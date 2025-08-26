Giovanni Group: Làm chủ chuỗi giá trị và khẳng định thương hiệu thời trang Việt đẳng cấp quốc tế

Giovanni Group đã xuất hiện như một điểm sáng hiếm hoi trong ngành thời trang Việt Nam, không chỉ xây dựng thương hiệu cao cấp mà còn tiên phong làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị. Sự toàn diện này đã tạo nên vị thế riêng biệt cho Giovanni Group, khẳng định rằng Việt Nam có thể tạo ra những giá trị ngang tầm quốc tế, vượt xa giới hạn của một "công xưởng gia công"...

Ngành dệt may và da giày luôn được coi là một trong những ngành mũi nhọn của kinh tế Việt Nam. Với lợi thế về nhân công dồi dào và chi phí sản xuất cạnh tranh, Việt Nam hiện nằm trong top 3 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, phần lớn giá trị gia tăng vẫn nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, khi mà mô hình sản xuất chủ yếu dừng lại ở gia công hoặc ở mức cao hơn là FOB/ODM. Điều này đã tạo ra một "nút thắt" lớn cho ngành, khi biên lợi nhuận thấp, phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu và thiếu năng lực sáng tạo, thiết kế, R&D…

LÀM CHỦ CHUỖI GIÁ TRỊ

Nhận thức về một “bài toán” lớn cần phải giải, Giovanni Group đã đầu tư mạnh mẽ vào sáng tạo, thiết kế, R&D với sự tham gia trực tiếp của các giám đốc sáng tạo đến từ Anh, Ý cùng đội ngũ thiết kế quốc tế, liên tục cập nhật xu hướng, kiến tạo sản phẩm theo chuẩn mực các nhà mốt toàn cầu. Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Giovanni quy tụ đội ngũ nghệ nhân hàng da và nhà thiết kế trang phục xuất sắc nhất, những người sở hữu kỹ thuật và kỹ năng vượt trội, biến những ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm tinh xảo, độc bản.

Hơn 300 nhà cung cấp toàn cầu hiện diện trong danh mục đối tác của Giovanni Group, giúp doanh nghiệp chọn lọc được các nguyên liệu cao cấp, bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của ngành thời trang thương hiệu đẳng cấp. Nhà máy Giovanni Hoa Sơn Eco Factory hiện đại chuẩn xanh, diện tích hơn 25.000 m2, 40 chuyền may tự động, với 2.000 công nhân tay nghề cao, trong đó nhiều người từng trực tiếp sản xuất cho các thương hiệu lớn như Hugo Boss, Gucci, Zegna, đã giúp Giovanni Group đáp ứng linh hoạt cả đơn hàng cá nhân hóa lẫn B2B quy mô lớn.

Nhà máy Giovanni Hoa Sơn

Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Giovanni Group không chỉ trở thành lựa chọn tin cậy của giới doanh nhân, chính khách, nhà lãnh đạo tài chính, mà còn là biểu tượng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành thời trang Việt Nam, tự tin bước vào sân chơi sáng tạo với chất lượng không thua kém các thương hiệu quốc tế. Một trong những yếu tố then chốt tạo nên sự “lột xác” của Giovanni Group trong hai thập kỷ qua chính là bứt phá, vượt ra khỏi mô hình gia công truyền thống, để tiên phong thực hiện chiến lược đầu tư toàn diện và làm chủ chuỗi giá trị thời trang.

CÔNG NGHỆ - BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO VÀ TRẢI NGHIỆM

Khác với mô hình sản xuất truyền thống, Giovanni Group hướng tới xây dựng dây chuyền sản xuất đơn chiếc, ứng dụng công nghệ may đo không chạm, giúp khách hàng tùy chỉnh mẫu mã, chất liệu, màu sắc theo sở thích cá nhân. Chỉ bằng một cú nhấp chuột, khách hàng có thể gửi dữ liệu, yêu cầu về nhà máy để đặt hàng. Mọi quy trình đều được tự động hóa và kiểm soát bằng công nghệ hiện đại.

Điều đặc biệt chưa từng có là với sự ứng dụng của công nghệ, khách hàng có thể nhận sản phẩm hoàn thiện chỉ sau 7 ngày, dù ở bất kỳ đâu. Đây không chỉ là cá nhân hóa sản phẩm, mà còn là cá nhân hóa trải nghiệm - khi mỗi khách hàng có thể chủ động đặt hàng và yêu cầu sản xuất những sản phẩm theo đúng mong muốn, sở thích cá nhân.

Giovanni Group còn tiên phong minh bạch hóa toàn bộ quy trình sản xuất. Khách hàng có thể theo dõi trực tiếp hành trình biến ý tưởng thành sản phẩm qua video. Điều này chứng minh cam kết về chất lượng và tạo ra một trải nghiệm độc đáo. Theo ông Nguyễn Trọng Phi, Chủ tịch Giovanni Group, khi công nghệ kết hợp cùng thời trang, đó không đơn thuần là đổi mới quy trình sản xuất, mà còn là cách tái định nghĩa chuẩn mực tiêu dùng trong ngành thời trang cao cấp tại Việt Nam.

Khách hàng ngày nay không chỉ muốn mua một sản phẩm, họ muốn mua một câu chuyện, một trải nghiệm cá nhân hóa. Giovanni Group sẽ đưa những giá trị đó thành chuẩn mực, để thời trang Việt có thể tự tin vươn ra thế giới, không chỉ về chất lượng mà còn về trải nghiệm. Ông Nguyễn Trọng Phi, Chủ tịch Giovanni Group

Giovanni Group hoạt động với mạng lưới phân phối và hậu cần đa luồng trên khắp thế giới. Thương hiệu cam kết tạo ra kết quả xuất sắc trong quy trình xử lý hàng hoá và dịch vụ giao hàng cho khách, dù ở bất cứ nơi nào. Không chạy theo sản lượng, Giovanni Group tập trung nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, định vị thương hiệu theo chuẩn mực thời trang cao cấp.

DOANH NGHIỆP VIỆT VƯƠN TẦM

Với việc làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị và sở hữu năng lực sản xuất vượt trội, Giovanni Group đã tạo nên niềm tin mạnh mẽ từ các khách hàng và đối tác. Giovanni Group không chỉ là một thương hiệu thời trang, mà còn là một biểu tượng của sự sáng tạo và nghệ thuật, khẳng định rằng Việt Nam có thể tạo ra những giá trị ngang tầm quốc tế. Hành trình của Giovanni Group là minh chứng cho năng lực sáng tạo, thiết kế và sản xuất theo chuẩn quốc tế, đồng thời là nguồn cảm hứng cho các doanh nghiệp Việt Nam khác trong việc xây dựng thương hiệu và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.

Nghệ nhân của Giovani tuyển chọn chất liệu cho sản phẩm

Trong 20 năm xây dựng thương hiệu Việt cao cấp vững mạnh với tầm nhìn toàn cầu, Giovanni Group đã phát triển một hệ sinh thái thương hiệu đa dạng, bao gồm Giovanni Uomo, Giovanni Donna, Giovanni Sartoria, Giovanni Design, Giovanni Sport. Mỗi thương hiệu là một mảnh ghép của bức tranh toàn diện về phong cách sống thượng lưu.

Trong 20 năm tới, Giovanni Group định hướng mở rộng hơn nữa vai trò của mình trong chuỗi giá trị toàn cầu, không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước mà còn hướng tới việc xuất khẩu các sản phẩm may đo, đồ da, phụ kiện cao cấp.

Giovanni Group đồng hành cùng tầm nhìn quốc gia, khẳng định vững chắc một thương hiệu thời trang Việt Nam đã trưởng thành, song hành cùng sự phát triển và hội nhập vươn tầm của đất nước. Giovanni Group là minh chứng cho năng lực sáng tạo - thiết kế - sản xuất theo chuẩn quốc tế, cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin xây dựng thương hiệu cao cấp thay vì chỉ dừng lại ở khâu gia công.

Đội ngũ sáng tạo của Giovani

Trải qua 20 năm, Giovanni không chỉ tạo ra các dòng sản phẩm thời trang, phụ kiện cao cấp, mà còn định hình một phong cách sống hiện đại, tinh tế, đậm chất Ý với triết lý đề cao sự sáng tạo, bền vững và bản sắc. Thương hiệu đã vươn lên trở thành biểu tượng văn hóa, kiến tạo phong cách sống thượng lưu. Trong chiến lược sắp tới, Giovanni Group đặt mục tiêu trở thành thương hiệu thời trang mang tầm quốc tế, mang tinh hoa thời trang Việt ra thế giới, đồng thời tiếp tục đưa những chuẩn mực quốc tế phục vụ khách hàng trong nước.

Giovanni không chỉ kể câu chuyện của riêng mình, mà còn góp thêm một mảnh ghép vào bức tranh chung của đất nước - một Việt Nam đổi mới, sáng tạo, hội nhập và đang vươn tầm quốc tế. Hành trình của Giovanni Group là minh chứng cho sự phát triển không ngừng của ngành thời trang Việt Nam, khẳng định rằng Việt Nam có thể tự tin vươn ra thế giới với những sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa và chất lượng quốc tế.