Giải pháp đột phá của công tác Mặt trận trong năm 2026

Ngày 14/1, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lần thứ Sáu khóa X.

Tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết năm 2025, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã tập trung triển khai việc thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Mặt trận Tổ quốc.

NHIỀU ĐIỂM NHẤN NỔI BẬT TRONG CÔNG TÁC MẶT TRẬN NĂM 2025

Trong năm 2025, hệ thống Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực đóng góp ý kiến vào các vấn đề được dư luận và Nhân dân quan tâm;

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam, Đại hội đại biểu các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, cấp tỉnh; tập trung công tác chuẩn bị chu đáo tiến tới tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ XI và Đại hội đại biểu toàn quốc các tổ chức chính trị - xã hội nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam được triển khai kịp thời, đồng bộ. Công tác giám sát, phản biện xã hội được thực hiện ngày càng bài bản.

Trong đó, hệ thống MTTQ Việt Nam các cấp đã phối hợp thực hiện trên 2.530 nội dung giám sát và trên 15.880 nội dung phản biện xã hội. Các phong trào thi đua, các cuộc vận động tiếp tục nhận được sự quan tâm tích cực của toàn hệ thống chính trị; sự hưởng ứng tham gia của mọi tầng lớp nhân dân với nhiều mô hình, cách làm rất sáng tạo, có sức lan tỏa và hiệu quả.

Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Phối hợp vận động xây dựng được 334.234 căn nhà, trị giá gần 24.762 tỷ đồng, góp phần thực hiện thắng lợi phong trào thi đua “Cả nước chung tay xoá nhà tạm, nhà dột nát trong phạm vi cả nước” trong năm 2025.

Đặc biệt, công tác cứu trợ xã hội, hỗ trợ đồng bào và các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ được triển khai nhanh, kịp thời, huy động được sức mạnh to lớn của đông đảo các tầng lớp nhân dân, toàn hệ thống chính trị và sự ủng hộ của nhiều cơ quan, tổ chức và bạn bè quốc tế.

Trong năm 2025, Đoàn Chủ tịch đã 2 lần ra lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa bão và lũ lụt gây ra. Toàn hệ thống đã vận động ủng hộ trên 3.900 tỷ đồng; tiếp nhận qua Ban Vận động cứu trợ Trung ương là 1.380 tỷ đồng; đã phân bổ 10 đợt với kinh phí với trên 833 tỷ đồng, số còn lại sẽ tiếp tục phân bổ tại dịp Tết Nguyên đán năm 2026.

TẬP TRUNG CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG NĂM 2026

Theo bà Hà Thị Nga, năm 2026, hệ thống MTTQ Việt Nam tập trung các nhiệm vụ trọng tâm như: tiếp tục tuyên truyền, quán triệt, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Ban Chấp hành, Bộ Chính trị ban hành; xây dựng Chiến lược Đại đoàn kết toàn dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; xây dựng, triển khai Bộ chỉ số niềm tin xã hội cấp tỉnh;

Bà Hà Thị Nga, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày nội dung Tờ trình xin ý kiến tại Hội nghị. Ảnh: Mặt trận.

Triển khai thực hiện quyền, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam trong công tác chuẩn bị, tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031;

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc các tổ chức chính trị - xã hội, các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026 – 2031;

Tiếp tục vận động Đoàn viên, hội viên, Nhân dân tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động. Ban hành Bộ tiêu chí “3 công khai - 3 giám sát”: Công khai mục tiêu - Nguồn lực - Tiến độ; giám sát bởi Nhân dân - Mặt trận - Báo chí. Triển khai “Cổng Mặt trận số” tiếp nhận 24/7 kiến nghị của Nhân dân. Tổ chức “Tháng nghe dân nói” ở các cấp;

Xây dựng và vận hành Bản đồ số về vấn đề dân sinh; thiết lập Quỹ trợ giúp khẩn cấp cộng đồng cấp tỉnh; triển khai kịp thời các hoạt động cứu trợ, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn, nhân dân bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Tổ chức Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2026; chăm lo Tết cho người nghèo;

Tiếp tục triển khai Kết luận của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về thực hiện Kết luận số 12-KL/TW, ngày 12/8/2021 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới;

Tăng cường công tác bồi dưỡng cán bộ Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp. Triển khai hiệu quả Đề án chuyển đổi số MTTQ Việt Nam giai đoạn 2025 - 2030, tầm nhìn đến năm 2035.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài cho biết Ban Thường trực sẽ chỉ đạo tiếp thu nghiêm túc, toàn diện các ý kiến của Đoàn Chủ tịch; đồng thời xác định rõ những nhiệm vụ trọng tâm, giải pháp đột phá của công tác Mặt trận trong năm 2026…