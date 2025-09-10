Giải mã siêu phẩm đầu tư mới của Sun Group bên bờ Vịnh di sản
Khánh Huyền
10/09/2025, 08:00
Nằm trên trục đường bao biển kỳ quan, ngay sát quảng trường lễ hội và tầm nhìn hướng thẳng vịnh Hạ Long, các tòa tháp căn hộ Sun Centro Town nổi lên như biểu tượng bất động sản nghỉ dưỡng mới tại “thủ phủ du lịch” miền Bắc.
Không phải ngẫu nhiên, sự kiện giới thiệu dự án Sun Centro Town tại Hà Nội đầu tháng 8 thu hút hơn 1.000 nhà đầu tư quan tâm. Giới đầu tư giàu kinh nghiệm từ lâu đã chờ đợi 1 siêu phẩm hội tụ tiềm năng tăng trưởng và khai thác sinh lời bền vững tại trung tâm Bãi Cháy. Ba tòa tháp Sun Centro Town cao 30 tầng ra đời như để giải cơn khát đó.
KHAI THÁC CHO THUÊ: HƯỞNG LỢI TỪ “MỎ VÀNG” KINH TẾ ĐÊM
Tọa lạc tại tâm điểm quần thể Sun Group Hạ Long, ngay mặt biển Bãi Cháy rực rỡ ánh đèn, Sun Centro Town không chỉ là nơi giao thoa của thiên nhiên và nhịp sống đô thị, mà còn là vùng lõi sống động hội đủ mọi trải nghiệm. Từ dự án, chỉ mất ít phút kết nối đến Cảng tàu khách quốc tế, cầu Bãi Cháy.
Song hành với mạch giao thông đã hoàn thiện như cao tốc Hà Nội - Hạ Long - Vân Đồn - Móng Cái, sân bay quốc tế Vân Đồn, tương lai, hầm xuyên vịnh Cửa Lục và đường sắt cao tốc Hà Nội – Hạ Long sẽ giúp khu vực này thành cửa ngõ giao thương - du lịch của vùng Đông Bắc.
Điểm mấu chốt khiến Sun Centro Town hấp dẫn giới đầu tư là khả năng khai thác cho thuê vượt trội. Từ lâu, Quảng Ninh là điểm đến hàng đầu cả nước với hàng chục triệu lượt khách mỗi năm. 6 tháng đầu năm nay, Quảng Ninh đón hơn 12 triệu khách, chỉ sau Hà Nội, TP.HCM, trong đó Bãi Cháy là khu vực hút khách hàng đầu.
“Nhu cầu lưu trú cao cấp, hiện đại, gần các trung tâm vui chơi giải trí tại Bãi Cháy vẫn chưa được đáp ứng đầy đủ. Đây chính là miếng bánh hấp dẫn để chủ nhân căn hộ Sun Centro Town khai thác”, anh Nguyễn Mạnh, chuyên viên môi giới giàu kinh nghiệm tại Hạ Long chia sẻ.
Các căn hộ từ studio đến 3 phòng ngủ thiết kế linh hoạt, tối ưu công năng lưu trú ngắn hạn. Nhà đầu tư hoàn toàn có thể vận hành mô hình homestay cao cấp, cho thuê theo đêm, hoặc hợp tác với các đơn vị khai thác chuyên nghiệp. Với vị trí liền kề quảng trường Sun Carnival, chợ đêm VUI-Fest, các tuyến phố đi bộ, tổ hợp Sun World Ha Long…, du khách có thể di chuyển vài bước chân đến mọi trải nghiệm lễ hội – giải trí.
Bên cạnh đó, thiết kế căn hộ với ban công rộng, tầm nhìn hướng vịnh, tiện ích khép kín từ bể bơi bốn mùa mái kính, gym, spa… tới skybar, nhà hàng trên tầng mái mang đến trải nghiệm nghỉ dưỡng hoàn hảo. Yếu tố “all-in-one” này bảo chứng cho khả năng lấp đầy luôn ở mức cao, đặc biệt mùa cao điểm du lịch.
Tổ hợp căn hộ còn được tiếp thêm lực đẩy từ kinh tế đêm Bãi Cháy. Những show pháo hoa, carnival đường phố, chợ đêm, bar biển, lễ hội âm nhạc… diễn ra liên tục biến khu vực này thành “thiên đường không ngủ”. Khi dòng khách quốc tế từ cảng tàu du lịch, khách nội địa và khách MICE (du lịch hội nghị) cùng hội tụ, nhu cầu chỗ ở ngắn hạn quanh quảng trường trung tâm sẽ biến căn hộ Sun Centro Town thành “lựa chọn vàng”.
TIỀM NĂNG TĂNG GIÁ BỀN VỮNG
Đầu tư vào Sun Centro Town không chỉ để khai thác cho thuê mà còn là bài toán kinh tế bền vững. Giới phân tích nhận định, sau giai đoạn trầm lắng của bất động sản nghỉ dưỡng, giá bán căn hộ biển Hạ Long mềm hơn nhiều so với tiềm năng. Khi Sun Elite City hoàn thiện với chuỗi công viên giải trí, phố thương mại châu Âu, tòa tháp biểu tượng trên biển, khu villa nghỉ dưỡng…, giá trị căn hộ tại lõi trung tâm Bãi Cháy như Sun Centro Town chắc chắn xác lập mặt bằng mới.
Đặc biệt, bất động sản “view vịnh” giữa trung tâm Bãi Cháy ngày càng khan hiếm. Với vị trí kim cương, tiềm năng khai thác cho thuê vượt trội và biên độ tăng giá mở rộng theo sự hoàn thiện của hệ sinh thái, Sun Centro Town là sản phẩm đầu tư đa giá trị. Nhà đầu tư vừa có thể đón nhận dòng tiền khai thác lưu trú đều đặn, vừa đón đầu khả năng tăng giá mạnh mẽ khi đại đô thị Sun Elite City chính thức vận hành toàn bộ.
“Với vị trí kim cương trong đại đô thị nghỉ dưỡng Sun Elite City rộng 324ha, nơi kinh tế đêm sáng đèn 24/7 và dòng khách quốc tế đổ về quanh năm, Sun Centro Town kiến tạo mô hình đầu tư “ba trong một”: Giá trị bất động sản gia tăng bền vững – dòng tiền khai thác cho thuê dài hạn – nơi nghỉ dưỡng hưởng thụ cuối tuần”, đại diện Sun Property khẳng định.
