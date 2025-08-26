Giovanni Group: Làm chủ chuỗi giá trị và khẳng định thương hiệu thời trang Việt đẳng cấp quốc tế
Thuỳ Chi
26/08/2025, 20:06
Giovanni Group đã xuất hiện như một điểm sáng hiếm hoi trong ngành thời trang Việt Nam, không chỉ xây dựng thương hiệu cao cấp mà còn tiên phong làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị. Sự toàn diện này đã tạo nên vị thế riêng biệt cho Giovanni Group, khẳng định rằng Việt Nam có thể tạo ra những giá trị ngang tầm quốc tế, vượt xa giới hạn của một "công xưởng gia công"...
Ngành dệt may và da giày luôn được coi là một trong những ngành mũi nhọn của kinh tế Việt Nam. Với lợi thế về nhân công dồi dào và chi phí sản xuất cạnh tranh, Việt Nam hiện nằm trong top 3 quốc gia xuất khẩu dệt may lớn nhất thế giới. Tuy nhiên, phần lớn giá trị gia tăng vẫn nằm ngoài lãnh thổ Việt Nam, khi mà mô hình sản xuất chủ yếu dừng lại ở gia công hoặc ở mức cao hơn là FOB/ODM. Điều này đã tạo ra một "nút thắt" lớn cho ngành, khi biên lợi nhuận thấp, phụ thuộc nhiều vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu và thiếu năng lực sáng tạo, thiết kế, R&D…
LÀM CHỦ CHUỖI GIÁ TRỊ
Nhận thức về một “bài toán” lớn cần phải giải, Giovanni Group đã đầu tư mạnh mẽ vào sáng tạo, thiết kế, R&D với sự tham gia trực tiếp của các giám đốc sáng tạo đến từ Anh, Ý cùng đội ngũ thiết kế quốc tế, liên tục cập nhật xu hướng, kiến tạo sản phẩm theo chuẩn mực các nhà mốt toàn cầu. Trung tâm nghiên cứu và phát triển của Giovanni quy tụ đội ngũ nghệ nhân hàng da và nhà thiết kế trang phục xuất sắc nhất, những người sở hữu kỹ thuật và kỹ năng vượt trội, biến những ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm tinh xảo, độc bản.
Giovanni Group đã đầu tư mạnh mẽ vào sáng tạo, thiết kế, R&D với sự tham gia trực tiếp của các giám đốc sáng tạo đến từ Anh, Ý cùng đội ngũ thiết kế quốc tế, liên tục cập nhật xu hướng, kiến tạo sản phẩm theo chuẩn mực các nhà mốt toàn cầu.
Hơn 300 nhà cung cấp toàn cầu hiện diện trong danh mục đối tác của Giovanni Group, giúp doanh nghiệp chọn lọc được các nguyên liệu cao cấp, bền vững, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của ngành thời trang thương hiệu đẳng cấp. Nhà máy Giovanni Hoa Sơn Eco Factory hiện đại chuẩn xanh, diện tích hơn 25.000 m2, 40 chuyền may tự động, với 2.000 công nhân tay nghề cao, trong đó nhiều người từng trực tiếp sản xuất cho các thương hiệu lớn như Hugo Boss, Gucci, Zegna, đã giúp Giovanni Group đáp ứng linh hoạt cả đơn hàng cá nhân hóa lẫn B2B quy mô lớn.
Trải qua 20 năm hình thành và phát triển, Giovanni Group không chỉ trở thành lựa chọn tin cậy của giới doanh nhân, chính khách, nhà lãnh đạo tài chính, mà còn là biểu tượng cho sự chuyển mình mạnh mẽ của ngành thời trang Việt Nam, tự tin bước vào sân chơi sáng tạo với chất lượng không thua kém các thương hiệu quốc tế. Một trong những yếu tố then chốt tạo nên sự “lột xác” của Giovanni Group trong hai thập kỷ qua chính là bứt phá, vượt ra khỏi mô hình gia công truyền thống, để tiên phong thực hiện chiến lược đầu tư toàn diện và làm chủ chuỗi giá trị thời trang.
