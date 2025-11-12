Đồng Nai thông qua nhiều dự án giao thông quan trọng kết nối với TP. Hồ Chí Minh

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 12/11/2025
Thanh Thủy
12/11/2025, 08:05
HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về đầu tư hạ tầng giao thông kết nối với TP. Hồ Chí Minh. Các dự án kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội…
Ngày 10/11, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến các dự án giao thông quan trọng.
Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết về việc thống nhất cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, cầu Phú Mỹ 2 đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, theo hình thức đối tác công tư (PPP).
Việc thông qua nghị quyết nhằm đảm bảo điều kiện pháp lý giao cơ quan có thẩm quyền (theo quy định của pháp luật về PPP) thực hiện dự án đi qua địa bàn hai địa phương khi thực hiện 3 dự án trên.
Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái, có tổng chiều dài 11,6 km, tổng mức vốn đầu tư sơ bộ khoảng 20.524 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ 2025 - 2028; hình thức đầu tư PPP và đầu tư công (ngân sách tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh); cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án (dự kiến) là UBND Đồng Nai.
Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), tổng chiều dài 11,8 km, tổng mức vốn đầu tư dự kiến 11.758 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ 2025 - 2028; hình thức đầu tư PPP và đầu tư công (ngân sách tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh); cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án(dự kiến) là UBND tỉnh Đồng Nai.
Dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2, tổng chiều dài 14,8 km, tổng mức vốn đầu tư dự kiến 16.445 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ 2025 - 2028; hình thức đầu tư PPP và đầu tư công (ngân sách tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh); cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án (dự kiến) là UBND TP. Hồ Chí Minh.
Theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai Trương Thị Hương Bình, hệ thống giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh hiện nay chủ yếu dựa trên 3 phương thức vận tải là đường bộ, đường sắt, đường thủy, trong đó vận tải đường bộ là chính.
Tuy nhiên, với mật độ phương tiện tăng cao, các tuyến đường bộ hiện hữu đã quá tải, gây tắc nghẽn liên tục như quốc lộ 1, quốc lộ 51... Mặc dù, trong thời gian qua các tuyến đường kết nối giữa 2 tỉnh đã được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện như đường vành đai, cao tốc, liên kết vùng, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng và nhu cầu giao thông kết nối, đặc biệt khi Sân bay quốc tế Long Thành chính thức đưa vào hoạt động.
Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cho biết việc đầu tư các dự án giao thông kết nối với hai địa phương trong khu vực nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối với các địa phương lân cận, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.
“Trong đó, việc kết nối giao thông với TP. Hồ Chí Minh sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung”, bà Bình nhận định.
Tại kỳ họp, UBND tỉnh Đồng Nai cũng trình HĐND tỉnh tờ trình dự thảo Nghị quyết về thống nhất chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện 3 dự án kết nối tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh gồm: Dự án đầu tư xây dựng Cầu Thạnh Hội 2, cầu Tân An (cầu Tân An - Lạc An), cầu Tân Hiền (cầu Tân Hiền - Thường Tân).
Theo đó, UBND tỉnh đề xuất thống nhất đầu tư dự án cầu Thạnh Hội 2 và cầu Tân An (Tân An - Lạc An) sử dụng nguồn vốn ngân sách TP. Hồ Chí Minh, giao UBND TP. Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản thực hiện; riêng cầu Tân Hiền (Tân Hiền - Thường Tân) sử dụng vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai và giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, ngoài các dự án đầu tư công đang được hai địa phương nghiên cứu triển khai, việc kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân cùng tham gia thực hiện các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư đang được ưu tiên khuyến khích.
Cũng tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hương Lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây) tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.888 tỷ đồng theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Trong đó, trên 3.000 tỷ đồng thuộc dự án nhóm A theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 9, Luật Đầu tư công năm 2024 và có sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 573 tỷ đồng.
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 đi qua các phường của thành phố Cần Thơ là công trình giao thông trọng điểm với tổng vốn đầu tư gần 7.238 tỷ đồng. Dù đã khởi công, dự án vẫn vướng mắc trong giải phóng mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện…
UBND TP. Hồ Chí Minh vừa chấp thuận kế hoạch chi tiết triển khai Dự án thành phần 2 Nâng cấp đường trục Bắc - Nam (đoạn từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành), dự kiến khởi công trong quý 4/2026…
Đây là một trong bốn công trình trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025–2030, nằm trong chiến lược phát triển đô thị bền vững của tỉnh…
Quảng Trị đang chứng kiến một làn sóng phát triển đô thị mạnh mẽ với việc phê duyệt hàng loạt dự án đô thị mới. Mới đây, UBND tỉnh đã có quyết định chấp thuận 3 dự án lớn với tổng vốn đầu tư gần 4.100 tỷ đồng.
UBND TP. Cần Thơ kiến nghị Chính phủ cho phép đấu giá công khai các trụ sở, đất dôi dư sau sáp nhập để bổ sung nguồn vốn đầu tư hạ tầng; cũng như chuyển đổi một số trụ sở lớn thành trung tâm đổi mới sáng tạo vùng, trung tâm dữ liệu hành chính công, hỗ trợ chuyển đổi số…
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: