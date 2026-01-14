Thứ Tư, 14/01/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Giá vàng trượt khỏi kỷ lục, SPDR Gold Trust mua ròng gần 10 tấn

Điệp Vũ

14/01/2026, 07:38

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt hơn 4.635 USD/oz, cao chưa từng thấy trong lịch sử, vượt qua mức kỷ lục thiết lập trong phiên trước...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (13/1) nhờ báo cáo lạm phát yếu hơn dự báo củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, sau đó giảm vào cuối phiên do áp lực chốt lời. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng với khối lượng lớn sau mấy phiên “án binh bất động”.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 12,4 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm gần 0,3%, còn 4.587,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt hơn 4.635 USD/oz, cao chưa từng thấy trong lịch sử, vượt qua mức kỷ lục thiết lập trong phiên trước.

Giá bạc giao ngay tăng gần 2%, chốt ở mức 87,06 USD/oz, sau khi lập đỉnh mọi thời đại ở mức trên 89 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 giảm 0,3%, chốt ở mức 4.599,1 USD/oz.

Báo cáo từ Cục Thống kê Lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi tăng 0,2% trong tháng 12 so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích là tăng tương ứng 0,3% và 2,7%.

Dữ liệu này làm gia tăng kỳ vọng rằng Fed sẽ hạ lãi suất thêm 2 lần trong năm 2026, dù đợt giảm đầu tiên có thể sẽ không diễn ra trong cuộc họp vào ngày 27-28/1 tới. Triển vọng lãi suất giảm có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất.

“Lý do để các nhà đầu tư giữ tâm lý lạc quan trên thị trường tài chính trong phiên này là dữ liệu CPI yếu, dấu hiệu cho thấy khả năng cao hơn Fed sẽ giảm lãi suất trong tương lai”, ông David Meger, Giám đốc phụ trách giao dịch kim loại quý của công ty High Ridge Futures, nhận định với hãng tin Reuters.

Sau khi báo cáo CPI được công bố, Tổng thống Donald Trump tiếp tục kêu gọi Fed giảm lãi suất “một cách đáng kể”.

Ngoài triển vọng lãi suất giảm, giá vàng cũng đang được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị và mối lo về sự độc lập của Fed - những yếu tố kích thích nhu cầu nắm giữ vàng, một “hầm trú ẩn” truyền thống trong danh mục của giới đầu tư.

Hôm 12/1, ông Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế quan 25% lên những quốc gia có giao thương với Iran. Một động thái như vậy có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Iran.

Giữa lúc đó, các cuộc tấn công qua lại giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, và cuộc đàm phán hòa bình nhằm kết thúc cuộc chiến này dường như lại “dậm chân tại chỗ”.

Mối lo về sự độc lập của Fed nổi lên trong tuần này sau khi chính quyền ông Trump mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell. Cuộc điều tra đã vấp phải sự chỉ trích của các cựu chủ tịch Fed và lãnh đạo trung ương trên toàn cầu.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.
Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong một báo cáo mới công bố, ngân hàng Commerzbank nâng dự báo giá vàng khi kết thúc năm 2026 lên mức 4.900 USD/oz.

Đồng USD hồi giá mạnh trong phiên ngày thứ Ba, bất chấp triển vọng Fed hạ lãi suất và mối lo về sự độc lập của Fed. Chỉ số Dollar Index tăng hơn 0,3%, chốt phiên ở mức gần 99,2 điểm. Từ đầu năm tới nay, chỉ số đã tăng gần 0,9% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 9,6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.074,2 tấn vàng. Đây là phiên mua ròng mạnh nhất của quỹ này kể từ khi bước sang năm 2026.

Giá vàng tăng khi thị trường khởi động phiên giao dịch sáng nay (14/1) tại thị trường châu Á. Lúc 6h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 10,1 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng hơn 0,2%, giao dịch ở mức 4.597,4 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 146,1 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.055 đồng (mua vào) và 26.385 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.

Nhiều ý kiến phản đối cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Fed

10:29, 13/01/2026

Nhiều ý kiến phản đối cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Fed

Giá vàng vượt 4.600 USD/oz lần đầu tiên trong lịch sử, SPDR Gold Trust “nằm im”

07:32, 13/01/2026

Giá vàng vượt 4.600 USD/oz lần đầu tiên trong lịch sử, SPDR Gold Trust “nằm im”

Đằng sau sự mất giá chóng mặt của đồng tiền Iran

13:41, 12/01/2026

Đằng sau sự mất giá chóng mặt của đồng tiền Iran

Từ khóa:

giá bạc giá USD giá vàng thế giới

Chủ đề:

Giá vàng trong nước và thế giới

Đọc thêm

Cuộc chạy đua tuyển nhân sự tại các công ty quốc phòng Đức

Cuộc chạy đua tuyển nhân sự tại các công ty quốc phòng Đức

Cuộc đua tuyển dụng trong ngành công nghiệp quốc phòng Đức đang diễn ra mạnh mẽ, với sự gia tăng đáng kể về số lượng nhân sự trong 4 năm qua...

EU và Trung Quốc tìm cách giải quyết mâu thuẫn về ô tô điện

EU và Trung Quốc tìm cách giải quyết mâu thuẫn về ô tô điện

Châu Âu công bố hướng dẫn mới cho phép các nhà sản xuất ô tô điện Trung Quốc đưa ra đề xuất giá tối thiểu nhằm thay thế cho việc áp thuế quan...

Chứng khoán Venezuela tăng 130% trong hơn 1 tuần

Chứng khoán Venezuela tăng 130% trong hơn 1 tuần

Thị trường chứng khoán Venezuela tăng bùng nổ trong bối cảnh kinh tế đầy biến động của quốc gia này...

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Mỹ sôi động

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp Mỹ sôi động

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp tại Mỹ đang sôi động chưa từng thấy kể từ sau đại dịch Covid-19...

Ngoài dầu mỏ, Venezuela còn sở hữu nhiều tài nguyên quan trọng khác

Ngoài dầu mỏ, Venezuela còn sở hữu nhiều tài nguyên quan trọng khác

Venezuela có thể sở hữu trữ lượng đáng kể khoáng chất, kim loại và cả các nguyên tố đất hiếm...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam quý 4/2025

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Thế giới

Venezuela xuất khẩu dầu thô sang các quốc gia nào?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 02-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thanh Hóa chủ động kết nối thị trường châu Âu, thúc đẩy đầu tư và xuất khẩu

Thị trường

2

Hàn Quốc phát triển công nghệ loại bỏ nhựa nano khỏi nước chỉ trong 10 phút

Kinh tế xanh

3

Cuộc chạy đua tuyển nhân sự tại các công ty quốc phòng Đức

Thế giới

4

Hai ngân hàng ra mắt vàng miếng "4 số 9" thương hiệu riêng

Tài chính

5

Huế đặt mục tiêu chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2026 tăng 16–17%

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy