Trang chủ Thị trường

Giám sát chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu

Song Hà

09/09/2025, 16:38

Đối tượng kiểm tra gồm các tổ chức, cá nhân, siêu thị, trung tâm thương mại có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bánh trung thu, nguyên liệu, bao bì, cũng như đồ chơi trẻ em...

Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu.
Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra một cơ sở sản xuất, kinh doanh bánh trung thu.

Nhằm thực hiện Chương trình công tác trọng tâm năm 2025 và các kế hoạch của UBND thành phố Hà Nội về tổ chức Tết Trung thu, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm nay.

NHÀ HÀNG, KHÁCH SẠN CÓ KINH DOANH BÁNH TRUNG THU CŨNG NẰM TRONG DIỆN KIỂM TRA

Đây là hoạt động thường niên, song khi nhu cầu tiêu thụ bánh trung thu và các sản phẩm liên quan dự báo tăng mạnh, công tác quản lý thị trường năm 2025 sẽ được triển khai với quy mô lớn, yêu cầu chặt chẽ hơn.

Theo kế hoạch, công tác kiểm tra sẽ tập trung vào việc đánh giá tình hình quản lý, chỉ đạo và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm. Đồng thời kiểm tra việc chấp hành quy định pháp luật của các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh bánh trung thu.

Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội nhấn mạnh mục tiêu phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt đối với hàng giả, hàng nhập lậu và sản phẩm không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, công tác tuyên truyền cũng được lồng ghép nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng.

Đối tượng kiểm tra gồm các tổ chức, cá nhân, siêu thị, trung tâm thương mại có hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu bánh trung thu, nguyên liệu, bao bì, cũng như đồ chơi trẻ em và thiết bị, dụng cụ học tập phục vụ năm học mới. Đặc biệt, các làng nghề truyền thống như Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm), An Khánh (Hoài Đức) - nơi có nhiều cơ sở sản xuất bánh kẹo sẽ là trọng điểm giám sát.

Ngoài ra, các nhà hàng, khách sạn có kinh doanh bánh trung thu cũng nằm trong diện kiểm tra.

Cũng theo lực lượng quản lý thị trường Hà Nội, nội dung kiểm tra bao gồm: giấy phép kinh doanh, chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm; hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ; chất lượng và tiêu chuẩn sản phẩm; việc niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết. Cơ quan chức năng sẽ lấy mẫu kiểm nghiệm khi cần thiết, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước để xử lý vi phạm.

Song song, việc kiểm tra đồ chơi trẻ em, sách, xuất bản phẩm cũng được đẩy mạnh để ngăn chặn hàng nhập lậu, hàng giả, không an toàn.

CÔNG KHAI KỊP THỜI CÁC VI PHẠM

Các Đội quản lý thị trường địa bàn được yêu cầu tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm như buôn bán, sản xuất bánh trung thu, nguyên liệu nhập lậu, không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn; kiểm tra đồ chơi trẻ em chứa chất độc hại. Đồng thời phối hợp với chính quyền xã, phường ký cam kết trách nhiệm về an toàn thực phẩm với các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Các Đội phải thường xuyên báo cáo kết quả kiểm tra và công khai các vi phạm để cảnh báo người tiêu dùng.

Trong đó: Đội quản lý thị trường số 1 tập trung vào kiểm tra các doanh nghiệp nhập khẩu bánh trung thu và nguyên liệu; Đội số 14 giám sát vấn đề nhãn hàng hóa, xuất xứ và xử lý đồ chơi giả mạo; Đội số 17 kiểm soát chất lượng, đặc biệt là nguy cơ sử dụng phụ gia nhập lậu, không phép; các Đội khác trên địa bàn chịu trách nhiệm giám sát trực tiếp các cơ sở kinh doanh.

Theo Chi cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội, công tác kiểm tra sẽ diễn ra từ ngày 15/8 đến hết ngày 15/10/2025. Đây là thời gian cao điểm sản xuất và tiêu thụ bánh trung thu, cũng là dịp khai giảng năm học mới, nên nhu cầu đồ chơi, sách vở tăng mạnh. Việc kiểm tra không chỉ bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh, bình đẳng.

Bên cạnh kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường sẽ phối hợp với cơ quan truyền thông đẩy mạnh tuyên truyền, khuyến cáo người dân lựa chọn sản phẩm bánh trung thu có nguồn gốc rõ ràng, tránh mua hàng trôi nổi, giá rẻ bất thường. Các thông tin vi phạm sẽ được công khai để nâng cao cảnh giác cộng đồng. Đặc biệt, trong Tháng hành động vì trẻ em với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em”, công tác này được coi là một trong những biện pháp thiết thực nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của trẻ nhỏ.

Lãnh đạo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội nhấn mạnh, mọi hoạt động kiểm tra đều phải tuân thủ pháp luật, tuyệt đối nghiêm cấm cán bộ công chức lợi dụng công vụ để gây khó khăn cho doanh nghiệp hay có hành vi tiêu cực. Sự minh bạch và nghiêm minh sẽ là yếu tố then chốt để kế hoạch mang lại hiệu quả thực chất.

Từ khóa:

An toàn thực phẩm bánh Trung thu công khai vi phạm đồ chơi trẻ em Hà Nội hàng giả kiểm tra thị trường nguyên liệu tuyên truyền vi phạm

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

eMagazine

Huy động tài chính xanh từ sự hỗ trợ của các tổ chức, nhà đầu tư quốc tế

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

eMagazine

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận và mở rộng thị trường mới

VnEconomy

