Giá vàng tụt nhẹ trước giờ công bố báo cáo lạm phát Mỹ và khởi động cuộc họp Fed

Giá vàng thế giới giảm nhẹ trong bối cảnh nhà đầu tư cẩn trọng trước giờ Mỹ công bố báo cáo lạm phát và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) bước vào cuộc họp chính sách tiền tệ kéo dài 2 ngày. Trong nước, giá vàng miếng sáng nay (13/6) tăng nhẹ, duy trì xu hướng ổn định trên 67 triệu đồng/lượng.

Đóng cửa phiên ngày thứ Hai tại thị trường New York, giá vàng giao ngay giảm 3,2 USD/oz, tương đương giảm gần 0,2%, còn 1.958,5 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Lúc gần 10h trưa nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 0,6 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ, đứng ở 1.959,1 USD/oz.

Mức giá này tương đương 55,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra của ngân hàng Vietcombank, tăng 100.000 đồng/lượng so với mức của sáng hôm qua.

Giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp kim hoàn lớn nâng giá niêm yết phổ biến 50.000 đồng/lượng.

Lúc gần 10h, Tập đoàn Phú Quý niêm yết giá vàng miếng SJC tại thị trường Hà Nội ở mức 66,5 triệu đồng/lượng (mua vào) và 67,1 triệu đồng/lượng (bán ra), tăng 50.000 đồng/lượng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.

Nhẫn tròn trơn 999,9 hiệu Phú Quý có giá tương ứng là 55,55 triệu đồng/lượng và 56,45 triệu đồng/lượng, không thay đổi so với sáng qua.

Tại thị trường Tp.HCM, Công ty SJC báo giá vàng miếng cùng thương hiệu ở mức 66,45 triệu đồng/lượng và 67,05 triệu đồng/lượng, giá mua vào tăng 50.000 đồng/lượng nhưng giá bán ra giảm 50.000 đồng/lượng.

So với giá vàng thế giới quy đổi, giá bán lẻ vàng miếng đang cao hơn 11,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán lẻ sản phẩm vàng 999,9 khác cao hơn khoảng 0,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới đang đương đầu áp lực giảm khi tỷ giá đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cùng tăng trong phiên đầu tuần. Chỉ số Dollar Index chốt phiên ở mức 103,65 điểm, tăng 0,1% so với mức chốt của tuần trước. Sáng nay, chỉ số giảm về vùng 103,5 điểm.

Tuy nhiên, mức giảm giá của vàng là khá dè dặt vì nhiều nhà đầu tư hạn chế mua bán khi bước vào một tuần giao dịch quan trọng.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Mỹ sẽ được Bộ Lao động nước này công bố vào ngày thứ Ba. Đây là một điểm dữ liệu có ảnh hưởng lớn đến các động thái chính sách tiền tệ của Fed, từ đó tác động đến giá của các tài sản trong đó có vàng.

Giới phân tích dự báo CPI toàn phần tiếp tục giảm nhẹ nhưng CPI lõi có thể vẫn cao dai dẳng. Các nhà kinh tế được khảo sát bởi Dow Jones kỳ vọng CPI toàn phần tháng 5 tăng 0,1% so với tháng trước, so với mức tăng 0,4% trong tháng 4. So với cùng kỳ năm ngoái, các nhà kinh tế dự báo mức tăng 4%.

Ngày thứ Ba cũng là ngày đầu tiên của cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Fed. Các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 76% Fed giữ nguyên lãi suất ở mức 5-5,25% khi công bố kết quả cuộc họp vào ngày thứ Tư. Khả năng Fed tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 7 là 71% - theo dữ liệu từ CME FedWatch.

“Nắm giữ trạng thái vàng khi bước vào tuần này là một việc đầy may rủi”, chiến lược gia Bob Haberkorn của công ty RJO Futures nhận định với hãng tin Reuters. Vị chuyên gia cho rằng nếu Fed tạm dừng việc tăng lãi suất trong lần họp này, giá vàng có khả năng tăng mạnh, ngay cả khi Fed có phát tín hiệu cứng rắn về thời gian tới. Tuy nhiên, nếu Fed vẫn nâng lãi suất - một động thái trái với dự báo của thị trường - vàng rất dễ bị bán tháo.

Trong 6 tháng, giá vàng thế giới đã tăng khoảng 6,5%. Đơn vị: USD/oz.

Ngoài cuộc họp của Fed, tuần này còn có các cuộc họp chính sách tiền tệ định kỳ của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vào ngày thứ Năm và Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) vào ngày thứ Sáu.

“Vàng đang giao dịch ở vùng giá có cơ sở là giả định rằng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong cuộc họp tuần này. Nếu Fed tăng lãi suất, giá vàng sẽ sụt về ngưỡng 1.900 USD/oz”, nhà phân tích Rupert Rowling của Kinesis Money nhận định.

Theo một báo cáo mới được Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố, dự trữ vàng của các ngân hàng trung ương trên toàn cầu đã giảm 71 tấn trong tháng 4 năm nay, đánh dấu tháng giảm đầu tiên kể từ đợt giảm 1 tấn vào tháng 3 năm ngoái. Sự bán ròng này chủ yếu do Ngân hàng Trung ương Thổ Nhĩ Kỳ bán ra 81 tấn vàng để đáp ứng nhu cầu vàng trong nước tăng mạnh. Trong khi đó, một số ngân hàng trung ương khác vẫn mua ròng vàng, điển hình là Ba Lan mua 15 tấn và Trung Quốc mua 8 tấn.

Các quỹ giao dịch hoán đổi (ETF) vàng mua ròng 1,7 tỷ USD trong tháng 5, nâng tổng giá trị mua ròng từ đầu năm lên 1 tỷ USD. Tổng khối lượng nắm giữ vàng của nhóm này trong 5 tháng đầu năm tăng thêm 19 tấn, đạt 3.478 tấn, nhưng giá trị chỉ tăng 0,4% đạt 220 tỷ USD do giá vàng giảm trong tháng 5.

Báo giá USD tại Vietcombank sáng nay là 23.320 đồng (mua vào) và 23.660 đồng (bán ra), tăng 10 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.