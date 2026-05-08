Sức ảnh hưởng của F1 tới ngành thời trang chỉ mới bắt đầu

Giải đua công thức Formula 1 - F1 vốn luôn gắn liền với tốc độ và địa vị. Nhưng trong những năm gần đây, nó đã phát triển thành một biểu tượng của phong cách và gu thẩm mỹ...

Từ việc hãng xe Ferrari khai trương cửa hàng flagship thời trang tại London, đến việc tay đua Lewis Hamilton đảm nhiệm vai trò nổi bật tại Met Gala 2025. Từ các chiến dịch quảng cáo tàu điện ngầm tại Thượng Hải đến những món kỷ vật đường đua F1 được đem ra đấu giá... Mối quan hệ giữa môn thể thao này và thời trang giờ đây đã trở thành một lĩnh vực kinh doanh nghiêm túc và đang tăng tốc.

Động lực đó đặc biệt rõ nét tại Miami Grand Prix cuối tuần qua, nơi giao điểm giữa thời trang xa xỉ và văn hóa đại chúng đang hiện lên rõ rệt. Joopiter - nhà đấu giá do nghệ sĩ Pharrell Williams sáng lập - đã công bố hai phiên đấu giá chủ đề F1 diễn ra cùng thời điểm với chặng đua, cho thấy yếu tố phong cách và tính sưu tầm đang ngày càng gắn chặt với môn thể thao này.

“Tiếp tục theo đuổi định hướng tập trung vào những sản phẩm mang tầm kiệt tác tại nền tảng đấu giá Joopiter, chúng tôi rất hào hứng khi mở rộng sang mảng kỷ vật thi đấu và siêu xe,” bà Caitlin Donovan, Giám đốc Kinh doanh Toàn cầu của Joopiter, cho biết.

Phiên đấu giá đầu tiên, CLUTCH: Two Ferraris, giới thiệu hai mẫu xe đua là biểu tượng đương đại: Ferrari 812 Competizione và Ferrari 458 Speciale A.

“Hai mẫu xe Ferrari 812 Competizione và Ferrari 458 Speciale A đại diện cho sự tinh túy và thuần khiết nhất của triết lý động cơ hút khí tự nhiên của Ferrari. Khi đặt cạnh nhau, chúng mang đến cho các nhà sưu tầm một cơ hội hiếm có: không chỉ sở hữu hai mẫu xe xuất sắc, mà còn nắm giữ một lát cắt hoàn chỉnh về giai đoạn chuyển mình mang tính bước ngoặt trong di sản của Ferrari”.

Phiên thứ hai, TMG: The Modern Grid, đấu giá các bộ đồ đua đã qua sử dụng, mũ bảo hiểm và kỷ vật từ những tay đua nổi tiếng như Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Michael Schumacher và Oscar Piastri.

Khi đặt cạnh nhau, hai phiên đấu giá này xóa nhòa ranh giới giữa hiện vật thể thao và sản phẩm thời trang. Một bộ đồ đua của Lewis Hamilton đã được sử dụng trên đường đua, ở thời điểm hiện tại, không khác quá nhiều so với một thiết kế couture: nó mang theo xuất xứ, câu chuyện và giá trị văn hóa. Và vì thế, các nhà sưu tầm sẵn sàng trả mức giá tương xứng, thậm chí vô cùng cao.

KHI NGÀNH XE HƠI BƯỚC VÀO THỜI TRANG

Thương hiệu thời trang từ Ferrari - Ferrari Style tiếp tục khẳng định sự chuyển dịch đó vào tháng trước khi khai trương cửa hàng flagship mới trên phố Bond Street, Anh - một trong những con phố bán lẻ cạnh tranh nhất thế giới.

Tay đua người Anh Lewis Hamilton xuất hiện tại sự kiện trong bộ trang phục đặt riêng do giám đốc sáng tạo Rocco Iannone thiết kế: một tổng thể trang phục đen tuyền tinh giản, điểm xuyết logo ngựa trắng đầy kín đáo.

