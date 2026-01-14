Giá vàng trượt khỏi kỷ lục, SPDR Gold Trust mua ròng gần 10 tấn

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt hơn 4.635 USD/oz, cao chưa từng thấy trong lịch sử, vượt qua mức kỷ lục thiết lập trong phiên trước...

Giá vàng thế giới lập kỷ lục mới trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (13/1) nhờ báo cáo lạm phát yếu hơn dự báo củng cố khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất, sau đó giảm vào cuối phiên do áp lực chốt lời. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust mua ròng với khối lượng lớn sau mấy phiên “án binh bất động”.

Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 12,4 USD/oz so với mức chốt của phiên trước, tương đương giảm gần 0,3%, còn 4.587,3 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Trong phiên, có lúc giá vàng giao ngay đạt hơn 4.635 USD/oz, cao chưa từng thấy trong lịch sử, vượt qua mức kỷ lục thiết lập trong phiên trước.

Giá bạc giao ngay tăng gần 2%, chốt ở mức 87,06 USD/oz, sau khi lập đỉnh mọi thời đại ở mức trên 89 USD/oz.

Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 2/2026 giảm 0,3%, chốt ở mức 4.599,1 USD/oz.

Báo cáo từ Cục Thống kê Lao động (BLS) thuộc Bộ Lao động Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi tăng 0,2% trong tháng 12 so với tháng trước và tăng 2,6% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn dự báo của các nhà phân tích là tăng tương ứng 0,3% và 2,7%.

Dữ liệu này làm gia tăng kỳ vọng rằng Fed sẽ hạ lãi suất thêm 2 lần trong năm 2026, dù đợt giảm đầu tiên có thể sẽ không diễn ra trong cuộc họp vào ngày 27-28/1 tới. Triển vọng lãi suất giảm có lợi cho giá vàng, một tài sản không mang lãi suất.

“Lý do để các nhà đầu tư giữ tâm lý lạc quan trên thị trường tài chính trong phiên này là dữ liệu CPI yếu, dấu hiệu cho thấy khả năng cao hơn Fed sẽ giảm lãi suất trong tương lai”, ông David Meger, Giám đốc phụ trách giao dịch kim loại quý của công ty High Ridge Futures, nhận định với hãng tin Reuters.

Sau khi báo cáo CPI được công bố, Tổng thống Donald Trump tiếp tục kêu gọi Fed giảm lãi suất “một cách đáng kể”.

Ngoài triển vọng lãi suất giảm, giá vàng cũng đang được hỗ trợ bởi căng thẳng địa chính trị và mối lo về sự độc lập của Fed - những yếu tố kích thích nhu cầu nắm giữ vàng, một “hầm trú ẩn” truyền thống trong danh mục của giới đầu tư.

Hôm 12/1, ông Trump đã tuyên bố sẽ áp thuế quan 25% lên những quốc gia có giao thương với Iran. Một động thái như vậy có thể làm gia tăng căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, đối tác thương mại lớn nhất của Iran.

Giữa lúc đó, các cuộc tấn công qua lại giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn, và cuộc đàm phán hòa bình nhằm kết thúc cuộc chiến này dường như lại “dậm chân tại chỗ”.

Mối lo về sự độc lập của Fed nổi lên trong tuần này sau khi chính quyền ông Trump mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào Chủ tịch Fed Jerome Powell. Cuộc điều tra đã vấp phải sự chỉ trích của các cựu chủ tịch Fed và lãnh đạo trung ương trên toàn cầu.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Trong một báo cáo mới công bố, ngân hàng Commerzbank nâng dự báo giá vàng khi kết thúc năm 2026 lên mức 4.900 USD/oz.

Đồng USD hồi giá mạnh trong phiên ngày thứ Ba, bất chấp triển vọng Fed hạ lãi suất và mối lo về sự độc lập của Fed. Chỉ số Dollar Index tăng hơn 0,3%, chốt phiên ở mức gần 99,2 điểm. Từ đầu năm tới nay, chỉ số đã tăng gần 0,9% - theo dữ liệu từ trang MarketWatch.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 9,6 tấn vàng trong phiên ngày thứ Ba, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.074,2 tấn vàng. Đây là phiên mua ròng mạnh nhất của quỹ này kể từ khi bước sang năm 2026.

Giá vàng tăng khi thị trường khởi động phiên giao dịch sáng nay (14/1) tại thị trường châu Á. Lúc 6h15 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 10,1 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, tương đương tăng hơn 0,2%, giao dịch ở mức 4.597,4 USD/oz.

Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 146,1 triệu đồng/lượng, tăng 400.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.055 đồng (mua vào) và 26.385 đồng (bán ra), không thay đổi so với sáng hôm qua.