Đề xuất đầu tư phát triển hạ tầng giao thông kết nối cửa khẩu Xa Mát

Thứ Năm, 13/11/2025
Thanh Thủy
13/11/2025, 15:26
Đề xuất xây dựng dự án phát triển hạ tầng giao thông kết nối cửa khẩu Xa Mát tại tỉnh Tây Ninh đến năm 2030 với tổng mức đầu tư dự kiến gần 200 tỷ đồng, nhằm hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông, góp phần xây dựng đô thị biên giới kiểu mẫu, hiện đại, bền vững…
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh vừa có báo cáo UBND tỉnh về đề xuất chủ trương đầu tư dự án “Phát triển hạ tầng giao thông kết nối cửa khẩu Xa Mát (xã Tân Lập) đến năm 2030”.
Theo báo cáo đề xuất của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, tổng mức đầu dự án dự kiến gần 200 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2026 - 2030, bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựng, tư vấn và dự phòng.
Nguồn vốn thực hiện dự kiến bố trí từ ngân sách địa phương, chủ yếu sử dụng nguồn thu phí sử dụng công trình hạ tầng khu kinh tế cửa khẩu theo Nghị quyết số 188/NQ-HĐND, ngày 25/9/2024 của HĐND tỉnh Tây Ninh.
Dự án được chia thành hai giai đoạn: giai đoạn chuẩn bị (2025 - 2026) lập, thẩm định và phê duyệt dự án, tổ chức bồi thường, giải phóng mặt bằng; giai đoạn triển khai (2027 - 2030) thi công các hạng mục xây dựng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Theo đề xuất, dự án “Phát triển hạ tầng giao thông kết nối cửa khẩu Xa Mát đến năm 2030” sẽ xây dựng mới hai tuyến giao thông chính N1 và D3, là các tuyến đường trục trung tâm trong Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, kết nối trực tiếp từ khu vực cửa khẩu đến các khu chức năng dịch vụ, thương mại, logistics và dân cư. Tổng chiều dài khoảng 3,57 km, diện tích sử dụng đất khoảng 20,9 ha (sẽ được xác định cụ thể ở giai đoạn lập báo cáo nghiên cứu khả thi).
Khi hoàn thành, các tuyến đường sẽ tạo thành mạng lưới giao thông khép kín, liên thông giữa khu vực cửa khẩu, trung tâm hành chính - thương mại và khu dịch vụ hậu cần, bảo đảm lưu thông hàng hóa, phương tiện và hành khách thuận lợi, an toàn, hiệu quả.
Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh, cửa khẩu quốc tế Xa Mát là một trong hai cửa khẩu trọng điểm của tỉnh, có vai trò đặc biệt quan trọng trong hoạt động giao thương hàng hóa, du lịch và hợp tác biên giới Việt Nam - Campuchia. Trong bối cảnh phát triển hành lang kinh tế Đông - Tây và tuyến cao tốc Gò Dầu - Xa Mát, việc đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối khu vực cửa khẩu trở thành yêu cầu cấp thiết nhằm hoàn thiện trục giao thông khung trong Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát theo quy hoạch được phê duyệt.
Mục tiêu của dự án là hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông trục chính trong Khu kinh tế cửa khẩu Xa Mát, hình thành tuyến kết nối đồng bộ giữa cửa khẩu quốc tế Xa Mát và các khu chức năng đã được quy hoạch như khu dịch vụ, khu công nghiệp, khu dân cư và khu logistics. Qua đó, tạo nền tảng phát triển đô thị cửa khẩu hiện đại, văn minh, xanh và bền vững.
Dự án còn góp phần hoàn chỉnh mạng lưới giao thông khu vực, kết nối hiệu quả Quốc lộ 22B, Quốc lộ 14C và tuyến cao tốc Gò Dầu – Xa Mát, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển dịch vụ logistics, thương mại, dân cư và đô thị biên giới, đồng thời nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa qua khu vực cửa khẩu.
Bên cạnh ý nghĩa kinh tế, dự án còn góp phần bảo đảm an ninh - quốc phòng, trật tự khu vực biên giới, ổn định dân cư, cải thiện đời sống người dân vùng cửa khẩu; góp phần xây dựng Xa Mát thành đô thị biên giới kiểu mẫu, hiện đại, bền vững, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ chủ quyền lãnh thổ.
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Tây Ninh cũng kiến nghị UBND tỉnh phê duyệt dự án Cửa khẩu Chàng Riệc (xã Tân Lập, Tân Ninh) với tổng mức đầu tư gần 138 tỷ đồng; dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2028.
Dự án xây dựng Trạm kiểm soát liên hợp, khu Quốc môn và barie kiểm soát, khu quảng trường, mảng xanh cảnh quan cùng hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Công trình có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới Tây Ninh, góp phần hoàn thiện hạ tầng cửa khẩu, nâng cao năng lực xuất nhập cảnh, đảm bảo an ninh quốc phòng và thúc đẩy thương mại, logistics, du lịch xuyên biên giới.
07:17, 08/10/2025
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
