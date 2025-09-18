Tăng cường kết nối du lịch với tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc)
Chu Khôi
18/09/2025, 08:35
Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng núi sông liền kề, tình hữu nghị lâu đời đã trở thành nền tảng bền vững. Vì thế, Thiểm Tây rất coi trọng việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực văn hóa – du lịch...
Ngày 16/9/2025, tại Hà Nội, Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội phối hợp với Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc) tổ chức chương trình giao lưu văn hóa và giới thiệu du lịch Thiểm Tây với chủ đề “Văn hóa Thiểm Tây”.
Nhân dịp này, các đơn vị của Việt Nam và Thiểm Tây cũng đã ký kết hợp tác du lịch giữa hai bên.
THIỂM TÂY: “BẢO TÀNG LỊCH SỬ TỰ NHIÊN”
Phát biểu tại Chương trình, bà Lưu Hải Vinh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch tỉnh Thiểm Tây, nhấn mạnh: Việt Nam là quốc gia có bề dày lịch sử, nền văn hóa rực rỡ, thắng cảnh thiên nhiên hùng vĩ và giá trị nhân văn sâu sắc. Những năm gần đây, sự phát triển mạnh mẽ của văn hóa – du lịch Việt Nam đã cho thấy sức sống dồi dào và tiềm năng vô hạn của đất nước.
Chia sẻ về Thiểm Tây, bà Lưu Hải Vinh cho biết đây là
điểm đến quốc tế nổi tiếng tại Trung Quốc. Thiểm Tây vốn là cái nôi quan trọng
của nền văn minh Trung Hoa, điểm khởi đầu "Con đường Tơ lụa" cổ đại, đồng thời giữ
vai trò mắt xích chiến lược trong sáng kiến “Vành đai và Con đường”. Vùng đất
này được mệnh danh là “bảo tàng lịch sử tự nhiên”, từng là kinh đô của 14 triều
đại Trung Quốc. Trong số di sản nổi bật, đội quân đất nung của Tần Thủy Hoàng –
một trong những kỳ quan thế giới – là biểu tượng tiêu biểu cho nền văn minh rực
rỡ của Thiểm Tây.
Theo bà Lưu Hải Vinh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng
núi sông liền kề, tình hữu nghị lâu đời đã trở thành nền tảng bền vững. Vì thế,
Thiểm Tây rất coi trọng việc thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực văn
hóa – du lịch.
Bà Lưu Hải Vinh cho biết hiện nay, Thiểm Tây đã triển khai nhiều biện pháp mở rộng đối ngoại, trong đó có chính sách miễn thị thực quá cảnh 240 giờ cho người nước ngoài. Thiểm Tây sẵn sàng cùng Việt Nam tăng tần suất các đường bay, hỗ trợ doanh nghiệp du lịch hợp tác, xây dựng sản phẩm đặc sắc, phát triển tuyến du lịch chất lượng cao và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây được xem là hướng đi quan trọng nhằm đẩy mạnh giao lưu khách du lịch hai chiều.
Nhấn mạnh thêm về định hướng hợp tác, bà Lưu Hải Vinh cho biết những năm gần đây, Thiểm Tây liên tục mở rộng giao lưu văn hóa – du lịch, với các hoạt động như Liên hoan Nghệ thuật Quốc tế Con đường Tơ lụa, Hội chợ Du lịch Quốc tế Tây An.
Tại sự kiện, ông Hình Cửu Cường - Tham tán Đại sứ quán
Trung Quốc tại Việt Nam - cũng khẳng định những năm gần đây, hợp tác văn hóa
và du lịch Việt Nam – Trung Quốc ngày càng khăng khít, đặc biệt là ở cấp địa
phương. Đây là cầu nối quan trọng trong giao lưu nhân văn giữa hai nước.
"Năm
2025 đánh dấu kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (1950-2025), cũng là
Năm giao lưu nhân văn Việt - Trung. Vì thế, chương trình lần này mang ý nghĩa đặc
biệt", ông Hình Cửu Cường nhấn mạnh; và tin tưởng sự kiện sẽ giúp giới thiệu đến người
dân Việt Nam tài nguyên du lịch phong phú của Thiểm Tây, đồng thời mở cánh cửa
mới để bạn bè Việt Nam hiểu thêm về văn hóa Trung Quốc.
VIỆT NAM ĐÓN 3,5 TRIỆU LƯỢT KHÁCH TRUNG QUỐC TRONG 8
THÁNG
Đại diện Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hoa Mai - Phó Cục trưởng
Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam - nhấn mạnh: "Sự kiện này có ý nghĩa quan trọng trong việc
thúc đẩy hợp tác văn hóa – du lịch và tăng cường hiểu biết lẫn nhau, nhất là
trong bối cảnh kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao hai nước. Nhiều năm qua, hợp
tác du lịch Việt – Trung luôn được duy trì và phát triển mạnh mẽ, dựa trên nền
tảng pháp lý vững chắc với nhiều hiệp định và kế hoạch hợp tác, trong đó có Kế
hoạch hợp tác văn hóa và du lịch giai đoạn 2023 - 2027".
Theo Mai, hàng năm Việt Nam đều tổ chức chương trình quảng
bá du lịch tại nhiều thành phố lớn ở Trung Quốc, trong khi các địa phương Trung
Quốc cũng tổ chức nhiều sự kiện giới thiệu văn hóa – du lịch tại Việt Nam. Thiểm
Tây với bề dày lịch sử, di sản phong phú, được coi là “bảo tàng ngoài trời” của
Trung Quốc, là điểm đến có lợi thế lớn để phát triển du lịch. Tương tự, Việt
Nam với những địa danh như Huế, Ninh Bình cùng hệ thống di sản lâu đời và cảnh
quan thiên nhiên đặc sắc, cũng đang là điểm đến hấp dẫn của du khách Trung Quốc.
Bà Mai cho biết trong thời
gian tới Việt Nam sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động quảng bá và giao lưu tại
các địa phương lớn của Trung Quốc. Cục Du lịch Quốc gia sẵn sàng phối hợp với
Thiểm Tây và các địa phương khác của Trung Quốc, để hai nước thực sự trở thành
điểm đến hấp dẫn của nhau.
“Thiểm Tây không chỉ có bề dày lịch sử mà còn sở hữu hệ
thống hạ tầng giao thông hiện đại, với tuyến đường sắt cao tốc. Đặc biệt, sân
bay quốc tế Tây An kết nối trực tiếp Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, tạo điều kiện thuận
lợi cho hợp tác và phát triển du lịch”, bà Mai nhận định.
Từ góc độ doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Mến, Chủ tịch
Công ty Du lịch Mỹ Mỹ cho biết rất ấn tượng với tiềm năng của Thiểm Tây. Công
ty đã khai thác nhiều tuyến du lịch đến Trung Quốc như Bắc Kinh, Thượng Hải,
Hàng Châu, Tô Châu, Vân Nam… nhưng chưa có Thiểm Tây.
"Nhu cầu khách Việt Nam đi Trung Quốc hiện rất cao và Tây An (Thiểm Tây) có sức hút đặc biệt nhờ bề dày
lịch sử, cảnh điểm độc đáo và bản sắc văn hóa", bà Mến chia sẻ; đồng thời cho biết sẽ nghiên cứu thiết kế một số sản phẩm tour
mới để khách hàng có thêm lựa chọn thú vị tới Thiểm Tây trải nghiệm văn hóa
Trung Quốc và cảm nhận tinh thần của câu nói "Một ngày Trường An, ngàn năm Hoa
Hạ".
