Đồng Nai thông qua nhiều dự án giao thông quan trọng kết nối với TP. Hồ Chí Minh

HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua nhiều nghị quyết quan trọng về đầu tư hạ tầng giao thông kết nối với TP. Hồ Chí Minh. Các dự án kỳ vọng góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông vùng Đông Nam Bộ, tăng cường liên kết vùng và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội…

Ngày 10/11, HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X đã tổ chức kỳ họp thứ 6 (chuyên đề) xem xét, thông qua các tờ trình, dự thảo nghị quyết liên quan đến các dự án giao thông quan trọng.

THỐNG NHẤT ĐẦU TƯ BA DỰ ÁN CẦU THEO PHƯƠNG THỨC PPP

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Đồng Nai đã thông qua Nghị quyết về việc thống nhất cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái, cầu Long Hưng, cầu Phú Mỹ 2 đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh, theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Việc thông qua nghị quyết nhằm đảm bảo điều kiện pháp lý giao cơ quan có thẩm quyền (theo quy định của pháp luật về PPP) thực hiện dự án đi qua địa bàn hai địa phương khi thực hiện 3 dự án trên.

Phà Cát Lái hiện hữu.

Cụ thể, dự án đầu tư xây dựng cầu Cát Lái, có tổng chiều dài 11,6 km, tổng mức vốn đầu tư sơ bộ khoảng 20.524 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ 2025 - 2028; hình thức đầu tư PPP và đầu tư công (ngân sách tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh); cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án (dự kiến) là UBND Đồng Nai.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Long Hưng (cầu Đồng Nai 2), tổng chiều dài 11,8 km, tổng mức vốn đầu tư dự kiến 11.758 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ 2025 - 2028; hình thức đầu tư PPP và đầu tư công (ngân sách tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh); cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án(dự kiến) là UBND tỉnh Đồng Nai.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Mỹ 2, tổng chiều dài 14,8 km, tổng mức vốn đầu tư dự kiến 16.445 tỷ đồng; thời gian thực hiện từ 2025 - 2028; hình thức đầu tư PPP và đầu tư công (ngân sách tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh); cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án (dự kiến) là UBND TP. Hồ Chí Minh.

TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ HẠ TẦNG GIAO THÔNG KẾT NỐI VÙNG

Theo Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai Trương Thị Hương Bình, hệ thống giao thông kết nối giữa tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh hiện nay chủ yếu dựa trên 3 phương thức vận tải là đường bộ, đường sắt, đường thủy, trong đó vận tải đường bộ là chính.

Tuy nhiên, với mật độ phương tiện tăng cao, các tuyến đường bộ hiện hữu đã quá tải, gây tắc nghẽn liên tục như quốc lộ 1, quốc lộ 51... Mặc dù, trong thời gian qua các tuyến đường kết nối giữa 2 tỉnh đã được quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện như đường vành đai, cao tốc, liên kết vùng, tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng kỳ vọng và nhu cầu giao thông kết nối, đặc biệt khi Sân bay quốc tế Long Thành chính thức đưa vào hoạt động.

Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Đồng Nai cho biết việc đầu tư các dự án giao thông kết nối với hai địa phương trong khu vực nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống giao thông theo quy hoạch vùng Đông Nam Bộ, nâng cao năng lực vận tải, tăng cường kết nối với các địa phương lân cận, phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương.

“Trong đó, việc kết nối giao thông với TP. Hồ Chí Minh sẽ thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Đồng Nai nói riêng và khu vực Đông Nam Bộ nói chung”, bà Bình nhận định.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh Đồng Nai cũng trình HĐND tỉnh tờ trình dự thảo Nghị quyết về thống nhất chủ trương giao cơ quan chủ quản thực hiện 3 dự án kết nối tỉnh Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh gồm: Dự án đầu tư xây dựng Cầu Thạnh Hội 2, cầu Tân An (cầu Tân An - Lạc An), cầu Tân Hiền (cầu Tân Hiền - Thường Tân).

Theo đó, UBND tỉnh đề xuất thống nhất đầu tư dự án cầu Thạnh Hội 2 và cầu Tân An (Tân An - Lạc An) sử dụng nguồn vốn ngân sách TP. Hồ Chí Minh, giao UBND TP. Hồ Chí Minh làm cơ quan chủ quản thực hiện; riêng cầu Tân Hiền (Tân Hiền - Thường Tân) sử dụng vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai và giao UBND tỉnh Đồng Nai làm cơ quan chủ quản.

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, ngoài các dự án đầu tư công đang được hai địa phương nghiên cứu triển khai, việc kêu gọi các nhà đầu tư tư nhân cùng tham gia thực hiện các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư đang được ưu tiên khuyến khích.

Cũng tại kỳ họp thứ 6, HĐND tỉnh Đồng Nai cũng đã thông qua nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Hương Lộ 2 (đoạn từ Quốc lộ 51 đến cao tốc TP. Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây) tổng mức đầu tư dự án khoảng 5.888 tỷ đồng theo phương thức PPP, loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT). Trong đó, trên 3.000 tỷ đồng thuộc dự án nhóm A theo quy định tại điểm a, khoản 3 Điều 9, Luật Đầu tư công năm 2024 và có sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh Đồng Nai thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng khoảng 573 tỷ đồng.