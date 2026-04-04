Giữ nhịp tăng trưởng trong “gió ngược”, kiên định mục tiêu hai con số

Sáng 4/4, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ họp thường kỳ tháng 3 và hội nghị trực tuyến với địa phương, đánh giá kết quả kinh tế – xã hội quý 1/2026, nhận diện thách thức từ biến động toàn cầu và xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm giữ vững ổn định, thúc đẩy tăng trưởng cao trong thời gian tới...

Tham dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Trung ương Đảng là các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

TOÀN CẦU BIẾN ĐỘNG, KINH TẾ VIỆT NAM QUÝ I GIỮ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết những tháng đầu năm 2026, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường. Chính sách thuế quan của Hoa Kỳ thay đổi, xung đột tại Ukraine chưa có dấu hiệu sớm kết thúc, căng thẳng quân sự tại Trung Đông lan rộng, làm gián đoạn chuỗi cung ứng, đẩy giá dầu, khí và chi phí vận tải tăng cao. Thị trường hàng hóa, tài chính, tiền tệ và kim loại quý toàn cầu biến động mạnh, rủi ro và bất định gia tăng.

Trong bối cảnh đó, ở trong nước, các sự kiện chính trị trọng đại như: Đại hội XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Trung ương Đảng được tổ chức thành công, tạo nền tảng chính trị – xã hội vững chắc cho phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp.

Thủ tướng nhấn mạnh, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, dưới sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư Tô Lâm, tình hình kinh tế – xã hội quý 1/2026 nhìn chung tiếp tục phát triển tích cực, khá toàn diện; nhiều ngành, lĩnh vực tăng trưởng cao, nhiều địa phương trở thành điểm sáng.

Kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát; các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm. An sinh xã hội, đời sống nhân dân tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh được củng cố; đối ngoại và hội nhập quốc tế được đẩy mạnh; uy tín, vị thế đất nước tiếp tục được nâng cao.

Tuy nhiên, Thủ tướng cũng chỉ rõ áp lực điều hành kinh tế vĩ mô còn lớn; an ninh năng lượng đối mặt nhiều thách thức; tăng trưởng quý 1 chưa đạt kịch bản đề ra; thủ tục hành chính còn rườm rà; phân cấp, phân quyền chưa triệt để; dịch vụ công trực tuyến chưa thật sự thuận lợi; một số chính quyền cấp cơ sở cần tiếp tục củng cố; tình hình an ninh, an toàn thực phẩm vẫn tiềm ẩn phức tạp.

Hội nghị tập trung đánh giá tình hình kinh tế – xã hội tháng 3 và quý 1/2026; kết quả thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tiến độ phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia; đồng thời rà soát công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong quý 1.

Theo đánh giá chung, tốc độ tăng GDP quý 1/2026 ước đạt 7,83% so với cùng kỳ. Có 23/34 địa phương đạt mức tăng trưởng GRDP từ 8% trở lên; trong đó Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng và Hưng Yên tăng trưởng ở mức hai con số.

Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2026 và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với các địa phương. Ảnh: TTXVN

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân quý 1 tăng khoảng 3,51%, thấp hơn mục tiêu kiểm soát lạm phát cả năm. Thu ngân sách nhà nước đạt 829,4 nghìn tỷ đồng, bằng 32,8% dự toán, tăng 11,4% so với cùng kỳ. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 249,5 tỷ USD, tăng 23%. Vốn đầu tư toàn xã hội đạt 744,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7%. Vốn FDI đăng ký đạt 15,2 tỷ USD, tăng 42,9%; vốn FDI thực hiện ước đạt 5,4 tỷ USD, tăng 9,1%.

Trong quý 1, Chính phủ và các bộ, ngành tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, pháp luật; triển khai các nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới. Đáng chú ý là việc triển khai chiến dịch cao điểm xử lý dứt điểm nợ đọng văn bản quy định chi tiết thi hành luật, nghị quyết.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được bảo đảm; thu nhập người dân được cải thiện. Việc hoàn thành sớm chương trình hỗ trợ nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ; chỉ số hạnh phúc của Việt Nam năm 2026 tăng một bậc so với năm 2025. Các lĩnh vực giáo dục, văn hóa, thể thao, thông tin, truyền thông tiếp tục được quan tâm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục là điểm sáng.

KIÊN ĐỊNH TĂNG TRƯỞNG HAI CON SỐ, TẠO THẾ VÀ LỰC MỚI

Kết luận hội nghị, Thủ tướng khẳng định Chính phủ kiên định mục tiêu tăng trưởng hai con số, gắn chặt với ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế, tạo nền tảng cho phát triển bền vững trong cả năm 2026 và các năm tiếp theo.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương xác định rõ động lực đột phá, giải pháp cụ thể, phân công trách nhiệm theo tinh thần “6 rõ”; thúc đẩy giải ngân 100% vốn đầu tư công; khẩn trương triển khai các chương trình, dự án về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; kiên quyết không để tình trạng có vốn nhưng không triển khai.

Thành viên Chính phủ và các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: TTXVN

Cùng với đó là đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng xuất khẩu; kích cầu tiêu dùng nội địa; phát triển mạnh thị trường trong nước; tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh; thu hút đầu tư tư nhân và FDI có chọn lọc.

Trong điều hành chính sách, Thủ tướng yêu cầu phối hợp chặt chẽ chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; điều hành lãi suất, tỷ giá, tín dụng linh hoạt; hướng dòng vốn vào sản xuất, kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên; tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính – ngân sách.

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia cả trước mắt và lâu dài; tuyệt đối không để thiếu điện, thiếu xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và đời sống; tập trung tháo gỡ các dự án tồn đọng, kéo dài để giải phóng nguồn lực, chống lãng phí.

Bên cạnh nhiệm vụ kinh tế, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục chú trọng phát triển văn hóa, xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống nhân dân; phát triển nhà ở xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, nhất là ngoại giao kinh tế, ngoại giao công nghệ, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển.

Nhấn mạnh yêu cầu nâng cao năng lực dự báo, phản ứng chính sách kịp thời, linh hoạt, hiệu quả trước các cú sốc bên ngoài, Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương chuẩn bị sẵn các kịch bản điều hành, tận dụng cơ hội, vượt qua thách thức, tạo thế và lực mới cho tăng trưởng.

Khẳng định Chính phủ nhiệm kỳ qua đã vượt qua nhiều “cơn gió ngược”, đưa nền kinh tế – xã hội phát triển an toàn, Thủ tướng bày tỏ tin tưởng Chính phủ nhiệm kỳ mới sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.