Giải phóng mặt bằng chậm, nhiều dự án lớn ở Quảng Trị được yêu cầu xử lý dứt điểm

Tại Quảng Trị, tiến độ nhiều dự án trọng điểm đang bị chậm do vướng mắc mặt bằng, ảnh hưởng trực tiếp đến kế hoạch thi công. Trong chuyến công tác mới đây, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng yêu cầu địa phương khẩn trương gỡ vướng, giải quyết dứt điểm các tồn đọng để bảo đảm tiến độ chung...

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng cùng Đoàn công tác Trung ương đã có chuyến làm việc tại Quảng Trị ngày 14/11. Trong chương trình làm việc, Phó Thủ tướng đã đến thăm thôn Trung Đơn, xã Diên Sanh – nơi có số hộ dân bị ngập lụt nhiều nhất trong đợt mưa bão vừa qua. Toàn xã có khoảng 800 hộ dân bị ảnh hưởng, riêng thôn Càng có 18/18 hộ bị ngập.

Dù không có thiệt hại về người, nhưng tình trạng ngập sâu kéo dài đã khiến cơ sở vật chất hư hỏng, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn. Sau khi lắng nghe phản ánh của người dân, Phó Thủ tướng đề nghị chính quyền địa phương sớm có phương án hỗ trợ các trang thiết bị thiết yếu cho vùng ngập lũ thường xuyên như xuồng, thuyền, máy phát điện để chủ động ứng phó trong trường hợp bị cô lập.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng đã đến thăm và tặng quà động viên người dân thôn Trung Đơn, xã Diên Sanh

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã trực tiếp thị sát nhiều dự án lớn đang triển khai trên địa bàn. Tại Khu công nghiệp Quảng Trị (QTIP) xã Diên Sanh, do liên danh VSIP – Amata – Sumitomo Corporation làm chủ đầu tư với tổng vốn khoảng 2.074 tỷ đồng, đại diện nhà đầu tư cho biết đã hoàn thành toàn bộ giải phóng mặt bằng và được tỉnh cho thuê đất giai đoạn 1 với diện tích 96,05ha. Hiện khu công nghiệp đang thi công san nền và hạ tầng kỹ thuật: đợt 1 (20ha) hoàn thành 100%, đợt 2 (30ha) đạt 20% khối lượng. Nhà máy xử lý nước thải công suất 4.000 m³/ngày đêm hoàn thành 60%.

Các hạng mục đấu nối hạ tầng ngoài hàng rào cũng đang được triển khai: đường ngang qua đường sắt Bắc – Nam đã hoàn thành 100%, đấu nối với Quốc lộ 1 đạt 60%. Tính đến nay, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh đã cấp chứng nhận đầu tư cho 2 doanh nghiệp Singapore trong lĩnh vực dệt may, tổng vốn 32 triệu USD, dự kiến tạo việc làm cho hơn 2.000 lao động.

Phó Thủ tướng đi kiểm tra tại Khu công nghiệp Quảng Trị

Tại Dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy với quy mô 685ha và tổng mức đầu tư 15.000 tỷ đồng, Phó Thủ tướng kiểm tra tiến độ thực hiện các hạng mục chính. Dự án được chia thành 3 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 gồm 4 bến, mức đầu tư 5.902 tỷ đồng, thi công từ năm 2023–2027. Hiện giải phóng mặt bằng giai đoạn 1 đã hoàn thành; các giai đoạn tiếp theo đang được chủ đầu tư phối hợp địa phương triển khai thủ tục theo tiến độ chung.

Tại công trường, các hạng mục cọc khoan nhồi, hệ dầm, gia cố gầm bến, lắp đặt sàn bê tông đúc sẵn tại bến 1 và bến 2 đạt khoảng 65% khối lượng. Hệ thống đê, kè chắn sóng phía Đông đạt 63%, dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2026. Công tác nạo vét vũng quay tàu, luồng tàu và khu nước trước bến hiện đạt 26% khối lượng thi công. Chủ đầu tư kiến nghị Chính phủ và tỉnh sớm hoàn tất thủ tục cấp phép thu hồi cát, giải phóng mặt bằng bổ sung, đồng thời nghiên cứu phương án kết nối giao thông đường bộ, đường sắt với Cảng Mỹ Thủy và xem xét bổ sung một số bến chuyên dụng dọc tuyến đê.

Đối với Dự án Cảng hàng không Quảng Trị, Phó Thủ tướng ghi nhận tình trạng chậm bàn giao mặt bằng, không đảm bảo tiến độ theo hợp đồng BOT. Sự chậm trễ này đã tác động trực tiếp đến tiến độ tổng thể của dự án. Hiện dự án gồm 7 gói thầu: sân đỗ máy bay đã hoàn thành; đường cất – hạ cánh, đường lăn và đường nội bộ mới đạt 4,6% giá trị sản lượng; Nhà ga hành khách và Đài kiểm soát không lưu đạt 3,6%; hệ thống điện nguồn, chiếu sáng và tín hiệu đạt 5,7%; các hạng mục DVOR/DME và hạ tầng phụ trợ đạt 8%.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng tặng quà cho các đơn vị thi công Cảng hàng không Quảng Trị

Phó Thủ tướng cũng kiểm tra dự án thành phần đoạn Vạn Ninh – Cam Lộ thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021–2025 tại xã Hiếu Giang và Dự án Đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông – Tây.

Sau khi nghe báo cáo của các đơn vị, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đề nghị các dự án chậm tiến độ giải phóng mặt bằng phải có giải pháp mới, tập trung nguồn lực để đảm bảo tiến độ chung. Các đơn vị thi công cần tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa thiết bị và nhân lực đối với những phần việc đã có mặt bằng. Ông cũng đề nghị Quảng Trị đồng hành chặt chẽ hơn với nhà đầu tư để giải quyết dứt điểm các tồn đọng.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh vai trò của các dự án trọng điểm ở khu vực phía Nam tỉnh, đặc biệt là Cảng biển Mỹ Thủy – dự án được kỳ vọng tạo sức bật lớn cho Khu kinh tế Đông Nam. Ông đề nghị tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án Quốc lộ 15D nhằm bảo đảm kết nối Cảng Mỹ Thủy và Khu công nghiệp Quảng Trị với Cửa khẩu quốc tế La Lay, qua đó thúc đẩy giao thương Việt Nam – Lào – Thái Lan và mở ra không gian phát triển mới cho Quảng Trị.