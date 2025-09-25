Thứ Năm, 25/09/2025

Giá xăng đi xuống, các mặt hàng dầu tăng giảm tùy loại

Huyền Vy

25/09/2025, 15:33

Theo diễn biến của thị trường thế giới, giá xăng dầu trong nước kỳ điều hành ngày 25/9 đã được điều chỉnh tăng giảm tùy loại. Cụ thể, các mặt hàng xăng giảm khá mạnh, từ 368 đồng/lít - 443 đồng/lít; ngược lại các mặt hàng dầu tăng nhẹ, từ 47 đồng/lít - 79 đồng/kg, riêng dầu dầu điêzen 0.05S giảm 47 đồng/lít…

Giá các mặt hàng xăng trong kỳ điều hành ngày 25/9/2025 được điều chỉnh giảm khá mạnh.
Chiều 25/9/2025, liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dâu.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục không trích lập, không chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng E5RON92, xăng RON95, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút.

Sau khi thực hiện việc điều chỉnh, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92: không cao hơn 19.618 đồng/lít (giảm 368 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành), thấp hơn xăng RON95-III 547 đồng/lít;

Xăng RON95-III: không cao hơn 20.165 đồng/lít (giảm 443 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 18.658 đồng/lít (giảm 47 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu hỏa: không cao hơn 18.628 đồng/lít (tăng 84 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành);

Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 15.209 đồng/kg (tăng 79 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành).

Biến động giá bán xăng dầu trong nước từ 26/12/2024 đến 25/9/2025.
Liên Bộ cho biết thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 18/9/2025 - 24/9/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: OPEC+ tăng xuất khẩu dầu; căng thẳng địa chính trị gia tăng tại khu vực Trung Đông; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn, Ucraina tiếp tục tấn công vào cơ sở năng lượng của Nga… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến lên, xuống tùy từng mặt hàng.

Cụ thể, bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 18/9/2025 và kỳ điều hành ngày 25/9/2025 là: 78,604 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 1,950 USD/thùng, tương đương giảm 2,42%); 80,474 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,202 USD/thùng, tương đương giảm 2,66%); 87,274 USD/thùng dầu hỏa (tăng 0,562 USD/thùng, tương đương tăng 0,65%); 87,902 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 0,176 USD/thùng, tương đương giảm 0,20%); 404,720 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 3,134 USD/tấn, tương đương tăng 0,78%).

Biến động giá thành phẩm xăng dầu trên thị trường thế giới từ 11/9/2025 - 17/9/2025 và từ 18/9/2025 - 24/9/2025.
Kỳ điều hành này, trước diễn biến giá xăng dầu thế giới, biến động tỷ giá VND/USD và các quy định hiện hành, liên Bộ Công Thương - Tài chính quyết định phương án điều hành giá xăng dầu nhằm bảo đảm biến động giá xăng dầu trong nước phù hợp với biến động giá xăng dầu thế giới; tiếp tục duy trì mức chênh lệch giá giữa xăng sinh học E5RON92 và xăng khoáng RON95 ở mức hợp lý để khuyến khích sử dụng nhiên liệu sinh học theo chủ trương của Chính phủ; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.