Ferrari dường như đã làm được điều mà không nhiều thương hiệu ô tô đạt tới trước đây: biến thời trang lấy cảm hứng từ xe hơi trở thành thứ thực sự đáng khao khát.

Đây là một bài toán không hề dễ dàng. Các thương hiệu xe hơi xa xỉ từ lâu thường gặp khó khăn khi mở rộng sức ảnh hưởng sang lĩnh vực thời trang. Thành công trong một ngành không đồng nghĩa với việc uy tín sẽ tự động được chuyển giao sang ngành khác. Chẳng hạn, một dòng nước hoa mang tên Ferrari không lập tức sở hữu vị thế tương tự như sản phẩm từ Dior hay Chanel.

Tuy nhiên, giám đốc sáng tạo Rocco Iannone - người từng làm việc cho Giorgio Armani và Dolce & Gabbana - đã dần xây dựng được độ tin cậy cho Ferrari Style kể từ màn ra mắt sàn diễn đầu tiên tại Maranello năm 2021.

Bộ sưu tập Thu/Đông 2025 của Ferrari Style mang tên Officina - từ tiếng Ý chỉ “xưởng chế tác” - kết hợp giữa kỹ thuật may đo cổ điển của Ý và những mã thiết kế gắn liền với đường đua. Cửa hàng tại Bond Street là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy Ferrari không còn “thử nghiệm” với thời trang, mà thực sự bước vào cuộc cạnh tranh khốc liệt.

Đây cũng là thời điểm được xem là lý tưởng. Theo khảo sát Global F1 Fan Survey 2025, có tới 58% người hâm mộ Gen Z cho biết thời trang và phong cách là một phần quan trọng trong trải nghiệm theo dõi môn thể thao Formula 1. Phụ nữ hiện chiếm 42% lượng khán giả toàn cầu của F1, tăng từ mức 37% vào năm 2018. Nhu cầu vì thế không chỉ lớn hơn mà còn trẻ hơn và mang tính toàn cầu hơn trước.

CƠ HỘI MỚI CHO NGÀNH XA XỈ

Chính sự thay đổi đó đang tái định hình các mối quan hệ hợp tác của Formula 1 trên toàn cầu. LVMH đã ký thỏa thuận hợp tác toàn cầu kéo dài 10 năm với Formula One vào năm 2025, đưa Louis Vuitton, Moët Hennessy và TAG Heuer gắn kết sâu hơn với môn thể thao này. Thậm chí, tên của Louis Vuitton còn xuất hiện trong tên chính thức của chặng đua Australian Grand Prix.

Tay đua Lewis Hamilton hiện là nhân vật trung tâm của sự giao thoa này. Anh đồng chủ trì Met Gala 2025 với chủ đề “Superfine: Tailoring Black Style”, xuất hiện trong thiết kế của Grace Wales Bonner giàu tính biểu tượng và thủ công. Lewis Hamilton đồng thời cũng là đại sứ của Dior. Có thể nói, khu vực paddock giờ đây đã trở thành “hàng ghế đầu” mới của văn hóa thời trang.

Xu hướng đang ngày càng rõ ràng: Formula 1 không chỉ là một môn thể thao tốc độ, mà còn đang hình thành một “ngôn ngữ thời trang xa xỉ” rất riêng - và sức ảnh hưởng đó vẫn tiếp tục tăng tốc.

Cơ hội hiện nay nằm ở mức độ mà thời trang có thể hòa nhịp với tốc độ vận hành của môn thể thao này. Các chặng đua F1 tạo ra một “khung thời gian nén”, nơi lượng khán giả, địa điểm, cảm xúc và sức mua cùng hội tụ trong thời gian rất ngắn.

Những thương hiệu có khả năng vận hành linh hoạt trong “khung thời gian” đó - đồng bộ sản phẩm, hiện diện thương hiệu và trải nghiệm tiếp cận với nhịp điệu của lịch đua - sẽ đạt hiệu quả cao hơn nhiều so với những thương hiệu chỉ xem Formula 1 như một nền tảng tài trợ tĩnh.