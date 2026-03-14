Giữ nguyên giá xăng dầu nhờ Quỹ Bình ổn

Để ổn định thị trường xăng dầu, tránh tác động đến kinh tế - xã hội, liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định giữ nguyên giá xăng dầu trong kỳ điều hành 14/3 so với kỳ trước (ngày 12/3), đồng thời tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn xăng dầu từ 4.000-5.000.

Trong thông báo gửi đến các thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu và các thương nhân phân phối xăng dầu vào lúc 0h28 ngày 14/3/2026, liên Bộ Công Thương quyết định giữ nguyên giá bán xăng dầu theo kỳ điều hành ngày 12/3/2026.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ tiếp tục chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Cụ thể: xăng sinh học: 4.000 đồng/lít; xăng không chì: 4.000 đồng/lít; dầu điêzen: 5.000 đồng/lít; dầu hỏa: 4.000 đồng/lít; dầu madút: 4.000 đồng/kg. Đây là lần thứ tư Quỹ Bình ổn giá xăng dầu được chi sử dụng trong gần một tuần qua.

Như vậy sau khi thực hiện chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu, giá bán các mặt hàng xăng dầu phổ biến trên thị trường ngày 14/3 được giữ nguyên so với ngày 12/3. Cụ thể: xăng E5RON92: 22.504 đồng/lít; xăng RON95-III: 25.575 đồng/lít; dầu điêzen 0.05S: 27.025 đồng/lít; dầu hỏa: 26.932 đồng/lít; dầu madút 180CST 3.5S: 18.661 đồng/kg.

Giải thích về việc điều hành giá xăng dầu linh hoạt theo ngày trong những ngày gần đây, ông Trần Hữu Linh, Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường, Bộ Công Thương, cho biết trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động mạnh, việc điều hành giá xăng dầu trong nước đang được thực hiện theo hướng linh hoạt hơn nhằm bám sát diễn biến thị trường thế giới, đồng thời bảo đảm ổn định cung cầu trong nước.

Trước đây giá xăng dầu trong nước được điều hành định kỳ vào thứ Năm hằng tuần. Việc điều chỉnh giá được tính toán dựa trên giá cơ sở của xăng dầu thế giới trong khoảng thời gian của kỳ điều hành trước đó.

Tuy nhiên, khi xung đột tại Trung Đông khiến giá xăng dầu thế giới biến động mạnh, tăng giảm đột ngột theo từng ngày, thậm chí từng giờ, cơ chế điều hành theo chu kỳ cố định đã bộc lộ những hạn chế nhất định.

Trước tình hình này, Bộ Công Thương đã báo cáo và được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho phép áp dụng cơ chế điều hành giá linh hoạt hơn theo Nghị quyết số 36/NQ-CP ngày 6/3/2026 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2026. Theo đó, nếu giá xăng dầu thế giới biến động bất thường, tăng trên 7%, cơ quan quản lý có thể xem xét điều hành giá sớm, thậm chí theo từng ngày. Đồng thời, việc sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu cũng được triển khai để giảm bớt tác động tới thị trường.

Thực tế cho thấy, nhờ cơ chế điều hành linh hoạt cùng với việc chi sử dụng Quỹ bình ổn ở mức khoảng 4.000 đồng/lít xăng và 5.000 đồng/lít dầu diesel, giá xăng dầu trong nước đã dần ổn định trong những ngày gần đây. Cụ thể, trong kỳ điều hình gần nhất, từ 22h ngày 12/3, giá xăng E5RON92 giảm 447 đồng/lít, giá bán không cao hơn 22.504 đồng/lít; giá xăng RON95-III tăng 335 đồng/lít, giá bán không cao hơn 25.575 đồng/lít.

Giá dầu diesel 0.05S tăng 555 đồng/lít, giá bán không cao hơn 27.025 đồng/lít; giá dầu hỏa tăng 2.513 đồng/lít, giá bán không cao hơn 26.932 đồng/lít; giá dầu mazut 180CST 3.5S giảm 340 đồng/kg, giá bán không cao hơn 18.661 đồng/kg.

“Biện pháp này không chỉ giúp bám sát diễn biến của thị trường thế giới, mà còn tạo động lực để doanh nghiệp chủ động nhập khẩu nguồn hàng, đồng thời giảm tâm lý hoang mang, tích trữ của người dân”, ông Linh nhấn mạnh, đồng thời cho biết hoạt động nhập khẩu xăng dầu luôn có độ trễ nhất định, thường từ 3-4 ngày. Do đó, việc điều hành giá trong nước vẫn phải dựa trên giá cơ sở của những ngày liền kề trước đó. Đây là nguyên tắc quan trọng nhằm bảo đảm việc điều hành giá vừa bám sát diễn biến thị trường thế giới, vừa phù hợp với thực tế vận hành của thị trường trong nước.

Ông Linh cũng cho biết trước khi chi sử dụng, Quỹ bình ổn giá xăng dầu còn khoảng hơn 5.600 tỷ đồng. Với mức chi sử dụng 4.000 đồng/lít xăng và 5.000 đồng/lít dầu, quỹ này chỉ có thể hỗ trợ bình ổn giá trong khoảng 15 ngày nếu tiếp tục duy trì mức chi như hiện nay.

Vì vậy, Bộ Công Thương đang phối hợp với Bộ Tài chính xây dựng các phương án trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, trong đó có khả năng ứng trước hoặc bố trí nguồn dự phòng trong trường hợp giá xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp. Đồng thời, hai bộ cũng đang nghiên cứu đề xuất Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu nhằm bổ sung thêm công cụ tài khóa để bình ổn thị trường.