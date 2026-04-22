Giám đốc Công ty Hoàng Dân kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt

Đỗ Mến

22/04/2026, 09:58

Sau gần 1 tháng tuyên bản án sơ thẩm, đến nay Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã nhận được đơn kháng cáo của 3/23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại các Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân và các đơn vị khác...

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Văn Dân (Giám đốc Công ty Hoàng Dân), Vũ Đình Thịnh (Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân), Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban 2) đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Riêng bị cáo Thịnh còn đề nghị Tòa phúc thẩm – Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội xem lại phần trách nhiệm dân sự đối với mình.

Trước đó, vào đầu tháng 4, Tòa án nhân dân TP Hà Nội xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Dân mức án 14 năm tù về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.

Bị cáo Trần Văn Lăng lĩnh mức án 13 năm tù về tội Nhận hối lộ và Vũ Đình Thịnh mức án 7 năm tù về tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Các bị cáo còn lại lĩnh mức án từ 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo – 6 năm tù.

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Văn Dân đưa hối lộ hơn 40,2 tỷ đồng để được trúng thầu gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk); gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An); gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải (Lạng Sơn) và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng (Hòa Bình).

Đây là các gói thầu thuộc dự án thủy do các Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) làm chủ đầu tư. Các sai phạm về vi phạm đấu thầu gây thiệt hại hơn 251 tỷ đồng cho nhà nước.

Ngoài ra, trong quá trình thi công và hoạt động kinh doanh, bị cáo Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo bị cáo Bùi Cao Nguyên (phụ trách tài chính) và Vũ Thị Kim Liên (kế toán trưởng) thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng hai hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 99 tỷ đồng.

Bản án sơ thẩm nêu rõ trong vụ án này, hành vi của các bị cáo xâm phạm đến sự công bằng, trật tự quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đấu thầu và kế toán, ảnh hưởng đến tính minh bạch và chính xác trong hoạt động của các lĩnh vực này, làm thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của Nhà nước.

Hành vi của các bị cáo đã làm giảm uy tín của bộ máy Nhà nước, gây tâm lý hoang mang của dư luận xã hội.

Đối với hành vi của nhóm bị cáo nhận hối lộ, Hội đồng xét xử cho rằng các bị cáo đã xâm phạm đến tính đúng đắn của hoạt động bình thường trong các cơ quan Nhà nước, vi phạm quy định về sự liêm chính của người có chức vụ, làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào Đảng, vào Nhà nước. Do đó, cần phải có hình phạt tương ứng với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội.

Tuy nhiên, Hội đồng xét xử đã cân nhắc mức độ hành vi phạm tội, cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của các bị cáo để phân hóa hành vi, định lượng hình phạt phù hợp với tính chất phạm tội của từng bị cáo.

Bên cạnh đó, tòa án cũng quyết định sung công quỹ khoản tiền các bị cáo đã đưa và nhận hối lộ. Ghi nhận việc gia đình các bị cáo đã nộp tổng cộng hơn 30 tỷ đồng.

