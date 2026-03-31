Giám đốc Công ty Hoàng Dân xin dùng 175 cây vàng để khắc phục hậu quả

Thừa nhận các sai phạm, bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân mong muốn dùng 175 cây vàng và một số bất động sản để khắc phục hậu quả trong vụ án liên quan đến các dự án thủy lợi, gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 251 tỷ đồng...

Chiều 30/3, phiên tòa xét xử 23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (Công ty Hoàng Dân) cùng một số đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục với phần xét hỏi.

Theo cáo buộc, sai phạm của các bị cáo xảy ra tại các gói thầu thủy lợi do Công ty Hoàng Dân thực hiện gồm gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk); gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An); gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải (Lạng Sơn); và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng (Hòa Bình).

Đối với hành vi vi phạm đấu thầu, các bị cáo gây thiệt hại cho nhà nước hơn 251 tỷ đồng.

Trả lời thẩm vấn tại tòa, bị cáo Nguyễn Văn Dân khai nhận dự án Bản Mồng được phê duyệt đầu tư xây dựng năm 2009 với tổng cộng 256 gói thầu. Trong đó, gói thầu số 36 do Ban Quản lý đầu tư và xây dựng Thủy lợi 4 (Ban 4) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) làm chủ đầu tư có giá trị đặc biệt lớn, hơn 1.043 tỷ đồng.

Bị cáo Dân đã gặp bị cáo Hoàng Văn Thắng - khi đó là Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ) tại nhà riêng để xin đấu thầu và trúng thầu.

Tại cuộc gặp, bị cáo Hoàng Văn Thắng nói doanh nghiệp làm tốt thì sẽ ủng hộ. Bị cáo Dân đã đưa cho bị cáo Thắng 200.000 USD để nhờ vả liên quan đến dự án Bản Mồng. Số tiền này, bị cáo Dân để trong túi xách, khi đến đã để ở bàn uống nước.

Ngoài ra, vào các dịp lễ, tết sau đó, bị cáo Dân cũng nhiều lần gặp bị cáo Thắng để tặng quà, mỗi lần khoảng vài chục triệu.

Qua giới thiệu của bị cáo Thắng, giám đốc Công ty Hoàng Dân đã gặp bị cáo Trần Tố Nghị - khi đó là quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình và được Nghị giới thiệu sang Ban 4 để gặp Nguyễn Hải Thanh (đang trốn truy nã) - khi đó là Cục phó Cục Quản lý xây dựng công trình kiêm giám đốc Ban 4.

Về các dự án khác, bị cáo Dân khai không tham gia trực tiếp vào quá trình đấu thầu mà được nghe báo cáo lại. Công ty Hoàng Dân nhận được file tài liệu của chủ đầu tư về gói thầu, bản thân bị cáo không tham gia trực tiếp và cũng được nhân viên báo cáo.

"Bản thân bị cáo thiếu hiểu biết trong quản trị và không ngờ hậu quả nghiêm trọng như thế này, nếu biết đã không vi phạm", bị cáo Dân trình bày.

Tại tòa, chủ tọa cũng hỏi bị cáo Dân về số lượng 175 cây vàng cơ quan điều tra thu giữ. Giám đốc Công ty Hoàng Dân cho biết đây là tài sản được tích lũy từ khi gia đình kinh doanh cây xăng. Số vàng đó, vợ của bị cáo đã mua và để đó. Bên cạnh đó, bị cáo Dân cũng cho biết bản thân bị cáo đã nhận thức được sai phạm nên mong muốn dùng 175 cây vàng và một số bất động sản để khắc phục hậu quả vụ án.

Cũng trong phiên thẩm vấn chiều nay, bị cáo Hoàng Văn Thắng thừa nhận việc cầm tiền là sai, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước.

Bị cáo Trần Tố Nghị thừa nhận đã cầm 13 tỷ đồng từ bị cáo Nguyễn Văn Dân. Bị cáo Nghị khai nhận trong quá trình đấu thầu, bị cáo cũng có ý kiến với chủ đầu tư. Sau đó, khi công việc hoàn tất, bị cáo Dân có đến cảm ơn thì bị cáo cũng nghĩ đơn giản “người ta cám ơn mình thì mình nhận”. Tuy nhiên, đến nay bị cáo nhận thấy đó là hành vi sai trái, là nhận hối lộ.

Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Văn Dân đưa hối lộ hơn 40,2 tỷ đồng để được trúng thầu các dự án trên. Trong vụ án này, bị cáo Dân bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và Đưa hối lộ.