Giám đốc Công ty Hoàng Dân lĩnh án 14 năm tù

Chiều 7/4, sau nhiều ngày nghỉ nghị án, TAND TP Hà Nội tuyên án đối với 23 bị cáo trong vụ án xảy ra tại các Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cũ), Công ty TNHH MTV Đầu tư và Xây dựng Hoàng Dân (viết tắt là Công ty Hoàng Dân) và các đơn vị khác...
Theo phán quyết của tòa án, bị cáo Nguyễn Văn Dân, Giám đốc Công ty Hoàng Dân lĩnh
mức án 3 năm tù vì tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; 9 năm tù vì tội Vi phạm
quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và 2 năm tù cho tội danh Đưa hối lộ. Tổng cộng 14 năm tù.
Có 5 bị cáo thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn –
cũ bị truy tố về tội Nhận hối lộ gồm: Hoàng Văn Thắng - cựu Thứ trưởng lĩnh án
4 năm, Trần Tố Nghị (nguyên quyền Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình) 6
năm tù, Nguyễn Hải Thanh (nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công
trình, kiêm Giám đốc Ban 4) mức án 5 năm tù, Trần Văn Lăng (nguyên Giám đốc Ban
2) mức án 13 năm tù và Lê Văn Hiến (nguyên Giám đốc Ban 8) mức án 3 năm 6 tháng
tù.
Theo hội đồng xét xử, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự
quản lý kinh tế nhà nước trong hoạt động đấu thầu, gây thiệt hại nghiêm trọng.
Hành vi của các bị cáo gây dư luận tâm lý hoang mang nên cần xử lý nghiêm, tương
xứng với hành vi phạm tội.
Tuy nhiên, tòa án cũng xem xét các tình tiết giảm nhẹ
như một số bị cáo có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, tích cực hợp tác với cơ
quan điều tra. Một số bị cáo có nhiều thành tích trong công tác.
Bản thân bị cáo Nguyễn Văn Dân cũng chủ động tố cáo hành vi
nhận hối lộ của các bị cáo khác trong vụ án ngay từ giai đoạn điều tra.
Tòa án cũng quyết định sung công quỹ khoản tiền các bị cáo đã đưa và nhận hối lộ. Ghi nhận việc gia đình các bị cáo đã nộp tổng cộng hơn 30 tỷ đồng.
Trong vụ án này, tòa án xác định thiệt hại các bị cáo gây ra là hơn
350 tỷ đồng. Theo hội đồng xét xử, các Ban Quản lý và xây dựng công trình thủy
lợi không phải là chủ thể bị thiệt hại trực tiếp do giá trúng thầu không vượt
dự toán, không có tài liệu chứng minh thiệt hại do nâng khống hóa đơn, chi trả
không đúng. Tòa án xác định thiệt hại do thất thoát tài sản nhà nước bồi
thường cho chủ đầu tư.
Về trách nhiệm dân sự, tòa án xác định bị cáo Nguyễn Văn Dân
đứng đầu doanh nghiệp, có trách nhiệm cao nhất trong hoạt động công ty. Bị cáo tham
gia thực hiện các hành vi nên giữ vai trò chính, phải chịu trách nhiệm về hậu
quả gây ra.
Hội đồng xét xử cũng chấp nhận yêu cầu của gia đình bị cáo Dân về
việc sử dụng 175 cây vàng để khắc phục hậu quả. Giá trị được quy đổi tại thời điểm
thi hành án. Sau khi đối trừ các khoản tiền đã khắc phục, tòa án buộc bị cáo
Nguyễn Văn Dân còn phải bồi thường hơn 269 tỷ đồng cho chủ đầu tư.
Theo cáo buộc, bị cáo Nguyễn Văn Dân đưa hối lộ hơn 40,2 tỷ
đồng để được trúng thầu gói thầu số 13 và 17 dự án hồ Krông Pách Thượng (Đắk Lắk);
gói thầu số 36 dự án hồ Bản Mồng (Nghệ An); gói thầu số 21 dự án hồ Bản Lải (Lạng
Sơn) và gói thầu số 17 dự án hồ Cánh Tạng (Hòa Bình). Các sai phạm về vi phạm đấu thầu gây thiệt hại hơn 251 tỷ đồng cho nhà nước.
Ngoài ra, trong quá trình thi công và hoạt động kinh doanh,
Nguyễn Văn Dân còn chỉ đạo Bùi Cao Nguyên (phụ trách tài chính) và Vũ Thị Kim
Liên (kế toán trưởng) thành lập 7 công ty con trong hệ sinh thái, lập và sử dụng
hai hệ thống sổ sách kế toán, gây thiệt hại tài sản Nhà nước hơn 99 tỷ đồng.
Có 14 bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng gồm: Tạ Văn Thuyết – nguyên giám đốc, Ban 1 lĩnh mức án
36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, được trả tự do tại tòa. Nguyễn Văn Thuật
– nguyên Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, Ban 1 mức án 30 tháng tù. Phạm Đông
Phương - nguyên giám đốc Ban 2 mức án 5 năm tù.
Hoàng Xuân Thịnh – nguyên giám đốc, Ban 4 mức án 4 năm tù. Nguyễn Vinh Hoàng – nguyên Trưởng phòng Kế hoạch thẩm định, Ban 4 mức án 36 tháng
tù. Dương Chí Thành – cựu cán bộ, Ban 4 mức án 30 tháng tù. Mai Quang Vượng –
nguyên giám đốc, Ban 8 mức án 40 tháng tù. Trần Văn Nhì – Trưởng phòng kế hoạch
thẩm định, Ban 8 mức án 30 tháng tù.
Nguyễn Đắc Điệp – nguyên Phó Tổng giám đốc Công ty Sông Đà 5
mức án 4 năm tù. Vũ Văn Hòa – Trưởng phòng đấu thầu Công ty Sông Đà 5 mức án
30 tháng tù.
Lê Vũ Hùng – nguyên Tổng giám đốc Tổng công ty Thủy lợi 4 mức
án 30 tháng tù. Lê Quang Thế - nguyên Chủ tịch HĐQT Tổng công ty Thủy lợi 4 mức
án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Võ Duy Minh - Giám đốc chi nhánh Miền Trung – Tổng công ty
Thủy lợi 4 mức án 24 tháng tù. Vũ Đình Thịnh – Phó Giám đốc Công ty Hoàng Dân mức
án 7 năm tù.
3 bị cáo bị truy tố về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu
quả nghiêm trọng gồm: Bùi Cao Nguyên – phụ trách tài chính mức án 36 tháng tù. Vũ Thị Kim Liên – kế toán trưởng đều thuộc Công ty Hoàng Dân mức án 30 tháng
tù nhưng cho hưởng án treo. Nguyễn Văn Giáp – nguyên giám đốc Công ty Sao Vàng
HG mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
