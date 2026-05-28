Hoàn thiện thể chế để làng nghề phát triển bền vững
Chu Khôi
28/05/2026, 08:34
Làng nghề được xem là “mỏ vàng” của kinh tế nông thôn khi vừa tạo sinh kế, vừa lưu giữ giá trị văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, trước yêu cầu phát triển mới, nhiều ý kiến cho rằng cần hoàn thiện khung thể chế, tăng hỗ trợ về hạ tầng, chuyển đổi số, đào tạo nghề và quản lý chất lượng để đưa làng nghề phát triển theo hướng hiện đại, xanh và bền vững...
Ngày 27/5/2026, tại Ninh Bình, Cục Kinh tế hợp tác và
Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Sở Nông nghiệp
và Môi trường tỉnh Ninh Bình cùng Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt
Nam tổ chức Hội nghị góp ý Dự thảo “Nghị định về phát triển ngành nghề nông
thôn và làng nghề bền vững” thay thế Nghị định số 52/2018/NĐ-CP ngày 12/4/2018 của Chính phủ về phát triển ngành nghề nông thôn.
LÀNG NGHỀ LÀ “MỎ VÀNG” ĐỂ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Theo Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị định 52, sau hơn 6 năm triển khai,
ngành nghề nông thôn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển
kinh tế nông thôn và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
Hiện cả nước có hơn 586
nghìn cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn, tạo việc làm cho trên
2,1 triệu lao động, với doanh thu hơn 376 nghìn tỷ đồng mỗi năm. Cùng với đó,
263 nghề truyền thống và gần 2.000 làng nghề, làng nghề truyền thống được công
nhận đã góp phần lưu giữ tinh hoa văn hóa, tri thức nghề truyền thống Việt Nam.
Tuy
nhiên, nhiều làng nghề đang đối mặt nguy cơ mai một do thiếu lực lượng kế cận,
thị trường bấp bênh, ô nhiễm môi trường và đứt gãy truyền nghề. Nhiều nghề
truyền thống hiện chỉ còn tồn tại trong vài hộ gia đình cao tuổi.
Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát
triển nông thôn, nhận định: Làng nghề là một trong những “mỏ vàng” để khai thác,
phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn. Trong bối cảnh ngành nông nghiệp và
môi trường đang chịu nhiều áp lực tăng trưởng, khu vực phát triển nông thôn và
ngành nghề nông thôn có thể đóng góp giá trị rất lớn nếu được tổ chức lại theo
hướng hiện đại và bền vững.
Một trong những nội dung trọng tâm của Dự thảo là tái định
hình không gian phát triển làng nghề gắn với bảo vệ môi trường và kinh tế xanh.
Theo đó, Nhà nước khuyến khích áp dụng công nghệ sạch, mô hình sản xuất tuần
hoàn, hệ thống cảnh báo ô nhiễm môi trường và sử dụng hiệu quả tài nguyên. Các
cơ sở gây ô nhiễm, có nguy cơ cháy nổ cao sẽ buộc phải di dời. Trong khi đó, những
nghề thủ công truyền thống gắn với văn hóa cộng đồng, du lịch và ít tác động
môi trường sẽ tiếp tục được duy trì trong khu dân cư.
Theo ông Thịnh, sau hơn 7 năm thực hiện, Nghị định
52 đã bộc lộ nhiều hạn chế. Tiêu chí công nhận ngành nghề nông thôn hiện nay đã
lạc hậu, nhiều ngành nghề mới không còn phù hợp với khung chính sách cũ. Đồng
thời, nghị định cũng chưa giải quyết được những vấn đề mới phát sinh như ô nhiễm
môi trường, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử hay cơ chế hậu kiểm.
Một điểm mới đáng chú ý của Dự thảo là thúc đẩy chuyển đổi
số toàn diện trong ngành nghề nông thôn. Ngoài ra, Dự thảo cũng lần đầu tiên
quy định rõ cơ chế hậu kiểm sau công nhận làng nghề, nghề truyền thống. Các
danh hiệu sẽ bị thu hồi nếu ngừng hoạt động kéo dài, gây ô nhiễm môi trường
nghiêm trọng hoặc gian lận hồ sơ.
Đáng chú ý, Dự thảo dành riêng các quy định về tôn vinh
nghệ nhân ngành nghề nông thôn. Những người có ít nhất 10 năm thực hành nghề, nắm
giữ bí quyết truyền thống và có đóng góp trong truyền dạy sẽ được ưu tiên hỗ trợ
về sở hữu trí tuệ, kỹ năng số, xúc tiến thương mại và phát triển du lịch trải
nghiệm.
CẦN CHÍNH SÁCH MẠNH HƠN CHO LÀNG NGHỀ
Ông Trịnh Quốc Đạt, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam đánh
giá dự thảo Nghị định đã có cách tiếp cận hiện đại và toàn diện hơn khi lồng
ghép các yếu tố chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, phát triển xanh và xây dựng
chuỗi giá trị vào chiến lược phát triển làng nghề. Việc quy định
không gian làng nghề bao gồm bảo tồn, trải nghiệm du lịch và thực hành nghề là
hướng đi đúng, bởi giá trị làng nghề không chỉ nằm ở sản phẩm mà còn ở chiều
sâu văn hóa, tri thức dân gian và bản sắc cộng đồng.
Tuy
nhiên, ông Đạt cho rằng dự thảo cần tiếp tục hoàn thiện để sát thực
tế hơn, đồng thời đề nghị bổ sung cụm từ “bảo tồn” vào tên gọi Nghị định, sửa thành
“Nghị định về bảo tồn phát triển ngành nghề nông thôn và làng nghề bền vững” nhằm nhấn mạnh vai trò xuyên suốt của công tác bảo tồn.
"Nên áp dụng tiêu chí linh hoạt hơn trong công nhận nghề và làng nghề truyền thống để tránh bỏ sót các nghề thủ công quý giá dù chỉ còn ít hộ duy trì", ông Đạt đề xuất.
Góp ý tại hội thảo, nhiều nghệ nhân và
doanh nghiệp, cho rằng bài toán lớn nhất hiện nay là thiếu cơ chế tổ chức, quản
lý chất lượng ngay trong nội bộ làng nghề.
"Nếu không có người lãnh đạo làng nghề thì sẽ
không có ai quản lý kỹ thuật hay quản lý chất lượng sản phẩm, trong khi đây là
vấn đề sống còn của làng nghề", Nghệ nhân Nguyễn Ngọc Thạch, làng nghề dệt cói truyền thống chia sẻ; đồng thời cho biết chúng ta chưa có tiêu chí nào về đội ngũ quản lý kỹ thuật
trong làng nghề. Đây là một thiếu sót rất lớn.
Nhấn mạnh nghề thủ công mỹ nghệ không chỉ là sinh kế mà còn là “văn hóa của dân tộc”, ông Đoàn Văn Lan, Giám đốc Công ty TNHH Đổi mới, cho biết
qua
kinh nghiệm khảo sát tại nhiều quốc gia, cho thấy Việt Nam cần có chính
sách mạnh hơn về thuế, hạ tầng, tín dụng, nguyên liệu và mặt bằng sản xuất cho
khu vực làng nghề.
"Chính sách đào tạo nghề hiện nay vẫn còn khoảng trống đối
với nhóm lao động trên 60 tuổi, lực lượng đang tham gia rất lớn vào sản xuất thủ
công", ông Lan nêu thực tế; đồng thời đề xuất tăng cường liên kết giữa
làng nghề và du lịch trải nghiệm. Khách quốc tế đến làng nghề,
mua sản phẩm tại chỗ chính là một hình thức “xuất khẩu tại chỗ”.
