Trang chủ Thị trường

Thương mại và dịch vụ quý 1/2026: Bức tranh nhiều gam màu sáng

Vũ Khuê

04/04/2026, 15:32

Sự cộng hưởng giữa nhu cầu tiêu dùng nội địa tăng cao trong các dịp lễ, Tết cùng lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức kỷ lục đã trở thành "ngòi nổ" mạnh mẽ thúc đẩy ngành thương mại và dịch vụ tăng trưởng vượt bậc ngay trong quý đầu năm 2026...

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt mức kỷ lục đã thúc đẩy ngành thương mại và dịch vụ quý 1 tăng trưởng.

Báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội quý 1/2026 của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho thấy những tín hiệu rất lạc quan về thị trường bán lẻ và dịch vụ tiêu dùng.

Cụ thể, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng theo giá hiện hành trong 3 tháng đầu năm ước đạt 1.902,8 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9% so với cùng kỳ năm trước (nếu loại trừ yếu tố giá vẫn đạt mức tăng khá là 7,0%).

Riêng trong tháng 3/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 638,6 nghìn tỷ đồng, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về cơ cấu ngành hàng trong quý 1/2026, bức tranh tiêu dùng ghi nhận sự bứt tốc đồng đều. Bán lẻ hàng hóa ước đạt 1.452,4 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn nhất với 76,3% tổng mức và tăng 10,9% so với cùng kỳ.

Trong đó, nhóm hàng may mặc dẫn đầu đà tăng với 9,9%; theo sau là lương thực, thực phẩm tăng 9,8%; đồ dùng và trang thiết bị gia đình tăng 8,2%. Các địa phương có mức tăng trưởng bán lẻ nổi bật bao gồm Quảng Ninh (tăng 12,8%) và Bắc Ninh (tăng 11,4%).

Dịch vụ lưu trú và ăn uống đạt doanh thu 234,7 nghìn tỷ đồng, tăng 13,3% và chiếm 12,4% tổng mức. Đà Nẵng và Cần Thơ là những địa phương bùng nổ nhất ở mảng này với mức tăng lần lượt là 18,1% và 15,1%. Dịch vụ khác đạt 192,8 nghìn tỷ đồng, tăng 8,0% so với cùng kỳ.

Ngành du lịch lữ hành tiếp tục chứng minh vị thế mũi nhọn khi mang về doanh thu ước đạt 22,9 nghìn tỷ đồng trong quý I/2026, tăng 12,5% so với cùng kỳ năm trước.

Động lực chính cho sự bứt phá này đến từ lượng khách du lịch nội địa và quốc tế tăng cao đột biến trong các kỳ nghỉ lễ, Tết chào năm mới.

Đặc biệt, Việt Nam đã chào đón 6,76 triệu lượt khách quốc tế trong quý 1/2026, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức ghi nhận cao nhất trong lịch sử quý 1 từ trước đến nay. Ngược lại, số lượng người Việt Nam xuất cảnh trong kỳ lại giảm mạnh 55,0%, chỉ ước đạt 1,2 triệu lượt người.

Các địa phương ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu du lịch lữ hành đầy ấn tượng phải kể đến Khánh Hòa (tăng tới 30,7%), An Giang (tăng 25,8%) và Quảng Ninh (tăng 24,2%).

Đồng hành cùng sự sôi động của thương mại và du lịch, ngành vận tải và viễn thông cũng ghi nhận những số liệu rất tích cực. Cụ thể, trong quý 1/2026 so với cùng kỳ năm trước, vận tải hành khách ước đạt 1.649,8 triệu lượt khách, tăng 18,3%; vận tải hàng hóa đạt 810,9 triệu tấn, tăng 14,5%; doanh thu viễn thông theo giá hiện hành ước đạt 102,8 nghìn tỷ đồng, tăng 6,3%.

Các chuyên gia nhận định những số liệu thống kê trong quý đầu năm 2026 đang cho thấy một kịch bản kinh tế rất sáng sủa, tạo tiền đề vững chắc cho các quý tiếp theo của năm.

Hoạt động thương mại và dịch vụ bùng nổ, đáp ứng tốt nhu cầu của người dân trong dịp Tết

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2025 cán mốc hơn 7 triệu tỷ đồng

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

