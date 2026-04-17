Giá vàng trong nước giảm về mức thấp nhất trong vòng 1 tháng
Mai Nhi
17/04/2026, 11:59
Trong phiên sáng 17/4, giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu giảm mạnh từ 500 nghìn đến 1 triệu đồng mỗi lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Giá bán trở lại mốc 170,5 triệu đồng/lượng, thấp nhất trong 1 tháng qua……
Giá vàng miếng SJC tại các đơn vị kinh doanh
ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp (15 – 17/4). Giá bán vàng miếng SJC trong phiên
sáng quay về vùng giá thấp nhất trong 1 tháng, chủ yếu neo ở mức 170,5 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên sáng, giá mua vàng miếng tại
Công ty SJC niêm yết tại 167 triệu đồng/lượng và giá bán đặt ở mức 170,5 triệu
đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi, giảm 700 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều so với phiên hôm qua (16/4).
Trong phiên sáng 17/4, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC tại Ngọc Thẩm cao nhất thị trường với 4 triệu đồng/lượng. Ngược lại mức chênh lệch thấp nhất thuộc về Mi Hồng với 1,5 triệu đồng/lượng. Mức chênh lệch giá mua, bán vàng miếng SJC của các thương hiệu còn lại phổ biến ở ngưỡng 3,5 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch 167 triệu – 170,5 triệu đồng/lượng
(mua – bán) cũng được niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh
Hải và Phú Quý ngay từ khi mở cửa phiên, giảm 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so
với phiên 16/4.
Riêng tại Phú Quý, giá mua vàng miếng giảm
500 nghìn đồng/lượng và giá bán giảm 700 nghìn đồng/lượng.
Tại TP.Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm là đơn vị
niêm yết giá mua vàng miếng SJC thấp nhất thị trường. Tính đến 10 giờ, thương hiệu
này đặt giá giao dịch ở mức 166,5 triệu – 170,5 triệu đồng/lượng (mua – bán), giảm
1 triệu đồng/lượng mỗi chiều.
Với 3 nhịp giảm và 2 nhịp tăng trong phiên sáng,
giá bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng cũng neo ở mức 170,5 triệu đồng/lượng. Trong
khi đó, giá mua vàng miếng tại thương hiệu này cao nhất trên thị trường, ở mức
169 triệu đồng/lượng. So với giá chốt phiên 16/4, giá mua, bán vàng miếng tại Mi
Hồng giảm 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.
Diễn biến giảm
cũng xuất hiện trên thị trường vàng nhẫn “4 số 9”. Các doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh giảm giá mua, bán
vàng nhẫn từ 500 nghìn đến 1,2 triệu đồng/lượng. Khoảng cách giữa đơn vị niêm
yết giá bán vàng nhẫn cao nhất so với thấp nhất thu hẹp xuống còn 10,5 triệu
đồng/lượng.
Trong phiên sáng, DOJI vẫn là doanh nghiệp duy nhất đặt giá giao dịch vàng nhẫn
ở mức tương đương so với vàng miếng SJC. Tính đến 10 giờ ngày 17/4, DOJI đặt giá
mua, bán vàng
nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở
mức 167 triệu
– 170,5 triệu
đồng/lượng, giữ nguyên trong suốt
phiên sáng. So với giá chốt phiên 16/4, giá vàng nhẫn tại thương hiệu này giảm 700
nghìn đồng/lượng ở chiều mua và chiều bán.
Trong
khi đó, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại các doanh nghiệp còn lại đều thấp hơn
giá vàng miếng SJC từ 500 nghìn đồng/lượng đến 10 triệu đồng/lượng.
Mở cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại
Công ty SJC giảm ngay 700 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua vàng nhẫn ở mức
166,5 triệu đồng/lượng và giá bán là 170 triệu đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, mức
giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.
Chỉ trong ba phiên giảm liên tiếp (15 – 17/4), giá mua, bán vàng miếng SJC và vàng nhẫn giảm tổng cộng từ 1,7 triệu đến 4 triệu đồng/lượng đối với chiều mua và giảm 1,7 triệu – 2,5 triệu đồng/lượng với chiều bán.
Giá mua, bán vàng nhẫn trơn 9999 tại PNJ
niêm yết ở mức 167 triệu – 170 triệu đồng/lượng. Mức giá giao dịch trên duy trì
ổn định trong suốt phiên sáng, giảm 700 nghìn
đồng/lượng ở cả hai chiều mua và chiều bán.
Phú Quý là thương hiệu ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh trong
phiên sáng nay.
Giá vàng nhẫn “4 số 9” tại Phú Quý mở cửa
phiên sáng sụt mạnh 1 triệu đồng ở chiều mua và 700 nghìn đồng/lượng ở chiều
bán, đặt giá giao dịch tại 166,5 triệu – 170 triệu đồng/lượng.
Chỉ trong vòng gần 1 tiếng mở cửa, giá bán vẫn
giữ nguyên trong khi giá mua điều chỉnh tăng thêm 500 nghìn đồng/lượng. Tính
đến 10 giờ, thương hiệu này niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 167
triệu - 170 triệu đồng/lượng, giảm lần lượt 500 nghìn đồng/lượng và 700 nghìn đồng/lượng.
Tương tự, tại Bảo Tín Minh Châu, sau hai nhịp điều chỉnh trong
phiên sáng, giá vàng nhẫn “4
số 9” giảm 500 nghìn đồng/lượng
ở chiều mua và 700 nghìn đồng/lượng ở chiều bán. Tính đến 10 giờ, giá vàng nhẫn
tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu niêm yết tại 167 triệu – 170 triệu đồng/lượng.
Ở Bảo Tín Mạnh Hải, giá bán vàng nhẫn “4 số
9” giảm gấp đôi giá mua, lần lượt là 1,2 triệu đồng/lượng và 500 nghìn đồng/lượng. Tính đến 10 giờ, giá vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết tại 167
triệu – 169,5 triệu đồng/lượng.
Tại TP. Hồ Chí Minh, giá giao dịch vàng
nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm trong phiên sáng nay tiếp tục điều chỉnh giảm 500
nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Thương hiệu này đặt giá giao dịch vàng nhẫn tại 156,5
triệu – 160,5 triệu đồng/lượng (mua – bán).
Trên thị
trường thế giới, tính đến 10 giờ ngày 17/4, hợp đồng giá vàng giao ngay tăng nhẹ
hơn 0,1% so với phiên hôm qua (16/4), tiến lên mốc 4.795,5USD/oz. Như vậy, diễn
biến giá vàng trong nước tiếp tục ngược chiều so với giá thế giới.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 16,56 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này dao động từ 6,56 triệu – 16,56 triệu
đồng/lượng, tùy thương hiệu.
Giá vàng thế giới không duy trì được mốc 4.800 USD/oz trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (16/4), khi giá dầu tăng mạnh lên gần 100 USD/thùng và đồng USD hồi giá...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
