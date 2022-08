Giải pháp nào để sở hữu nhà khi giá bất động sản tại thành phố Thủ Đức tăng nhanh?

Để “phá băng" cho thị trường bất động sản hiện nay, nhiều chủ đầu tư đã công bố chính sách bán hàng ưu đãi, điển hình là “Giải pháp kép" an cư song hành tài chính của dự án MT Eastmark City. Giải pháp chưa có tiền lệ của MT Eastmark City chính là chìa khóa để khách hàng có cơ hội mua nhà tại trung tâm thành phố Thủ Đức.

THỊ TRƯỜNG BƯỚC VÀO GIAI ĐOẠN THẮT CHẶT TIỀN TỆ

Theo báo cáo Thị trường bất động sản Việt Nam quý 2/2022 của Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhận định thị trường đang trong giai đoạn “Dòng tiền khó" do tình hình suy thoái kinh tế lan rộng, lạm phát gia tăng dẫn đến tâm lý chần chừ trong việc “xuống tiền" của nhà đầu tư. Nhiều tổ chức tín dụng đã dùng hết room tín dụng dẫn đến người dân càng khó tiếp cận với các nguồn vốn cho vay, đặc biệt là khoản vay bất động sản.

Giá cả địa ốc tại vùng tâm nhiệt thành phố Thủ Đức đã thiết lập mặt bằng giá mới. Cụ thể, mức giá trung bình đã dao động ở mức 60 triệu đồng/m2, những dự án cao cấp đã từ 120 triệu đồng/m2, cá biệt dự án cao cấp tại đã có mức 200 triệu đồng/m2. Theo nhiều chuyên gia đánh giá, với tình hình giá dầu và nguyên vật liệu leo thang như hiện nay sẽ không có chuyện giá nhà “quay đầu" mà sẽ tiếp tục tăng.

Khảo sát giá nhà của Batdongsan.com.vn các dự án bất động sản tại thành phố Thủ Đức.

Nếu lựa chọn mức giá thấp hơn ở tầm 35-50 triệu đồng/m2 thì khách hàng phải lựa chọn khu vực vùng ven hoặc các tỉnh lân cận như Dĩ An, Thuận An, Long An, Nhơn Trạch. Dù hạ tầng giao thông tại các thành phố vệ tinh này đang được nâng cấp đồng bộ, tuy nhiên sẽ mất thêm nhiều năm nữa để các khu vực này phát triển như Tp.HCM hay thành phố Thủ Đức.

Điểm sáng trên thị trường chính là MT Eastmark City - tọa lạc tại trung tâm thành phố Thủ Đức với mức giá gần như đã “tuyệt chủng” trên khu vực này chỉ từ 39 triệu đồng/m2 cho căn hộ thuộc khu phức hợp quy mô lớn với hơn 100 tiện ích cao cấp.

GIẢI PHÁP SỞ HỮU NHÀ VỚI TÀI CHÍNH DƯỚI 1 TỶ TẠI DỰ ÁN MT EASTMARK CITY

Nếu tính trung bình giá căn hộ tại Tp.HCM rơi vào khoảng 60 triệu đồng/m2, khi mua một căn hộ diện tích 60m2, người mua nhà sẽ phải bỏ ra 3,3 tỷ đồng với nguồn vốn ban đầu ít nhất 1 tỷ đồng tương đương 30% giá trị căn hộ, và chưa kể áp lực thanh toán gốc và lãi vay ngân hàng mỗi kỳ. Phần lớn ngân hàng chỉ hỗ trợ lãi vay tầm 1 năm đầu, sau sẽ thả nổi, rất ít dự án chấp nhận hỗ trợ thanh toán dài hạn cho người mua.

Tại dự án MT Eastmark City chủ đầu tư đã công bố “Giải pháp sở hữu nhà với tài chính dưới 1 tỷ". Cụ thể chỉ với nguồn vốn ban đầu khoảng 700 triệu đồng (tương đương 30% giá trị căn hộ), khách hàng đã có thể an tâm nhận nhà, 70% số tiền còn lại được ngân hàng hỗ trợ vay và giải ngân theo tiến độ dự án. Điều khác biệt chính là chủ đầu tư sẽ hỗ trợ ưu đãi 0% lãi suất và ân hạn nợ gốc lên đến 30 tháng.

Ước tính, với lãi vay ngân hàng hiện tại cho một căn hộ từ 60m2 đến 183m2, số tiền lãi phải trả sẽ lên đến từ 300 triệu đến 1 tỷ đồng/căn hộ trong suốt 30 tháng. Nói cách khác, chủ đầu tư sẽ “đỡ” phần chi phí này để giảm áp lực tài chính cho cho người mua.

Khác với vay mua nhà thông thường, khi thanh toán theo tiến độ, khách hàng thường sẽ chịu gánh nặng chi trả số tiền khá lớn tại thời điểm bàn giao là 25% giá trị. Tuy nhiên với chính sách của MT Eastmark City, người mua nhà ngay cả khi đã nhận bàn giao, dọn vào sinh sống vẫn không cần lo nghĩ về thanh toán vì còn trong thời gian được hỗ trợ lãi suất - 12 tháng.

Đại diện Nhà phát triển dự án Rio Land chia sẻ: “Giải pháp tài chính chưa có tiền lệ với hỗ trợ lãi suất từ 300 triệu - 1 tỷ đồng là ưu đãi rất lớn của chủ đầu tư và Rio Land. Đây thực sự là nỗ lực của chúng tôi khi không chỉ chấp nhận cắt giảm lợi nhuận mà còn với mong muốn mang cơ hội an cư thật sự cho khách hàng”.

Chị Nhật Hằng chia sẻ hai vợ chồng dành dụm trong nhiều năm chỉ được hơn 800 triệu đồng/m2 thì với giá nhà hiện tại anh chị không thể với tới. Càng đợi lâu thì cơ hội có nhà lại càng thấp, khi biết MT Eastmark City công bố Giải pháp tài chính sở hữu căn hộ khi tích lũy dưới 1 tỷ chị Hằng đã tiến hành đặt chỗ ngay.