Giá xăng dầu đồng loạt giảm

Trước những biến động của thị trường xăng dầu thế giới, tại kỳ điều hành ngày 11/12, giá xăng dầu trong nước đồng loạt được điều chỉnh giảm. Theo đó, xăng RON95 giảm 378 đồng/lít, xăng E5RON92 giảm 207 đồng/lít. Tương tự, các loại dầu cũng có mức giảm từ 43 đồng - 252 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành…

Chiều 11/12/2025, liên Bộ Công Thương công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 19.615 đồng/lít (giảm 207 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 467 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 20.082 đồng/lít (giảm 378 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.154 đồng/lít (giảm 226 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 18.641 đồng/lít (giảm 252 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 13.393 đồng/kg (giảm 43 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 26/12/2024 đến 11/12/2025.

Về nguyên nhân điều chỉnh giá xăng dầu, liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 04/12/2025 - 10/12/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) quyết định giảm lãi suất; thông tin liên quan đến thỏa thuận hòa bình giữa Nga và Ucraina; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, Ucraina tấn công vào tàu chở dầu của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 04/12/2025 và kỳ điều hành ngày 11/12/2025 là: 78,368 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,142 USD/thùng, tương đương giảm 1,44%); 79,890 USD/thùng xăng RON95 (giảm 1,942 USD/thùng, tương đương giảm 2,37%); 87,160 USD/thùng dầu hỏa (giảm 1,422 USD/thùng, tương đương giảm 1,61%); 84,828 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 1,270 USD/thùng, tương đương giảm 1,48%); 343,070 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 1,506 USD/tấn, tương đương giảm 0,44%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 27/11/2025 - 03/12/2025 và từ 04/12/2025 - 10/12/2025.

Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.