CÔNG NGHỆ - BƯỚC ĐỘT PHÁ TRONG HÀNH TRÌNH SÁNG TẠO VÀ TRẢI NGHIỆM
Khác với mô hình sản xuất truyền thống, Giovanni Group hướng tới xây dựng dây chuyền sản xuất đơn chiếc, ứng dụng công nghệ may đo không chạm, giúp khách hàng tùy chỉnh mẫu mã, chất liệu, màu sắc theo sở thích cá nhân. Chỉ bằng một cú nhấp chuột, khách hàng có thể gửi dữ liệu, yêu cầu về nhà máy để đặt hàng. Mọi quy trình đều được tự động hóa và kiểm soát bằng công nghệ hiện đại.
Điều đặc biệt chưa từng có là với sự ứng dụng của công nghệ, khách hàng có thể nhận sản phẩm hoàn thiện chỉ sau 7 ngày, dù ở bất kỳ đâu. Đây không chỉ là cá nhân hóa sản phẩm, mà còn là cá nhân hóa trải nghiệm - khi mỗi khách hàng có thể chủ động đặt hàng và yêu cầu sản xuất những sản phẩm theo đúng mong muốn, sở thích cá nhân.
Giovanni Group còn tiên phong minh bạch hóa toàn bộ quy trình sản xuất. Khách hàng có thể theo dõi trực tiếp hành trình biến ý tưởng thành sản phẩm qua video. Điều này chứng minh cam kết về chất lượng và tạo ra một trải nghiệm độc đáo. Theo ông Nguyễn Trọng Phi, Chủ tịch Giovanni Group, khi công nghệ kết hợp cùng thời trang, đó không đơn thuần là đổi mới quy trình sản xuất, mà còn là cách tái định nghĩa chuẩn mực tiêu dùng trong ngành thời trang cao cấp tại Việt Nam.
Giovanni Group hoạt động với mạng lưới phân phối và hậu cần đa luồng trên khắp thế giới. Thương hiệu cam kết tạo ra kết quả xuất sắc trong quy trình xử lý hàng hoá và dịch vụ giao hàng cho khách, dù ở bất cứ nơi nào. Không chạy theo sản lượng, Giovanni Group tập trung nâng cao giá trị, chất lượng sản phẩm, định vị thương hiệu theo chuẩn mực thời trang cao cấp.
DOANH NGHIỆP VIỆT VƯƠN TẦM
Với việc làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị và sở hữu năng lực sản xuất vượt trội, Giovanni Group đã tạo nên niềm tin mạnh mẽ từ các khách hàng và đối tác. Giovanni Group không chỉ là một thương hiệu thời trang, mà còn là một biểu tượng của sự sáng tạo và nghệ thuật, khẳng định rằng Việt Nam có thể tạo ra những giá trị ngang tầm quốc tế. Hành trình của Giovanni Group là minh chứng cho năng lực sáng tạo, thiết kế và sản xuất theo chuẩn quốc tế, đồng thời là nguồn cảm hứng cho các doanh nghiệp Việt Nam khác trong việc xây dựng thương hiệu và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế.
Trong 20 năm xây dựng thương hiệu Việt cao cấp vững mạnh với tầm nhìn toàn cầu, Giovanni Group đã phát triển một hệ sinh thái thương hiệu đa dạng, bao gồm Giovanni Uomo, Giovanni Donna, Giovanni Sartoria, Giovanni Design, Giovanni Sport. Mỗi thương hiệu là một mảnh ghép của bức tranh toàn diện về phong cách sống thượng lưu.
Trong 20 năm tới, Giovanni Group định hướng mở rộng hơn nữa vai trò của mình trong chuỗi giá trị toàn cầu, không chỉ dừng lại ở thị trường trong nước mà còn hướng tới việc xuất khẩu các sản phẩm may đo, đồ da, phụ kiện cao cấp.
Giovanni Group đồng hành cùng tầm nhìn quốc gia, khẳng định vững chắc một thương hiệu thời trang Việt Nam đã trưởng thành, song hành cùng sự phát triển và hội nhập vươn tầm của đất nước. Giovanni Group là minh chứng cho năng lực sáng tạo - thiết kế - sản xuất theo chuẩn quốc tế, cho thấy Việt Nam hoàn toàn có thể tự tin xây dựng thương hiệu cao cấp thay vì chỉ dừng lại ở khâu gia công.
Trải qua 20 năm, Giovanni không chỉ tạo ra các dòng sản phẩm thời trang, phụ kiện cao cấp, mà còn định hình một phong cách sống hiện đại, tinh tế, đậm chất Ý với triết lý đề cao sự sáng tạo, bền vững và bản sắc. Thương hiệu đã vươn lên trở thành biểu tượng văn hóa, kiến tạo phong cách sống thượng lưu. Trong chiến lược sắp tới, Giovanni Group đặt mục tiêu trở thành thương hiệu thời trang mang tầm quốc tế, mang tinh hoa thời trang Việt ra thế giới, đồng thời tiếp tục đưa những chuẩn mực quốc tế phục vụ khách hàng trong nước.
Giovanni không chỉ kể câu chuyện của riêng mình, mà còn góp thêm một mảnh ghép vào bức tranh chung của đất nước - một Việt Nam đổi mới, sáng tạo, hội nhập và đang vươn tầm quốc tế. Hành trình của Giovanni Group là minh chứng cho sự phát triển không ngừng của ngành thời trang Việt Nam, khẳng định rằng Việt Nam có thể tự tin vươn ra thế giới với những sản phẩm mang đậm bản sắc văn hóa và chất lượng quốc tế.
Từ ngày 28/8 đến 5/9/2025, tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Cổ Loa, Đông Anh, Hà Nội, Triển lãm Thành tựu Đất nước sẽ chính thức diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh (2/9/1945 – 2/9/2025).
Trong sự kiện này, Giovanni Group tham gia Triển lãm với vai trò là một thương hiệu thời trang cao cấp hàng đầu Việt Nam. Gian hàng của Giovanni Group được đặt tại vị trí H4-015.2, thuộc nhóm chủ đề "Khởi nghiệp kiến quốc" trong phân khu trưng bày khái quát (Nhà triển lãm Kim Quy).
Tại đây, gian hàng của Giovanni được thiết kế theo mô hình "smiling curve", tái hiện toàn bộ chuỗi giá trị mà thương hiệu làm chủ. Mỗi khu vực trưng bày tương ứng với một mắt xích trong chuỗi giá trị, từ sáng tạo và thiết kế đến R&D, quản trị chuỗi cung ứng nguyên vật liệu
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Sau 80 năm, Chính phủ đã góp phần tạo nên những bước ngoặt 'xoay chuyển tình thế, chuyển đổi trạng thái'
14:26, 20/08/2025
Khai mạc chuỗi hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 tại Khu di tích Phủ Chủ tịch
18:58, 15/08/2025
Khởi công, khánh thành đồng loạt 250 công trình chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9
17:10, 14/08/2025
Đọc thêm
Giovanni Group: Làm chủ chuỗi giá trị và khẳng định thương hiệu thời trang Việt đẳng cấp quốc tế
Giovanni Group đã xuất hiện như một điểm sáng hiếm hoi trong ngành thời trang Việt Nam, không chỉ xây dựng thương hiệu cao cấp mà còn tiên phong làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị. Sự toàn diện này đã tạo nên vị thế riêng biệt cho Giovanni Group, khẳng định rằng Việt Nam có thể tạo ra những giá trị ngang tầm quốc tế, vượt xa giới hạn của một "công xưởng gia công"...
Trào lưu phân tích da bằng AI đang “xâm chiếm” ngành làm đẹp
Các chuyên gia đánh giá, năm 2025 chính là thời điểm mà AI và AR lên ngôi, trở thành một “tư vấn viên ảo” đậm tính cá nhân hóa của ngành làm đẹp. Trong đó, một nhánh công nghệ mới đang “nóng dần”: Skin AI giúp phân tích da...
Son môi xa xỉ có phù hợp với nền kinh tế tiêu dùng hiện nay?
Việc Louis Vuitton ra mắt dòng mỹ phẩm đầu tiên đã châm ngòi cho cuộc tranh luận sôi nổi về giới hạn mức giá mà các thương hiệu xa xỉ có thể đặt ra trong ngành làm đẹp…
Chỉ khoảng 7% người Việt khám sức khỏe răng miệng định kỳ
Theo khảo sát của Đại học Queensland, thế giới có khoảng 3,5 tỉ người có bệnh về răng miệng. Trung bình mỗi năm thế giới chi khoảng 380 tỉ USD cho việc điều trị, chăm sóc sức khỏe răng miệng. Tại Việt Nam, sâu răng và bệnh nha chu chiếm tỷ lệ lớn…
Du lịch Khánh Hòa đã có một mùa hè tăng trưởng mạnh mẽ
Trong tháng 8/2025, ngành du lịch Khánh Hòa đón khoảng 1,9 triệu lượt khách, tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lượng khách quốc tế đạt 498.000 lượt, ghi nhận mức tăng trưởng 17,5%...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: