Giải pháp nào cho 1,5 triệu con lợn quá lứa đang ứ đọng?

"Lượng gia súc, gia cầm đưa vào giết mổ đều giảm so với thời điểm trước dịch Covid-19 là 27,7% đối với lợn, 49,8% đối với gà. Nguyên nhân chính là do việc đóng cửa các chợ đầu mối, chợ truyền thống, xét nghiệm Covid-19 khó khăn, thiếu lao động do có F0 và F1".

Ông Nguyễn Văn Trọng, Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi.