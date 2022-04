Giải quyết dứt điểm vướng mắc mặt bằng trong tháng 4 và nguồn vật liệu cao tốc Bắc-Nam giai đoạn 1

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành vừa ký Công điện 366/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ Giao thông vận tải; Tỉnh ủy, UBND 9 tỉnh: Ninh Bình, Nghệ An, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Tiền Giang và các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công nghiệp - Viễn thông Quân đội về việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành khối lượng còn lại của công tác giải phóng mặt bằng và xử lý vướng mắc về mỏ vật liệu đất đắp nền đường của dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Công điện nêu rõ, dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020 là dự án quan trọng quốc gia được Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư.

Chính phủ thông qua mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án, gồm 11 dự án thành phần với tổng chiều dài 652,86km trong năm 2024. Trong đó, 4 dự án thành phần Mai Sơn - Quốc lộ 45, Cam Lộ - La Sơn, Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Phan Thiết - Dầu Giây phải hoàn thành, đưa vào khai thác trong năm 2022.

Thời gian qua, Bộ Giao thông vận tải và các bộ, ngành, các địa phương rất tích cực triển khai dự án, kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Hiện tổng thể công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đạt 99,99%, các cơ quan, đơn vị đang quyết tâm, nỗ lực tổ chức thi công.

Theo đó, liên quan đến các tồn tại về công tác giải phóng mặt bằng tính đến ngày 15/4, thứ nhất, đoạn Nghi Sơn - Diễn Châu, tỉnh Nghệ An phát sinh vướng mắc khu đất nghĩa trang Giáo xứ thuộc xã Quỳnh Trang, thị xã Hoàng Mai và 12 vị trí cột điện cao thế chưa hoàn thành di dời.

Thứ hai, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, tỉnh Nghệ An còn 56m do 4 hộ dân huyện Hưng Nguyên chưa thực hiện các thủ tục bồi thường.

Bên cạnh đó, khoảng 2.725m bồi thường nhưng chưa bàn giao mặt bằng, trong đó, huyện Diễn Châu còn 35m qua khu nghĩa trang xóm Tây Thọ, xã Diễn Thọ và 800m rừng phòng hộ xã Diễn Phú; huyện Hưng Nguyên còn 100m qua khu nghĩa trang xóm Đại Huệ, xã Hưng Tây và 1.790m qua 11 khu dân cư. Ngoài ra, còn 30 vị trí đường điện chưa hoàn thành di dời, gồm 3 vị trí điện cao thế, 12 vị trí điện trung thế và 15 vị trí điện hạ thế.

Thứ ba, đoạn Cam Lộ - La Sơn, hiện còn 1 vị trí đường điện 220KV và phần mặt bằng của một số hạng mục phát sinh do điều chỉnh, xử lý kỹ thuật thuộc tỉnh Quảng Trị và 13 vị trí đường điện cao thế chưa di dời và phần mặt bằng của một số hạng mục phát sinh do điều chỉnh, xử lý kỹ thuật thuộc tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Thứ tư, đoạn Nha Trang - Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa hiện còn khoảng 1,0km do 10 hộ dân và vật liệu đá tập kết của 02 mỏ đá Hoá An 1, Phước Thành chưa di dời; 08 vị trí cột điện cao thế, 36 vị trí cột điện trung thế, 18 vị trí cột điện hạ thế.

Thứ năm, đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo hiện còn 1 vị trí cột điện trung thế và 50m cáp viễn thông chưa di dời thuộc tỉnh Khánh Hòa; khoảng 400m đường ống nước thuộc tỉnh Ninh Thuận.

Thứ sáu, đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận hiện còn 17 vị trí cột điện cao thế 220kV - 500kV.

Thứ bảy, đoạn Phan Thiết - Dầu Giây hiện còn 1 vị trí cột điện 500kV, 10 cột điện hạ thế, 41 cột viễn thông nằm trên tuyến nối cao tốc với Quốc lộ 1A thuộc tỉnh Bình Thuận và tỉnh Đồng Nai hiện còn 1 đường điện 220kV, 1 đường điện 500kV chưa được nâng cao tĩnh không, 14 vị trí cột điện trung thế và 8.020m đường ống nước chưa di dời.

Thứ tám, cầu Mỹ Thuận 2, tỉnh Tiền Giang hiện còn 3 vị trí cột điện cao thế chưa hoàn thành di dời.

Liên quan đến những tồn tại về nguồn vật liệu đất đắp nền đường, công điện 366 chỉ rõ, hiện vẫn còn thiếu 4,1 triệu m3 chưa hoàn thành thủ tục cấp giấy phép khai thác.

Trong đó, đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 (tỉnh Ninh Bình) thiếu khoảng 0,4 triệu m3; đoạn Nha Trang - Cam Lâm (tỉnh Khánh Hòa) thiếu khoảng 0,8 triệu m3; đoạn Cam Lâm - Vĩnh Hảo (tỉnh Ninh Thuận) thiếu khoảng 2,0 triệu m3; đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) thiếu khoảng 0,9 triệu m3.

Bên cạnh đó, còn 3 mỏ đất với tổng trữ lượng 1,34 triệu m3 tại tỉnh Bình Thuận thuộc đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết được cấp phép nhưng chưa được khai thác do đang hoàn tất các thủ tục thuê đất, nộp các khoản thuế, phí và thực hiện bồi thường nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu trên đất,...

Để đảm bảo mục tiêu hoàn thành dự án, đặc biệt là 4 dự án thành phần hoàn thành năm 2022, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quyết tâm, nỗ lực khẩn trương hoàn thành khối lượng còn lại của công tác giải phóng mặt bằng nêu trên để bàn giao toàn bộ mặt bằng cho dự án trong tháng 4/2022.

Đồng thời, chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ với các chủ sở hữu, sử dụng các công trình hạ tầng kỹ thuật để hoàn thành di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật đáp ứng tiến độ bàn giao mặt bằng nêu trên.

Đẩy nhanh tiến độ giải quyết các điều kiện, thủ tục về giấy phép đối với các mỏ vật liệu còn lại theo quy định đáp ứng đủ nhu cầu vật liệu phục vụ thi công dự án; rút ngắn các thủ tục hành chính trong thuê đất, nộp phí, lệ phí.

“Riêng đối với địa bàn tỉnh Ninh Bình và tỉnh Bình Thuận cần hỗ trợ giải quyết dứt điểm các vướng mắc về vật liệu đất đắp nền đường cung cấp cho đoạn Mai Sơn - Quốc lộ 45 và đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết hoàn thành trong tháng 4/2022”, công điện lưu ý.

Đặc biệt, vận động người dân tạo điều kiện cho nhà thầu có thể khai thác vật liệu đất từng phần ngay sau khi thực hiện bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, cây cối, hoa màu, không phải chờ đến khi hoàn thành bồi thường toàn bộ diện tích mỏ mới được khai thác.

Về phía Bộ Giao thông vận tải, cần chỉ đạo các Ban quản lý dự án và các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với các địa phương, chủ quản lý, sử dụng công trình hạ tầng kỹ thuật cần di dời trong quá trình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, di dời công trình hạ tầng kỹ thuật bảo đảm tiến độ hoàn thành nêu trên.

Chủ động rà soát các tồn tại, vướng mắc phát sinh về giải phóng mặt bằng và nguồn vật liệu cung cấp cho từng dự án, kịp thời làm việc với các địa phương để giải quyết, tháo gỡ.

Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Bưu chính Viễn thông Việt Nam, Công nghiệp - Viễn thông Quân đội khẩn trương chỉ đạo các chủ quản lý, chủ sử dụng công trình hạ tầng điện, đường cáp viễn thông thuộc phạm vi quản lý, đẩy nhanh tiến độ di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật còn lại bảo đảm tiến độ hoàn thành bàn giao mặt bằng.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND các tỉnh chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc chậm bàn giao mặt bằng và hoàn thành xử lý vướng mắc về mỏ vật liệu đất đắp nền đường làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ giải ngân các dự án giao thông vừa diễn ra, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể cũng yêu cầu các ban quản lý dự án, Sở Giao thông vận tải gấp rút tìm ra giải pháp đẩy nhanh tiens độ, tranh thủ ngay khi giải quyết được vật liệu, thời tiết thuận lợi để tăng ca, tăng kíp đẩy nhanh tiến độ, bù phần chậm.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể bày tỏ sự sốt ruột khi bên cạnh các đơn vị có kết quả giải ngân tốt, nhiều ban quản lý dự án, Sở Giao thông vận tải vẫn có tỷ lệ giải ngân thấp so với mức bình quân chung của bộ là 25,9% như Ban Quản lý dự án 6 (19,3%), Ban Quản lý dự án 7 (23,3%), Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (19,7%), Ban Quản lý dự án 2 (21%)...

Đáng lưu ý, tính đến ngày 15/4, đối với Ban Quản lý dự án 7 chủ đầu tư đoạn Vĩnh Hảo - Phan Thiết sẽ về đích năm 2022 hiện đạt 32,92% giá trị xây lắp, chậm 12,21% so với kế hoạch đề ra, tương đương chậm 2 tháng so với kế hoạch. Do đó cần phải quyết tâm hơn nữa, đưa dự án đạt mốc 36% sản lượng đến 30/4 và hơn 50% sản lượng đến ngày 30/6.