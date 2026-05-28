Trang chủ Thị trường

Công bố Bảng xếp hạng Sức khỏe thương hiệu Tài chính tiêu dùng Việt Nam 2025

Song Hà

28/05/2026, 10:20

Mibrand mở rộng hoạt động đánh giá sang ngành tài chính tiêu dùng, thiết lập một chuẩn mực đo lường mới giúp doanh nghiệp nâng cao sức khỏe thương hiệu trong một thị trường đang cạnh tranh vô cùng khốc liệt...

Thị trường tài chính tiêu dùng đang ở trạng thái cạnh tranh mở. Ảnh minh họa.
Thị trường tài chính tiêu dùng đang ở trạng thái cạnh tranh mở. Ảnh minh họa.

Ngày 27/5/2026, lần đầu tiên Công ty Cổ phần Mibrand Việt Nam chính thức công bố “Báo cáo Đánh giá Sức khỏe thương hiệu Tài chính tiêu dùng Việt Nam 2025”.

Báo cáo được thực hiện dựa trên khảo sát định lượng với hơn 300 mẫu khách hàng chọn ngẫu nhiên tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh trong tháng 12/2025. Thông qua bộ chỉ số độc quyền Brand Beat Score, báo cáo mang đến một bức tranh tổng quan, thực chứng về vị thế của các doanh nghiệp.

Đây được xem là cơ sở dữ liệu quan trọng giúp các thương hiệu tài chính tiêu dùng nhìn nhận rõ kỳ vọng, trải nghiệm của khách hàng, từ đó phát huy điểm mạnh, cải thiện điểm yếu nhằm củng cố mối quan hệ bền vững với người tiêu dùng và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh trong bối cảnh mới.

Theo Bảng xếp hạng Sức khỏe thương hiệu Tài chính tiêu dùng Việt Nam 2025, Home Credit xuất sắc ghi nhận vị trí dẫn đầu toàn ngành với 30.2 điểm. Bốn cái tên còn lại nằm trong Top 5 thương hiệu dẫn đầu lần lượt gọi tên: HD SAISON 24.4 điểm; FE Credit 23.8 điểm; F88 23.5 điểm và Viettel Money 23.4 điểm.

“Thang đo” của Mibrand chỉ ra rằng các thương hiệu dẫn đầu hiện mới chỉ đạt ở hạng B – mức “Khá”. Thị trường đang ở trạng thái cạnh tranh mở, chưa có bất kỳ thương hiệu nào tạo được vị thế độc tôn với khoảng cách vượt trội. Khoảng cách điểm số giữa các đơn vị thuộc top đầu vẫn còn rất nhỏ, hứa hẹn những cuộc đổi ngôi khó lường trong tương lai.

Báo cáo của Mibrand chỉ ra ngành tài chính tiêu dùng Việt Nam đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh bài bản hơn. Cuộc đua giành thị phần không còn đơn thuần xoay quanh tốc độ giải ngân hay độ phủ truyền thông, mà đã dịch chuyển sâu sắc sang các yếu tố như niềm tin, sự minh bạch, trải nghiệm ứng dụng và chất lượng dịch vụ thực tế.

Khi được hỏi về động lực lựa chọn sản phẩm trong tương lai, khách hàng tập trung mạnh mẽ vào 3 yếu tố cốt lõi: Thủ tục đơn giản (chiếm 63%); minh bạch về lãi suất và các loại phí (chiếm 60%); tốc độ giải ngân (chiếm 51%).

Báo cáo cũng chỉ rõ, mỗi thương hiệu trong Top đầu đều đang sở hữu những thế mạnh định vị rất riêng trong tâm trí người tiêu dùng. Như Home Credit khẳng định sức mạnh với việc dẫn đầu toàn ngành đạt 73 điểm, theo sau là FE Credit với 67 điểm. Đáng chú ý, Mcredit trở thành điểm sáng tại thị trường miền Bắc nhờ độ phủ kênh đối tác tốt và sự hiện diện thực tế cao.

HD SAISON vượt lên dẫn đầu với 42 điểm. Sự nhất quán trong việc xây dựng hình ảnh chính danh, đồng hành cùng các hoạt động trách nhiệm xã hội đã giúp thương hiệu này ghi dấu ấn đậm nét về sự đáng tin cậy.

Nền tảng số Viettel Money thể hiện sự ưu việt vượt trội khi đứng đầu ở hàng loạt chỉ số quan trọng, bao gồm Yêu thích thương hiệu (44 điểm), Đáng đồng tiền (80 điểm) và Chất lượng cảm nhận (60 điểm).

Bên cạnh đó, thị trường cũng bộc lộ rõ nét sự phân hóa hành vi tiêu dùng theo từng khu vực địa lý. FE Credit chiếm ưu thế tuyệt đối ở chỉ số “sẵn sàng trả giá cao” với 31 điểm toàn quốc, đặc biệt tỷ lệ này lên tới 45% tại thị trường Hà Nội. Điều này cho thấy thương hiệu đã xây dựng được niềm tin đủ lớn để khách hàng chấp nhận chi trả thêm cho sự an toàn và chắc chắn.

Ông Lại Tiến Mạnh, Giám đốc đại diện Mibrand Vietnam, chia sẻ: Giai đoạn cạnh tranh thuần túy bằng “tốc độ giải ngân” hay “thủ tục dễ vay” đã bão hòa khi các yếu tố này dần trở thành tiêu chuẩn bắt buộc cơ bản của toàn ngành. Cuộc đua hiện tại đã dịch chuyển sâu sắc sang trục “niềm tin và chất lượng dịch vụ”. Người tiêu dùng ngày càng trở nên lý tính và khắt khe hơn; họ không chỉ cần vay nhanh, mà cần sự minh bạch tuyệt đối về chi phí và an tâm về bảo mật. Trong cục diện mới này, lợi thế cạnh tranh dài hạn sẽ thuộc về thương hiệu nào đóng gói được giá trị cốt lõi một cách nhất quán và tối ưu hóa được trải nghiệm của khách hàng ở giai đoạn sau vay.

Xây dựng cơ chế giải quyết tranh chấp đạt chuẩn quốc tế để bảo vệ nhà đầu tư

Hoàn thiện thể chế để làng nghề phát triển bền vững

Quảng Trị đối thoại với nông dân, tháo gỡ khó khăn phát triển nông nghiệp xanh

Bộ Công Thương đề xuất sớm áp dụng khung giờ giá điện mới

Giá cà phê phục hồi, xuất khẩu kỳ vọng lấy lại đà tăng trưởng

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy Interactive

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

