137 triệu – 140 triệu đồng/lượng (mua – bán). Tuy nhiên, đây vẫn là doanh nghiệp niêm yết giá mua, bán vàng miếng cạnh tranh nhất trên thị trường.

Tại Mi Hồng, sau 3 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng, giá vàng miếng SJC tại thương hiệu này tăng tổng cộng 700 nghìn đồng/lượng với cả hai chiều mua và chiều bán. Mi Hồng niêm yết giá giao dịch vàng miếng SJC tại 139 triệu – 140,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Giá mua, bán vàng miếng tại các doanh nghiệp trong phiên 5/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Khác với xu hướng tăng ổn định trên thị trường vàng miếng, giá vàng nhẫn “4 số 9” niêm yết giữa các doanh nghiệp liên tục đảo chiều, mỗi nhịp điều chỉnh đều lên tới nửa triệu đồng/lượng mỗi chiều. Dù vậy nhìn chung trên phân khúc vàng nhẫn, diễn biến tăng giá vẫn được duy trì.

Trong phiên sáng 5/8, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn tăng phổ biến từ 500 nghìn – 1 triệu đồng/lượng, tương đương 0,36% - 0,71% so với giá chốt phiên 4/8. So với mức tăng của vàng thế giới, biên độ tăng của giá vàng trong nước chỉ bằng một nửa.

Công ty SJC và PNJ là hai doanh nghiệp điều chỉnh tăng không đồng đều giữa chiều mua và chiều bán trong phiên sáng nay. Giá mua và tăng mạnh hơn giá bán ra kéo chênh lệch giá mua, bán vàng nhẫn tại hai doanh nghiệp trên tiếp tục thu hẹp.

Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn SJC 99,99% loại 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ tại Công ty SJC tăng 500 nghìn đồng/lượng với cả hai chiều mua và chiều bán. Thương hiệu này neo giá mua vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 137 triệu và giá bán là 140,5 triệu đồng/lượng.

Tuy nhiên, chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút mở cửa, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại doanh nghiệp này lại đảo chiều giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC tăng thêm 1 triệu đồng/lượng với chiều mua và 500 nghìn đồng/lượng với chiều bán, niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại 137,5 triệu – 140,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá mua vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ tăng 800 nghìn đồng/lượng trong khi giá bán tăng 700 nghìn đồng/lượng. Giá mua, bán vàng nhẫn 9999 chốt phiên sáng tại doanh nghiệp này niêm yết tại mức 137 triệu – 140,9 triệu đồng/lượng.

Mức điều chỉnh tăng, giảm giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 5/8 so với phiên 4/8. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Đóng cửa phiên sáng, giá vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại DOJI ghi nhận mức tăng mạnh nhất so với mặt bằng chung. Thương hiệu này đặt giá muam bán vàng nhẫn “4 số 9” tại mức 138,5 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,2 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Mức giá giao dịch 138,5 triệu – 142,5 triệu đồng/lượng cũng được niêm yết tại Bảo Tín Mạnh Hải đối giá mua, bán vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo. So với giá chốt phiên 4/8, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trong khi đó, sau khi đứng im trong suốt phiên gioa dịch hôm qua, giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu bật tăng mạnh ngay khi mở cửa phiên sáng nay. Chốt phiên sáng, thương hiệu này niêm yét giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại ngưỡng 139 triệu – 143 triệu đồng/lượng, tăng 1 triệu đồng/lượng cả hai chiều mua và bán. Đồng thời, đây là doanh nghiệp niêm yết giá giao dịch cao nhất trên thị trường trong phiên sáng nay.

Cùng chung mức điều chỉnh trên nhưng Ngọc Thẩm là đơn vị neo giá vàng nhẫn thấp nhất trên thị trường. So với mức giá niêm yết tại Bảo Tín Minh Châu, giá vàng nhẫn tại đây thấp hơn tới 11,5 triệu đồng/lượng. Thương hiệu này đặt giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” chốt phiên sáng tại ngưỡng 128 triệu – 131,5 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, giá mua, bán vàng nhẫn tròn 9999 tăng 500 nghìn đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên. Thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn tại mức 138 triệu – 141 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên giữ nguyên trong suốt phiên sáng.