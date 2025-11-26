Quảng Trị: Tập trung tháo gỡ vướng mắc để tăng tốc các dự án tại Khu kinh tế Hòn La

Giá vàng trong nước và thế giới
Trước yêu cầu tăng tốc các dự án trọng điểm, Quảng Trị đang chỉ đạo quyết liệt nhằm xử lý những hạn chế còn tồn tại tại Khu Kinh tế Hòn La, qua đó tạo môi trường thuận lợi hơn cho nhà đầu tư...
Với diện tích khoảng 10.000 ha, khu kinh tế này không chỉ là nơi hội tụ của các dự án công nghiệp lớn mà còn là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Hiện tại, Khu Kinh tế Hòn La đã thu hút được 84 dự án với tổng vốn đầu tư lên tới 114.000 tỷ đồng, trong đó có 30 dự án đã đi vào hoạt động, chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến gỗ, dăm gỗ, cấu kiện bê tông, thép, chế biến quặng titan và dịch vụ bốc xếp cảng biển.
Doanh thu từ sản xuất công nghiệp và thương mại dịch vụ tại đây đạt khoảng 5.500 tỷ đồng mỗi năm, đóng góp vào ngân sách tỉnh khoảng 120 tỷ đồng và tạo việc làm cho gần 1.000 lao động. Những con số này cho thấy Khu Kinh tế Hòn La đang dần trở thành điểm tựa quan trọng cho sự phát triển công nghiệp của tỉnh Quảng Trị. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu phát triển bền vững, khu kinh tế này cần phải giải quyết một số vướng mắc còn tồn tại.
Hiện nay, Khu Kinh tế Hòn La đang triển khai hai dự án hạ tầng lớn nhằm cải thiện cơ sở hạ tầng và mở rộng không gian công nghiệp. Dự án hạ tầng kỹ thuật Khu Kinh tế Hòn La có tổng mức đầu tư 120 tỷ đồng và đã hoàn thành khoảng 82%. Dự án giải phóng mặt bằng và san lấp Khu công nghiệp Cảng biển Hòn La mở rộng có tổng vốn 186 tỷ đồng, phục vụ cho việc mở rộng không gian công nghiệp trong giai đoạn tới. Các dự án trọng điểm khác cũng đang được thúc đẩy mạnh mẽ, bao gồm Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, Cảng tổng hợp PTSC, Cảng tổng hợp Quốc tế Hòn La, và Tổ hợp chế biến sâu quặng Titan – Monazite.
Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Nguyễn Văn Phương đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai đồng bộ cơ chế, chính sách để phủ kín quy hoạch, xác lập thứ tự ưu tiên và chủ động điều chỉnh những nội dung quy hoạch cần thiết. Ông cũng yêu cầu tập trung tối đa nguồn lực để tháo gỡ các tồn tại, hỗ trợ Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong việc triển khai các dự án tại Trung tâm Điện lực Quảng Trạch, đặc biệt là việc sớm đưa Tổ máy 1 và Tổ máy 2 vào phát điện thương mại.
Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh cũng nhấn mạnh công tác quy hoạch phải ưu tiên cho hệ thống hạ tầng thiết yếu phục vụ đời sống dân cư, đảm bảo phát triển hài hòa giữa công nghiệp, dịch vụ và nhu cầu dân sinh.
Tại Nhà máy Titan Hoàng Long, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đã ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong việc bảo vệ môi trường, đặc biệt là hoàn thổ sau khai thác và định hướng đầu tư chế biến sâu. Ông Phương đề nghị đơn vị tiếp tục hiện đại hóa dây chuyền, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, nâng cao giá trị sản phẩm và duy trì các tiêu chuẩn môi trường trong toàn bộ hoạt động.
Với việc hạ tầng đang được hoàn thiện, nhiều dự án lớn tăng tốc và công tác tháo gỡ vướng mắc được chú trọng, Khu Kinh tế Hòn La được kỳ vọng sẽ tiếp tục mở rộng dư địa phát triển, thu hút thêm dòng vốn đầu tư và trở thành cực tăng trưởng quan trọng của khu vực trong thời gian tới.
Sự phát triển của khu kinh tế này không chỉ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của tỉnh Quảng Trị mà còn tạo ra những cơ hội việc làm mới, cải thiện đời sống cho người dân địa phương.
Tuy nhiên, để đạt được những mục tiêu này, cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng dân cư trong việc thực hiện các dự án và chính sách phát triển bền vững.
